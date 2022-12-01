11 наших любимых фильмов, продолжения которых скоро выйдут. А мы уже и не надеялись

Нам всем нравится пересматривать любимые фильмы по много раз, даже если мы знаем все сцены наизусть. Поэтому новость о том, что вот-вот выйдут продолжения этих кинолент, будоражит сердце, словно встреча с давним другом. В скором времени нас порадуют сразу несколько сиквелов культовых кинокартин.

Дневники принцессы

Скоро выйдет 3-я часть фильма «Дневники принцессы», со съемок в котором в 2001 году Энн Хэтэуэй начинала свою кинокарьеру. Слухи о продолжении истории о девушке по имени Миа, внезапно узнавшей, что она принцесса небольшой страны, ходили много лет. На сегодняшний день подробности сюжета неизвестны, но лента станет именно продолжением, а не перезагрузкой старой кинокартины с новыми актерами. Энн Хэтэуэй не раз говорила о своем желании сняться в сиквеле. Кто знает, возможно, мы увидим и Криса Пайна, который сыграл возлюбленного Миа во 2-й части. Дата выхода: 2-я половина 2024 года.

Константин: Повелитель тьмы

Пока точно неизвестно, когда выйдет «Константин-2», но главную роль в нем снова сыграет Киану Ривз, как и в 1-й части, вышедшей в 2005 году. Джон Константин — человек, обладающий сверхъестественными способностями, который охотится на демонов, а затем отправляет их обратно в преисподнюю. «Я всегда хотел снова сыграть Джона Константина, я люблю этого персонажа», — признавался Киану. Сценарий напишет Акива Голдсман («Игры разума», «Код да Винчи»), а в режиссерское кресло вернется Фрэнсис Лоуренс. Дата выхода: 2024 год.

Дэдпул

Один из самых известных персонажей Хью Джекмана — Росомаха — внезапно появится в 3-й части супергеройского боевика «Дэдпул». Главную роль, как и в предыдущих лентах, сыграет Райан Рейнольдс. Сценаристами вновь будут Ретт Риз и Пол Верник, а режиссером — Шон Леви («Проект „Адам“»). Есть предположения, что на экран вернется Ванесса — девушка Дэдпула. А вот актер Ти Джей Миллер, сыгравший Хорька, вряд ли будет принимать участие в проекте, поскольку сам заявил: «Я предпочел бы, чтобы не снимали продолжения». Дата выхода: 8 ноября 2024 года.

Час пик

Звезда первых трех фильмов Джеки Чан признался, что не заинтересован в том, чтобы исполнить роль инспектора Ли в 4-й части комедийного боевика «Час пик». А вот Крис Такер, напротив, присоединился к съемкам, даже не взглянув на сценарий. Правда, о сюжете пока ничего не известно. Дата выхода: лето 2024 года.

Полицейский из Беверли-Хиллз

Продолжение приключений полицейского Акселя Фоули в исполнении Эдди Мерфи снимут спустя более чем четверть века после премьеры 3-й части. На экраны картина выйдет под названием «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули». Сценарий 4-го фильма находился в разработке почти 30 лет. По признанию Эдди Мерфи, с помощью новой картины он хочет исправить впечатление от провалившейся 3-й части. Известно, что к актерскому составу присоединятся Кевин Бейкон и Джозеф Гордон-Левитт. Сценарий написал Уилл Билл, а режиссером картины стал Марк Моллой. По сюжету Аксель возвращается в Беверли-Хиллз после того, как узнает, что его дочь Джейн в опасности. Дата выхода: конец 2023-го — начало 2024 года.



Миссия невыполнима

Серия культовых шпионских боевиков об агенте Итане Ханте, которого сыграл Том Круз, вскоре завершится. Однако не стоит расстраиваться, потому что нас ждут сразу 2 части заключительного фильма под названием «Миссия невыполнима: Смертельная расплата». 1-я картина вышла в 1996 году и получила большую известность, в том числе благодаря саундтреку. По словам режиссера, продолжение будет эпическим и настолько запоминающимися, что затмит остальные части. Дата выхода: июль 2023 года (1-я часть), июнь 2024 (2-я часть) года.

Тайлер Рейк: Операция по спасению

Несмотря на то, что боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению» 2020 года закончился трагически (раненый персонаж Криса Хемсворта падает в реку), в ленте «Тайлер Рейк — 2» главный герой оказывается жив. По сюжету отважный Тайлер должен будет выполнить новое опасное задание, а именно спасти целую семью. Режиссер фильма Сэм Харгрейв заявил, что собирается поднять планку экшена на новый уровень. Дата выхода: 2023 год.

Шазам!

История мальчика Билли из детского дома, который может превращаться во взрослого супергероя, получила продолжение под названием «Шазам! Ярость богов». Главную роль вновь исполнит Закари Ливай. Известно, что в сиквеле Шазаму предстоит сразиться со злодейками Гесперой и Калипсо, которых сыграют Хелен Миррен и Люси Лью. Дата выхода: март 2023 года.

Форсаж

Съемки фильма «Форсаж-10» планировались аж с 2014 года, и, судя по всему, он станет предпоследней частью культовой франшизы. Вскоре история гонщика Доминика Торетто получит логическое завершение. В картине собрана целая плеяда звезд, среди которых Вин Дизель, Мишель Родригес, Шарлиз Терон, Хелен Миррен. Дата выхода: февраль 2024 года.

Джокер

Сразу после премьеры 1-й картины представители кинокомпании заявляли, что задумывали «Джокера» как самостоятельный фильм, однако позже передумали. Уже известно, что в сиквеле, который выйдет под названием «Джокер: Безумие на двоих», Хоакин Феникс вернется с Леди Гага. Певица исполнит роль Харли Квинн — помощницы и возлюбленной Джокера. Также сообщается, что новая лента будет мюзиклом. Дата выхода: 2 октября 2024 года.

Простая просьба

Фильм, основанный на одноименном романе, повествует о матери-одиночке Стефани (Анна Кендрик) и ее подруге Эмили (Блейк Лайвли), успешной бизнес-леди, которая ведет роскошный образ жизни. После того как Эмили внезапно исчезает, Стефани начинает собственное расследование, которое навсегда изменит ее жизнь. В продолжении зрители вновь увидят главных героинь в исполнении Анны Кендрик и Блейк Лайвли. Режиссировать картину будет Пол Фиг («Школа добра и зла»), а сценарий напишет Джессика Шарзер («Американская история ужасов»). Дата выхода: конец 2023 года.