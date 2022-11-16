11 фильмов о студенчестве, которые придутся по душе и самим студентам, и тем, кто ностальгирует по этому времени

Для многих из нас годы обучения в колледже или университете являются одними из счастливейших в жизни. Ведь в этот период с нами случались первые осознанные влюбленности; мы заводили друзей, и кто-то из них даже остался с нами на всю жизнь; ну и, конечно же, осваивали профессию. Наверняка некоторые из нас тоскуют по тем временам, поэтому с удовольствием пересмотрели бы пару-тройку фильмов, связанных со студенчеством.

1. Идеальный голос

Рейтинг IMDb — 7,1 В этом музыкальном фильме рассказывается о женской акапельной группе одного из университетов. Они проиграли мужской университетской группе и в дальнейшем изо всех сил пытались доказать, что тоже на что-то способны. Удастся ли им взять реванш? Или все же победит дружба? Это восхитительная комедийная жемчужина! Очаровательный, теплый и смешной фильм. © TedStixonAKAMaximumMadness / IMDb

2. Клуб бунтарей

Рейтинг IMDb — 6 В этом драматическом фильме сюжет крутится вокруг членов мужского эксклюзивного клуба в Оксфордском университете. Этот клуб пользуется не очень хорошей славой, там можно в один миг подпортить свою репутацию на долгие годы, что и произошло с некоторыми его членами. Этот фильм словно поездка на американских горках. Он способен вызывать беспокойство и выводить из зоны комфорта. © Garcwrites / IMDb

3. Уважаемые белые люди

Рейтинг IMDb — 6,1 Сюжет в «Уважаемых белых людях» завязывается вокруг четырех студентов, которые учатся в колледже из ассоциации Лиги плюща. Один из студентов закатил вечеринку, которую он устраивал каждый год, но что-то пошло не по намеченному плану. Во время мероприятия начался конфликт, а потом и вовсе вспыхнул бунт. Это стильный фильм с умной сатирой, с забавными и запоминающимися героями. © estebangonzalez10 / IMDb



4. Хэвон — ничья дочь

Рейтинг IMDb — 6,7 Меланхоличная драма рассказывает о девушке по имени Хэвон, которая попала в сложную ситуацию. Ее мать уехала в Канаду, а сама студентка втайне встречается со своим преподавателем. Об этом узнали ее сокурсники, и девушка решила разорвать любовную связь. Но удастся ли ей отказаться от этих отношений? Или все же любовь окажется сильнее предрассудков? Это один из самых эмоционально захватывающих фильмов, которые я когда-либо видел. Он заставляет зрителя проживать большое количество эмоций. © alwayshungryy / IMDb

5. Дон

Рейтинг IMDb — 6,9 Сюжет картины закручен вокруг студента Дона. Парень не хочет связывать свою жизнь с профессией инженера, но отец настоял на том, чтобы сын освоил эту специальность. В учебном заведении Дон повстречал Ангу, в которую был влюблен еще в школе. Но сейчас у нее отношения с другим парнем. Примет ли девушка ухаживания со стороны давнего поклонника? Это очень хороший фильм с большим количеством шуток. Наверняка жизнь кого-то из персонажей будет похожа на вашу. Картина вернет вас к школьным и студенческим временам. © antonyahashprivate / IMDb

6. Каждому свое

Рейтинг IMDb — 6,9 Комедия «Каждому свое» рассказывает о Джейке, который поступил в колледж и сразу же погрузился в водоворот беззаботной жизни. Живя сегодняшним днем, он даже не задумался о том, к каким последствиям могут привести все его действия. Это фильм, который натолкнет вас на воспоминания о своей студенческой жизни. © CinePendejo / IMDb

7. Гуманитарные науки

Рейтинг IMDb — 6,7 «Гуманитарные науки» — это целиком и полностью история о том, как найти себя. Сюжет крутится вокруг 35-летнего выпускника колледжа Джесси, который решил проведать родной колледж. Там он познакомился с 19-летней студенткой Зибби. Молодых людей связывают общие пристрастия и вкусы, но разделяет разница в возрасте. Будет ли она им помехой? Если вы учились в коллеже и разговаривали сами с собой на тему своего светлого будущего, то вы точно поймете этот фильм. © kyndelc / IMDb

8. Счастливого дня смерти

Рейтинг IMDb — 6,6 Триш — настоящая прожигательница жизни. Недавно она потеряла мать и испортила отношения с отцом. Триш — студентка, живет в общежитии, но у нее нет настоящих подруг и постоянного молодого человека. Внезапно она обнаружила, что оказалась во временной петле, как герой легендарного «Дня сурка». Удастся ли ей разорвать этот цикл, которому, казалось, не будет конца? Это фильм, который каждый должен посмотреть. Ведь он заставит о многом задуматься. © mzyxopulixz-192-391843 / IMDb

9. Арджун Редди

Рейтинг IMDb — 8 Фильм строится вокруг студента медицинского колледжа Арджуна. Он на раз-два справляется с учебной программой, однако из-за своего несносного характера герой частенько ссорится со своими однокурсниками и членами деканата. Но все меняется, когда он встречает девушку своей мечты. «Арджун Редди» — это не просто фильм, а целая жизнь! © rutwik_reddy / IMDb

10. Гёте!

Рейтинг IMDb — 6,6 Фильм рассказывает о молодых годах будущего поэта Иоганна Вольфганга Гёте. Он обучался на юридическом факультете, но никак не проявлял себя. Это вызывало недовольство отца, который, недолго думая, отправил его поработать на незначительной должности в суд. Там он влюбился, однако, как выяснилось позднее, у него обнаружился конкурент. Красивая история любви! Идеально подойдет для любителей неголливудского кино. © Fernanda C / Rotten Tomatoes

11. Ларри Краун

Рейтинг IMDb — 6,1 Комедия поражает своим звездным актерским составом, ведь в фильме засветились Джулия Робертс, Том Хэнкс, Рами Малек и Брайан Крэнстон. Ларри Крауна уволили с руководящей должности в преуспевающей компании. Он поступил в колледж для того, чтобы начать все сначала. Там он не только грызет гранит науки, но и познает настоящую любовь. Фильм зацепит и не отпустит до самого конца. © zendatrim / IMDb