11 фильмов о студенчестве, которые придутся по душе и самим студентам, и тем, кто ностальгирует по этому времени
Для многих из нас годы обучения в колледже или университете являются одними из счастливейших в жизни. Ведь в этот период с нами случались первые осознанные влюбленности; мы заводили друзей, и кто-то из них даже остался с нами на всю жизнь; ну и, конечно же, осваивали профессию. Наверняка некоторые из нас тоскуют по тем временам, поэтому с удовольствием пересмотрели бы пару-тройку фильмов, связанных со студенчеством.
1. Идеальный голос
- Рейтинг IMDb — 7,1
В этом музыкальном фильме рассказывается о женской акапельной группе одного из университетов. Они проиграли мужской университетской группе и в дальнейшем изо всех сил пытались доказать, что тоже на что-то способны. Удастся ли им взять реванш? Или все же победит дружба?
- Это восхитительная комедийная жемчужина! Очаровательный, теплый и смешной фильм. © TedStixonAKAMaximumMadness / IMDb
2. Клуб бунтарей
- Рейтинг IMDb — 6
В этом драматическом фильме сюжет крутится вокруг членов мужского эксклюзивного клуба в Оксфордском университете. Этот клуб пользуется не очень хорошей славой, там можно в один миг подпортить свою репутацию на долгие годы, что и произошло с некоторыми его членами.
- Этот фильм словно поездка на американских горках. Он способен вызывать беспокойство и выводить из зоны комфорта. © Garcwrites / IMDb
3. Уважаемые белые люди
- Рейтинг IMDb — 6,1
Сюжет в «Уважаемых белых людях» завязывается вокруг четырех студентов, которые учатся в колледже из ассоциации Лиги плюща. Один из студентов закатил вечеринку, которую он устраивал каждый год, но что-то пошло не по намеченному плану. Во время мероприятия начался конфликт, а потом и вовсе вспыхнул бунт.
- Это стильный фильм с умной сатирой, с забавными и запоминающимися героями. © estebangonzalez10 / IMDb
4. Хэвон — ничья дочь
- Рейтинг IMDb — 6,7
Меланхоличная драма рассказывает о девушке по имени Хэвон, которая попала в сложную ситуацию. Ее мать уехала в Канаду, а сама студентка втайне встречается со своим преподавателем. Об этом узнали ее сокурсники, и девушка решила разорвать любовную связь. Но удастся ли ей отказаться от этих отношений? Или все же любовь окажется сильнее предрассудков?
- Это один из самых эмоционально захватывающих фильмов, которые я когда-либо видел. Он заставляет зрителя проживать большое количество эмоций. © alwayshungryy / IMDb
5. Дон
- Рейтинг IMDb — 6,9
Сюжет картины закручен вокруг студента Дона. Парень не хочет связывать свою жизнь с профессией инженера, но отец настоял на том, чтобы сын освоил эту специальность. В учебном заведении Дон повстречал Ангу, в которую был влюблен еще в школе. Но сейчас у нее отношения с другим парнем. Примет ли девушка ухаживания со стороны давнего поклонника?
- Это очень хороший фильм с большим количеством шуток. Наверняка жизнь кого-то из персонажей будет похожа на вашу. Картина вернет вас к школьным и студенческим временам. © antonyahashprivate / IMDb
6. Каждому свое
- Рейтинг IMDb — 6,9
Комедия «Каждому свое» рассказывает о Джейке, который поступил в колледж и сразу же погрузился в водоворот беззаботной жизни. Живя сегодняшним днем, он даже не задумался о том, к каким последствиям могут привести все его действия.
- Это фильм, который натолкнет вас на воспоминания о своей студенческой жизни. © CinePendejo / IMDb
7. Гуманитарные науки
- Рейтинг IMDb — 6,7
«Гуманитарные науки» — это целиком и полностью история о том, как найти себя. Сюжет крутится вокруг 35-летнего выпускника колледжа Джесси, который решил проведать родной колледж. Там он познакомился с 19-летней студенткой Зибби. Молодых людей связывают общие пристрастия и вкусы, но разделяет разница в возрасте. Будет ли она им помехой?
- Если вы учились в коллеже и разговаривали сами с собой на тему своего светлого будущего, то вы точно поймете этот фильм. © kyndelc / IMDb
8. Счастливого дня смерти
- Рейтинг IMDb — 6,6
Триш — настоящая прожигательница жизни. Недавно она потеряла мать и испортила отношения с отцом. Триш — студентка, живет в общежитии, но у нее нет настоящих подруг и постоянного молодого человека. Внезапно она обнаружила, что оказалась во временной петле, как герой легендарного «Дня сурка». Удастся ли ей разорвать этот цикл, которому, казалось, не будет конца?
- Это фильм, который каждый должен посмотреть. Ведь он заставит о многом задуматься. © mzyxopulixz-192-391843 / IMDb
9. Арджун Редди
- Рейтинг IMDb — 8
Фильм строится вокруг студента медицинского колледжа Арджуна. Он на раз-два справляется с учебной программой, однако из-за своего несносного характера герой частенько ссорится со своими однокурсниками и членами деканата. Но все меняется, когда он встречает девушку своей мечты.
- «Арджун Редди» — это не просто фильм, а целая жизнь! © rutwik_reddy / IMDb
10. Гёте!
- Рейтинг IMDb — 6,6
Фильм рассказывает о молодых годах будущего поэта Иоганна Вольфганга Гёте. Он обучался на юридическом факультете, но никак не проявлял себя. Это вызывало недовольство отца, который, недолго думая, отправил его поработать на незначительной должности в суд. Там он влюбился, однако, как выяснилось позднее, у него обнаружился конкурент.
- Красивая история любви! Идеально подойдет для любителей неголливудского кино. © Fernanda C / Rotten Tomatoes
11. Ларри Краун
- Рейтинг IMDb — 6,1
Комедия поражает своим звездным актерским составом, ведь в фильме засветились Джулия Робертс, Том Хэнкс, Рами Малек и Брайан Крэнстон. Ларри Крауна уволили с руководящей должности в преуспевающей компании. Он поступил в колледж для того, чтобы начать все сначала. Там он не только грызет гранит науки, но и познает настоящую любовь.
- Фильм зацепит и не отпустит до самого конца. © zendatrim / IMDb
Какие из этих фильмов вы уже смотрели, а какие готовы взять на заметку?