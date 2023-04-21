11 случаев, когда работа над костюмами заставила киношников выкрутить фантазию на максимум

Нам, зрителям, кажется, что костюмы в байопиках и исторических фильмах и сериалах должны в точности повторять одежду той эпохи. Но художники по костюмам не всегда идут по пути точной музейной реконструкции. Они изучают картины и фотографии, стараются быть точными в деталях, но также стремятся к тому, чтобы одежда раскрывала характер персонажа, отвечала замыслам режиссера и была интересной для нас.

1. Элвис, 2022

Элвис, как и его жена Присцилла, были иконами стиля своего времени. Австралийская художница Катрин Мартин, которая работала над фильмом о короле рок-н-ролла, проделала грандиозную работу, филигранно сочетая историческую точность и современную интерпретацию. Для некоторых сцен она делала точные копии костюмов, в других же допускала некие вольности, чтобы создать незабываемый образ поп-звезды.

© Elvis / Warner Bros. and co-producers , Cinema Publishers Collection / The Hollywood Archiv / agefotostock / East News Cinema Publishers Collection / The Hollywood Archiv / agefotostock / East News

В работе ей помогала Миучча Прада, вместе с которой они просмотрели сотни эскизов из архивов Prada и Miu Miu и придумали 90 нарядов для Элвиса и 25 для его жены. Лента выиграла премию BAFTA за лучший дизайн костюмов.

2. Корсаж, 2022

Этот байопик рассказывает об одном периоде из жизни легендарной красавицы и законодательницы мод XIX века императрицы Австрии Елизаветы, известной как Сисси. Женщина славилась своей тонкой талией, которую она утягивала во все более жесткие корсеты. Именно на силуэте платьев и делала основной акцент художница по костюмам Моника Баттингер, иногда жертвуя слишком сложным и обильным декором того времени.

3. Виктория и Абдул, 2017

Фильм рассказывает о дружбе между королевой Викторией и индийским слугой, ставшим ее доверенным лицом. Королева после смерти мужа носила траур, ее черные платья хорошо знакомы нам по сохранившимся картинам и фотографиям. Чтобы эти платья не казались зрителю скучными, художница по костюмам Консолата Бойл использовала все возможности текстурных тканей. А еще, следуя моде того времени, она добавляла в королевские одежды множество деталей: вышивку, кружево, многослойную отделку, украшения и ленты.

4. Шевалье, 2022

Беллетризованная история композитора Жозефа Болоня, шевалье де Сен-Жоржа, незаконнорожденного сына рабыни и французского плантатора. Шевалье был виртуозным скрипачом, дирижером и музыкантом и стал знаменит при дворе Марии Антуанетты. Художник Оливер Гарсия сделал все возможное, чтобы погрузить нас в мир, в котором моду диктовала расточительная и легкомысленная королева.

5. Уитни Хьюстон. Потанцуйте со мной, 2022

В биографическом мюзикле о жизни Уитни Хьюстон воссоздаются ее культовые костюмы, которые хорошо запомнили поклонники великой певицы. В фильме можно увидеть и знаменитый спортивный костюм, в котором Уитни выступила на трансляции Суперкубка в 1991 году, и черное бархатное платье с памятного концерта на American Music Awards.

А еще фактурный, расшитый золотом жакет, в котором она исполняла песню I Wanna Dance with Somebody. Художники старались сделать наряды не только исторически достоверными, но и подогнать их под фигуру исполнительницы главной роли — Наоми Экки.

6. Вавилон, 2022

Этот фильм — ода Голливуду джазовой эпохе. Для него было пошито более 7 000 роскошных костюмов. Режиссер поставил перед художницей по костюмам Мэри Зофрис непростую задачу — соблюсти историческую достоверность, но при этом избежать штампов, которые связаны в нашем сознании с «ревущими 20-ми». Одним из прототипов персонажа Марго Робби, Нелли Ларой, стала актриса Клара Боу.

