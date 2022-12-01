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11 наших любимых фильмов, продолжения которых скоро выйдут. А мы уже и не надеялись

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Нам всем нравится пересматривать любимые фильмы по много раз, даже если мы знаем все сцены наизусть. Поэтому новость о том, что вот-вот выйдут продолжения этих кинолент, будоражит сердце, словно встреча с давним другом. В скором времени нас порадуют сразу несколько сиквелов культовых кинокартин.

Дневники принцессы

Скоро выйдет 3-я часть фильма «Дневники принцессы», со съемок в котором в 2001 году Энн Хэтэуэй начинала свою кинокарьеру. Слухи о продолжении истории о девушке по имени Миа, внезапно узнавшей, что она принцесса небольшой страны, ходили много лет.

На сегодняшний день подробности сюжета неизвестны, но лента станет именно продолжением, а не перезагрузкой старой кинокартины с новыми актерами. Энн Хэтэуэй не раз говорила о своем желании сняться в сиквеле. Кто знает, возможно, мы увидим и Криса Пайна, который сыграл возлюбленного Миа во 2-й части.

  • Дата выхода: 2-я половина 2024 года.

Константин: Повелитель тьмы

Пока точно неизвестно, когда выйдет «Константин-2», но главную роль в нем снова сыграет Киану Ривз, как и в 1-й части, вышедшей в 2005 году. Джон Константин — человек, обладающий сверхъестественными способностями, который охотится на демонов, а затем отправляет их обратно в преисподнюю.

«Я всегда хотел снова сыграть Джона Константина, я люблю этого персонажа», — признавался Киану. Сценарий напишет Акива Голдсман («Игры разума», «Код да Винчи»), а в режиссерское кресло вернется Фрэнсис Лоуренс.

Дэдпул

Один из самых известных персонажей Хью Джекмана — Росомаха — внезапно появится в 3-й части супергеройского боевика «Дэдпул». Главную роль, как и в предыдущих лентах, сыграет Райан Рейнольдс. Сценаристами вновь будут Ретт Риз и Пол Верник, а режиссером — Шон Леви («Проект „Адам“»).

Есть предположения, что на экран вернется Ванесса — девушка Дэдпула. А вот актер Ти Джей Миллер, сыгравший Хорька, вряд ли будет принимать участие в проекте, поскольку сам заявил: «Я предпочел бы, чтобы не снимали продолжения».

  • Дата выхода: 8 ноября 2024 года.

Час пик

Звезда первых трех фильмов Джеки Чан признался, что не заинтересован в том, чтобы исполнить роль инспектора Ли в 4-й части комедийного боевика «Час пик». А вот Крис Такер, напротив, присоединился к съемкам, даже не взглянув на сценарий. Правда, о сюжете пока ничего не известно.

  • Дата выхода: лето 2024 года.

Полицейский из Беверли-Хиллз

Продолжение приключений полицейского Акселя Фоули в исполнении Эдди Мерфи снимут спустя более чем четверть века после премьеры 3-й части. На экраны картина выйдет под названием «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули».

Сценарий 4-го фильма находился в разработке почти 30 лет. По признанию Эдди Мерфи, с помощью новой картины он хочет исправить впечатление от провалившейся 3-й части.

Известно, что к актерскому составу присоединятся Кевин Бейкон и Джозеф Гордон-Левитт. Сценарий написал Уилл Билл, а режиссером картины стал Марк Моллой. По сюжету Аксель возвращается в Беверли-Хиллз после того, как узнает, что его дочь Джейн в опасности.

  • Дата выхода: конец 2023-го — начало 2024 года.

Миссия невыполнима

Серия культовых шпионских боевиков об агенте Итане Ханте, которого сыграл Том Круз, вскоре завершится. Однако не стоит расстраиваться, потому что нас ждут сразу 2 части заключительного фильма под названием «Миссия невыполнима: Смертельная расплата».

1-я картина вышла в 1996 году и получила большую известность, в том числе благодаря саундтреку. По словам режиссера, продолжение будет эпическим и настолько запоминающимися, что затмит остальные части.

  • Дата выхода: июль 2023 года (1-я часть), июнь 2024 (2-я часть) года.

Тайлер Рейк: Операция по спасению

Несмотря на то, что боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению» 2020 года закончился трагически (раненый персонаж Криса Хемсворта падает в реку), в ленте «Тайлер Рейк — 2» главный герой оказывается жив.

По сюжету отважный Тайлер должен будет выполнить новое опасное задание, а именно спасти целую семью. Режиссер фильма Сэм Харгрейв заявил, что собирается поднять планку экшена на новый уровень.

Шазам!

История мальчика Билли из детского дома, который может превращаться во взрослого супергероя, получила продолжение под названием «Шазам! Ярость богов». Главную роль вновь исполнит Закари Ливай.

Известно, что в сиквеле Шазаму предстоит сразиться со злодейками Гесперой и Калипсо, которых сыграют Хелен Миррен и Люси Лью.

  • Дата выхода: март 2023 года.

Форсаж

© F9: The Fast Saga / Universal Pictures and co-producers, IPA PRESS ITALY / SIPA / SIPA / East News

Съемки фильма «Форсаж-10» планировались аж с 2014 года, и, судя по всему, он станет предпоследней частью культовой франшизы. Вскоре история гонщика Доминика Торетто получит логическое завершение. В картине собрана целая плеяда звезд, среди которых Вин Дизель, Мишель Родригес, Шарлиз Терон, Хелен Миррен.

  • Дата выхода: февраль 2024 года.

Джокер

© Joker / Warner Bros. and co-producers, Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Сразу после премьеры 1-й картины представители кинокомпании заявляли, что задумывали «Джокера» как самостоятельный фильм, однако позже передумали. Уже известно, что в сиквеле, который выйдет под названием «Джокер: Безумие на двоих», Хоакин Феникс вернется с Леди Гага.

Певица исполнит роль Харли Квинн — помощницы и возлюбленной Джокера. Также сообщается, что новая лента будет мюзиклом.

  • Дата выхода: 2 октября 2024 года.

Простая просьба

Фильм, основанный на одноименном романе, повествует о матери-одиночке Стефани (Анна Кендрик) и ее подруге Эмили (Блейк Лайвли), успешной бизнес-леди, которая ведет роскошный образ жизни. После того как Эмили внезапно исчезает, Стефани начинает собственное расследование, которое навсегда изменит ее жизнь.

В продолжении зрители вновь увидят главных героинь в исполнении Анны Кендрик и Блейк Лайвли. Режиссировать картину будет Пол Фиг («Школа добра и зла»), а сценарий напишет Джессика Шарзер («Американская история ужасов»).

  • Дата выхода: конец 2023 года.

Продолжения каких фильмов вы точно будете смотреть?

Фото на превью Joker / Warner Bros. and co-producers, X-Men Origins: Wolverine / Twentieth Century Fox and co-producers
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AdMe/Кино/11 наших любимых фильмов, продолжения которых скоро выйдут. А мы уже и не надеялись
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