11 достойных фильмов, которые незаслуженно померкли на фоне блокбастеров

Одно из суровых правил кинематографа заключается в том, что не всегда хорошие фильмы во время проката получают все то внимание, которое заслуживают. Звездный состав, качественные спецэффекты и силы, вложенные в производство, порой не могут спасти от кассового провала. Впрочем, несмотря на это, хорошее кино всегда находит своего зрителя, и рейтинги киношных сервисов доказывают это. А в конце вас ждет бонус, из которого вы узнаете, что не только Disney делает потрясные мультики.

1. Земля будущего (2015)

Диснеевский фильм с Джорджем Клуни и Бритт Робертсон в главных ролях рассказывает о приключениях молодой девушки Кейси и циничном физике Фрэнке. Кейси волей случая становится избранной и находит необычный артефакт, который помогает перемещаться в альтернативную реальность. Она обращается за помощью к изобретателю, который однажды был изгнан оттуда. Вместе с ним девушке предстоит разгадать загадку этого места и спасти мир. Рейтинг IMDb — 6,4

2. Час расплаты (2003)

Фильм рассказывает о жизни инженера Майкла Дженнингса, приглашенного поучаствовать в секретном эксперименте, за который ему обещают бешеные деньги. Нужно выполнить только 2 условия: оставить все свои личные вещи и быть готовым стереть память после завершения проекта. Он соглашается. Когда спустя время Майкл приходит в себя, то узнает, что его преследуют за государственную измену, а от всех заработанных денег он отказался еще до начала эксперимента. Теперь герою предстоит разгадать эту головоломку с помощью 19 предметов, которые он сам же себе отправил. Рейтинг IMDb — 6,3

3. Черный Адам (2022)

Фильм рассказывает об антигерое, получившем невероятную силу египетских богов в результате трагических событий, из-за которых он потерял сына. За свою жестокость он оказывается заперт в тюрьме. Но 5 000 лет спустя группа людей освобождает Черного Адама от его вечного плена в надежде, что тот сможет защитить их от правящей партии, как он уже однажды это сделал. Однако антигерой планирует отомстить миру, который отнял у него самое дорогое. Рейтинг IMDb — 6,4

4. Хроники Риддика (2004)

Картина является продолжением приключений культового персонажа Риддика, которого сыграл Вин Дизель. В попытках спрятаться от охотящихся за его головой наемников он оказывается на планете Гелион. Однако и здесь герой не находит покоя. Местный правитель сажает его в тюрьму, однако Риддику удается сбежать. Он встречает подругу из прошлого и вместе с ней попадает на борт главного корабля. Здесь им предстоит столкнуться со злом в жестокой битве. Рейтинг IMDb — 6,6

5. Вечные (2021)

Действие фильма происходит после финальной битвы мстителей с Таносом. Группа сверхлюдей, много тысячелетий назад отправленная на Землю для ее защиты, выходит из тени для того, чтобы сплотить свои силы и спасти мир от нависающей угрозы. Рейтинг IMDb — 6,3

6. Джон Картер (2012)

Диснеевская экранизация романа «Принцесса Марса» стала одним из самых дорогостоящих и провальных проектов студии. После побега из тюрьмы Джон Картер, преследуемый солдатами, обнаруживает пещеру и скрывается в ней. Здесь он находит горы золота и незнакомца со странным медальоном. Стоило Картеру случайно коснуться украшения, как он оказался на Марсе. Здесь он попадет в масштабное противостояние нескольких народов, которое длится уже более 1 000 лет. Герой получает реальный шанс решить этот конфликт, но перед этим ему предстоит повзрослеть, расставить приоритеты, найти семью и истинную любовь. Рейтинг IMDb — 6,6

7. Хан Соло: Звездные войны. Истории (2018)

Второй спин-офф вселенной «Звездных войн» рассказывает о ранних годах жизни одного из главных героев франшизы — Хана Соло. Мы узнаем о том, как он встретился со своим закадычным другом и напарником Чубаккой, как получил свой легендарный корабль и как стал звездой космического контрабандистского мира. Рейтинг IMDb — 6,9

8. Круиз по джунглям (2021)

Героиня Эмили Блант в компании младшего брата решает отправиться в опасное приключение по Амазонке в поисках редкого артефакта. В качестве проводника она нанимает капитана круизного парохода Фрэнка. В пути троице предстоит столкнуться не только с опасными тропическими хищниками, но и с конкурирующей немецкой группой, которая норовит заманить героев в ловушку. Рейтинг IMDb — 6,6

9. Возвращение Супермена (2006)

Спустя 5 лет после того, как Супермен бросил всех, кто был ему дорог, он решил вернуться на Землю. Здесь герой узнает, что его злейший враг Лекс Лютор вновь строит злодейские планы, возлюбленная Лоис Лейн живет своей жизнью, а мир научился справляться с проблемами без его постоянной помощи. В попытках защитить все то, что он так любит, Супермену предстоит отправиться на дно океана, а после подняться высоко над Землей. Рейтинг IMDb — 6

10. Робин Гуд (2010)

Фильм Ридли Скотта о Робин Гуде рассказывает не привычную всем легенду о благородном лучнике, а историю о том, как именно он стал защитником угнетенных, как заслужил народную любовь и королевскую ненависть. В хитросплетении дворцовых интриг, грязных заговоров и в погоне за властью Робин Лонгстрайд становится единственным, кто готов противостоять злу, защитить страну и победить врагов. В этой борьбе он находит себя, друзей и любовь. Рейтинг IMDb — 6,6

11. Одинокий рейнджер (2013)

Вероятно, образ Джека Воробья является своеобразным альтер эго Джонни Деппа. Поэтому он воплощает его не только во франшизе о пиратах, но и во многих других фильмах. Пожилой работник музея индеец Тонто встречает мальчишку, который является огромным фанатом легендарного героя — Одинокого рейнджера. Тонто решает рассказать ребенку историю своего знакомства с его кумиром и о том, как однажды в погоне за опасным преступником им пришлось влезть в пучину заговоров, способную пошатнуть привычный порядок вещей. Рейтинг IMDb — 6,4

Бонус: «Потерянное звено» (2019)