11 свежих сериалов-триллеров, от которых бегут мурашки, но досмотреть очень хочется

Каждый год выходит огромное количество новых фильмов и сериалов. Все пересмотреть просто невозможно, а упустить шедевр не хочется. В этой статье мы рекомендуем свежие сериалы-триллеры, которые уже успели завоевать себе большую любовь фанатов и своими рейтингами смело сдвигают в сторону лидеров предыдущих лет.

Мы в ADME обожаем сериалы с неожиданным поворотом сюжета, захватывающие внимание от начала и до конца. Такие есть в нашей подборке. А в качестве бонуса мы анонсируем сериал, который имеет все шансы завоевать пару-тройку статуэток «Эмми», но только после своей премьеры уже этой осенью.

Чепелуэйт (Chapelwaite), 2021

Рейтинг IMDb — 7,2 Действие сериала, основанного на рассказе Стивена Кинга «Поселение Иерусалим», разворачивается в 1850-х годах, когда капитан Чарльз Бун после смерти жены поселяется вместе с детьми в родовом имении Чепелуэйт в маленьком сонном городе Причерс Корнерс. Вскоре в доме начинают происходить таинственные события, и кажется, что даже стены хранят какие-то темные секреты. Чарльзу придется противостоять темным силам, а гувернантка его детей решит написать об этом готический роман.

Газетчицы (Paper Girls), 2022

Рейтинг IMDb — 7,2 Обычно в фильмах и сериалах о путешествиях во времени герои перемещаются из далекого будущего, чтобы рассказать, как там плохо живется и нужно все исправить в настоящем. В «Газетчицах» же все наоборот: 4 подростка из 1988 года перемещаются вперед во времени и попадают в 2019 год. Да еще и нарушают все законы таких путешествий, встречаясь с собой повзрослевшими. Девочкам предстоит найти способ вернуться домой и сбежать от футуристической спецслужбы, которая пытается отыскать и устранить всех путешественников во времени.

Полуночная месса (Midnight Mass), 2021

Рейтинг IMDb — 7,7 Этот мини-сериал не сразу раскрывает все свои тайны, а после финальной сцены заставляет еще долгое время о нем думать. По сюжету, отсидевший в тюрьме главный герой возвращается в родную рыбацкую деревушку на уединенном острове. Одновременно с ним туда прибывает новый священник взамен прежнего пожилого священника, который отправился на лечение без предупреждения. С прибытием пастора на острове начинают происходить одновременно чудеса и трагические события, что вносит раздор в сплоченное сообщество острова.

Курорт (The Resort), 2022

Рейтинг IMDb — 7,3 За 10 лет брака у Эммы и Ноя накопилось много проблем, от которых они решили избавиться, отправившись в романтический отпуск на курорт. Но отдохнуть и расслабиться им не суждено, так как в джунглях Эмма находит мобильный телефон, принадлежащий пропавшему здесь 15 лет назад молодому человеку. Вместе с Ноем они начинают свое расследование и узнают, что тот парень не был единственным исчезнувшим без вести на этом курорте.

Шершни (Yellowjackets), 2022 — настоящее время

Рейтинг IMDb — 7,9 Сериал затягивает с первой серии, постепенно раскрывая карты. По сюжету футбольная команда старшеклассниц, пережив авиакатастрофу, вместе со своим тренером оказывается в канадской глуши. Когда они предпринимают попытки оттуда выбраться, что-то таинственное не дает им это сделать. Сюжет сериала построен нелинейно, одновременно показывая, как события разворачивались сразу после крушения и спустя десятилетия. Оказывается, некоторые из героев смогли найти дорогу назад, но на многие вопросы все еще нужны ответы. По поведению повзрослевших девушек можно догадаться, что для выживания им пришлось совершать поступки, за которые сейчас им стыдно. Они готовы на все, чтобы это навсегда осталось тайной для всего остального мира. Проект получил 7 номинаций на премию «Эмми», а второй сезон уже набирает в актерский состав мировых звезд. Недавно к группе присоединился Элайджа Вуд.

Черная птица (Black Bird), 2022

Рейтинг IMDb — 8,2 Основанный на реальных событиях сериал «Черная птица» заслужил всеобщее признание критиков, став самым рецензируемым криминальным сериалом 2022 года. Тэрон Эджертон сыграл Джимми, очаровательного преступника, который соглашается на перевод в тюрьму строгого режима в обмен на смягчение приговора. Там он должен подобраться поближе к Ларри Холлу, предполагаемому убийце, и добиться от него признания. Действительно ли Холл виновен, правда ли он сумасшедший — до самого конца эти вопросы не покидают зрителя во время просмотра.

Проект «Лазарь» (The Lazarus Project), 2022

Рейтинг IMDb — 7,1 Еще один сериал о путешествиях во времени, но с совершенно свежим, незатертым сюжетом. Его называют гибридом «Доктора Кто» и «Призраков». Обычный парень Джордж однажды понимает, что у него есть способность манипулировать пространством и временем и его жизнь навсегда меняется. Его вербует секретная организация под названием «Проект „Лазарь“», которая имеет право поворачивать время вспять каждый раз, когда миру угрожает опасность.

Плохой и сумасшедший (Baedeu aen keureiji), 2021–2022

Рейтинг IMDb — 8 Это история о плохом полицейском, который из-за своих амбиций делает все, чтобы получить повышение, но его жизнь и взгляды меняются с появлением загадочного Кея — слегка чокнутого праведника. С развитием сюжета становится понятно, кто такой этот Кей и почему он появился в жизни полицейского. Неожиданное открытие озадачит не только главного героя, но и зрителей.

Заговор сестер Гарви (Bad Sisters), 2022

Рейтинг IMDb — 7,6 В центре сюжета — история 5 сестер: Грейс, Урсулы, Евы, Биби и Бекки, которые после семейной трагедии оказываются в сложной ситуации. Действие сериала разворачивается на фоне живописных пейзажей Лондона и Дублина. С развитием истории раскрываются семейные тайны, которые утаивает каждая из сестер.

Шервуд (Sherwood), 2022

Рейтинг IMDb — 7,5 Мини-сериал рассказывает о событии, которое перевернуло все вверх дном в небольшом шахтерском городе, где с разницей в 2 недели происходят два шокирующих преступления. Пока виновные скрываются в шервудском лесу, отношения между жителями доходят до крайней степени напряжения. Соседи подозревают соседей, неприязнь обостряется, и достается даже полиции, наводнившей поселение.

Бонус: «Шантарам» (Shantaram), 2022

Дата премьеры — 14 октября 2022 года Основанный на одноименном романе-бестселлере Грегори Дэвида Робертса сериал покажет Индию с совершенно новой стороны, которой не баловал зрителей Болливуд. Главный герой, сбежавший из тюрьмы австралиец, приезжает в Бомбей, поселяется в трущобах и становится врачом для живущих там бедняков. Здесь его ждут и другие приключения: он влюбляется в загадочную женщину по имени Карла, но оказывается втянут в дела местной мафии.