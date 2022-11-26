11 свежих остросюжетных фильмов, которые не раз заставят ваше сердце пропустить удар

Огромным количеством новинок в области кино нас балуют каждый год. Однако такое изобилие несет с собой и определенные издержки — например, становится довольно сложно отделить стоящие картины от откровенного мусора. Чтобы вы не тратили свое время и нервы на это неблагодарное занятие, мы решили сами провести ревизию и выделили 11 гарантированно крутых триллеров, которые заставят вас забыть обо всем на свете во время просмотра.

Варвар (2022)

Рейтинг IMDb — 7,1 Приехав в Детройт на собеседование в престижную компанию, Тесс обнаруживает, что в забронированном ей домике уже проживает незнакомый парень. Убедившись, что у него и правда есть бронь на эти же даты, просто с другого сайта, она на свой страх и риск соглашается остаться переночевать. Однако вскоре, побродив по дому, героиня обнаруживает секретную комнату в подвале и раскрывает тайну, которую ей было бы лучше не знать. Фильм совершенно непредсказуемый и потрясает с каждым поворотом, причем без обилия скримеров. © UniqueParticle / IMDb

Смотрите, как они бегут (2022)

Рейтинг IMDb — 6,5 Фильм — жемчужина для любителей остросюжетных детективов с щепоткой английской сатиры. Голливудский режиссер Лео Коперник взялся за экранизацию популярной пьесы Агаты Кристи «Мышеловка». Однако вот несчастье, довольно скоро после начала работы он погибает за кулисами от рук неизвестного. За расследование беспрецедентного дела берется опытный, но несколько утомленный и пассивный инспектор Стоппард. А в напарницы мужчине приставляют неугомонную и активную девушку-констебля Сталкер. Во время просмотра нельзя оторваться ни на секунду. Кажется, если отвести взгляд, сразу пропустишь кучу зацепок. © harbisaleh / IMDb

Я был там (2022)

Рейтинг IMDb — 6,1 Как-то раз взбалмошный молодой парень, рисующий граффити, получает задание разрисовать несколько домов богатых и влиятельных людей. Забравшись в один из них, он случайно обнаруживает шокирующую тайну хозяина дома и попадает в ситуацию, в которой не только ему, но и самым близким его людям начинает угрожать реальная опасность.

Не говори никому (2022)

Рейтинг IMDb — 6,6 Главные герои данного триллера отправляются в романтический отпуск в Италии. Там они случайно знакомятся с милой парой, с которой у них оказывается так много общего, что даже по завершении каникул молодые люди решают встретиться еще раз и провести уикенд вместе в загородном доме. Однако совсем скоро в поведении новых знакомых проскальзывают жуткие странности и становится понятно, что они совсем не те, кем пытались казаться.

Няня (2022)

Рейтинг IMDb — 6,2 Чтобы подзаработать, девушка по имени Аиша устраивается няней для дочери богатой пары из Манхэттена. Легко влившись в семью и быстро завоевав расположение своей подопечной, девушка вскоре обнаруживает, что внешне идеальный брак ее работодателей на самом деле трещит по швам. Но что еще хуже, чем чаще она проводит время в этой семье, тем сильнее она начинает чувствовать присутствие в доме чего-то зловещего.

Чрезвычайная ситуация (2022)

Рейтинг IMDb — 6,9 Когда очередной самолет в направлении Гавайских островов вылетел из аэропорта, абсолютно ничего не предвещало беды. Однако совсем скоро после взлета некоторые пассажиры рейса начинают демонстрировать признаки какого-то подозрительного заболевания. Зараза начинает стремительно распространятся по салону самолета, для спасения жизней необходимо произвести экстренную посадку. Но ни один аэропорт не соглашается принимать зараженных.

Сисси (2022)

Рейтинг IMDb — 6,2 Много воды утекло с тех пор, как дружба Сесилии с Эммой разрушилась. С тех пор девушка уже успела переехать из глубинки в мегаполис и построить хорошую карьеру. Однако неожиданно спустя столько лет она получает приглашение на вечеринку от бывшей подруги по случаю ее замужества. Поначалу все складывается даже лучше, чем Сисси могла себе представить. Но лишь до того момента, пока девушки не отправились в загородный дом на девичник.

Незнакомец (2022)

Рейтинг IMDb — 6,5 Фильм вдохновлен реальными событиями. Генри и Марк — незнакомцы, которые по случайности оказываются в одном самолете и заводят непринужденный разговор. Для Генри, измученного тяжелым физическим трудом и несправедливостью, с которой он много сталкивался в жизни, знакомство с дружелюбным и успешным Марком становится глотком свежего воздуха. Вот только он не подозревает, что его новый друг ведом корыстными целями.

Пэрл (2022)

A24 / Courtesy Everett Collection / East News

Рейтинг IMDb — 7 Пэрл — молодая, скромная и довольно привлекательная простушка. Она всю жизнь мечтает вырваться из своей глубинки и стать настоящей звездой, однако пока вынуждена изо дня в день подчиняться наказам строгой матери и ухаживать за парализованным отцом. Но однажды свет в конце тоннеля засиял яркими красками — Пэрл узнает, что в соседнем городке скоро будет проходить прослушивание в танцевальную труппу, и решает попасть туда любой ценой. Мурашки по коже гарантированы. Эмоциональная игра Мии Гот — находка для любителей острых ощущений. © sharai_mp3 / IMDb

Телефон мистера Харригана (2022)

Рейтинг IMDb — 6 Паренек Крейг из небольшого провинциального городка устраивается на подработку к пожилому миллиардеру мистеру Харригану. За выполнение различных поручений мужчина периодически дает ему лотерейные билеты, и однажды мальчик действительно выигрывает. В благодарность он покупает мистеру Харригану телефон и, даже когда дедушка вскоре уходит из жизни, кладет этот мобильник рядом с ним. Но на следующий день он вдруг получает от него СМС.

Улыбка (2022)

Рейтинг IMDb — 6,7 Роуз Коттер работает психологом в отделении скорой психиатрической помощи и довольно часто сталкивается со сложными пациентами. Однако, когда женщина становится свидетельницей совсем уж жуткого инцидента, связанного с молодой студенткой с параноидальными наклонностями, она неожиданно расклеивается. И что еще хуже — симптомы, которыми страдала та пациентка, начинают сводить с ума саму Роуз. Темп фантастический, не зазеваешься. Этот фильм определенно заставит ваше сердце биться чаще. © dulalmiah / IMDb