Прототипом Джека Конрада, которого сыграл Брэд Питт, стал актер немного кино Джон Гилберт.

В костюмах также можно найти отсылки к образам знаменитых актрис и актеров начала XX века. Художница проделала грандиозную работу, которая была оценена по достоинству — ее номинировали на несколько престижных премий, включая «Оскар».

7. Белль, 2013

В Шотландии в коллекции Скунского дворца висит необычная картина с изображением 2 девушек. Это леди Элизабет Мюррей и ее кузина Дидо Элизабет Белль. Юная девушка в тюрбане явно позирует как равная богатой красотке. При этом Элизабет Белль — дочь рабыни и офицера британского королевского флота. После смерти матери она росла в доме своего двоюродного деда по отцу, графа Мэнсфилда, и стала завидной наследницей и светской львицей. Фильм, повествующий о ее жизни, сочетает в себе историческую драму и романтическую историю, он снят в роскошных декорациях, и художница по костюмам Анушия Нерадзик кропотливо передала дух той эпохи. Мы не увидим точных копий нарядов с картины, но найдем многочисленные отсылки к ним.

8. Ма Рейни: Мать блюза, 2020

Еще один байопик, работу художника по костюмам в котором сочли достойной номинации на «Оскар». История Гертруды «Ма» Рейни разворачивается в Чикаго 20-х годов прошлого века. Энн Рот вложила весь свой талант, чтобы при помощи одежды передать роскошь, драматичность и театральность мира, в котором блистала великая певица. Одними из самых заметных украшений Ма Рейни было ожерелье из 20-долларовых монет. Рот смогла найти настоящие монеты 20-х годов и воссоздать украшение.

9. Пэм и Томми, 2022

Album Online / East News , SIPA / East News

Художник по костюмам рассказывал, что одной из самых сложных задач в фильме оказалось воссоздать культовый купальник актрисы: «У нас было много проблем с этим. Было чрезвычайно важно имитировать тот же цвет и покрой купального костюма, который носила Пэм». Костюмерам пришлось работать с компанией, создавшей оригинальный наряд для сериала, чтобы в точности повторить цвет. А также прибегнуть к различным ухищрениям, чтобы купальник смотрелся точно так же, как на Памеле, на актрисе с другой фигурой. Рост у женщин одинаковый — 170 см. Но Андерсон на момент описываемых в ленте событий весила 47 кг и носила бюстгальтер с чашкой DD, а Лили Джеймс, сыгравшая ее в сериале, весит 52 кг, и объем чашечки ее нижнего белья — B. Актрисе пришлось носить силиконовые накладки весом около полутора килограммов, чтобы разница была не так заметна.

10. Эмили, 2022

Жизнь сестер Бронте привлекает и будет привлекать внимание публики. Фильм «Эмили» рассказывает историю жизни средней сестры до того, как она написала «Грозовой перевал». На экране появляется вся знаменитая тройка, и мы можем полюбоваться их платьями по моде того времени: с высокой облегающей талией, длинными рукавами и пышными юбками. Художником по костюмам выступил Майкл О’Коннор, работавший также над картинами «Герцогиня» и «Джейн Эйр».

11. Сила мечты, 2023

В 2009 году 16-летняя австралийская девочка Джессика Уотсон привлекла внимание мировых СМИ. Вдохновленная рассказом соотечественника Джесси Мартина о его кругосветном путешествии, она решила повторить его путь. Сначала пресса сомневалась как в ее способностях, так и в том, что родители позволят девушке осуществить мечту. Однако Джессика выдержала 210 дней в море и стала самой молодой мореплавательницей, у которой почти получилось закончить кругосветное путешествие. Спустя 14 лет история Джессики была экранизирована. Многие костюмы из фильма мгновенно привлекли внимание молодых зрительниц — те стали искать похожие, чтобы выглядеть как героиня байопика.