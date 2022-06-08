12 актеров и актрис, которые на киноэкране продемонстрировали свои навыки из другой области

Для убедительного исполнения той или иной роли актер должен максимально вжиться в нее, уметь выполнять те действия, которые являются рутинными для героя фильма. Одни проводят часы на тренировках, осваивая новые навыки, а другие просто наслаждаются возможностью продемонстрировать на киноэкране свои таланты из другой области.

Теперь мы в ADME по-другому взглянули на некоторых наших любимых актеров, понимая, насколько же они многогранны.

Киану Ривз («Молодая кровь», 1986)

В спортивной драме «Молодая кровь» Киану Ривз сыграл хоккейного вратаря по имени Хивер. Эта роль в полнометражном кино стала дебютной для начинающего актера. А еще удивительно то, что Ривз в киноленте продемонстрировал свои настоящие навыки игры в хоккей. Еще в юности Киану занимался этим популярным в Канаде видом спорта. Будущий исполнитель роли Нео был вратарем по прозвищу Стена.

Мишель Пфайффер («Бэтмен возвращается», 1992)

В одном из интервью Мишель Пфайффер рассказала, что для роли Женщины-кошки она месяцами занималась йогой, гимнастикой и кикбоксингом. И даже научилась пользоваться хлыстом у Энтони Де Лонгиса, который также обучал Харрисона Форда для роли Индианы Джонса. Актриса настолько ловко научилась справляться с кнутом, что сцена с отрубанием головы манекену была снята за 1 дубль. Кстати, реквизит из того фильма был отдан актрисе на память. И несколько лет назад Пфайффер выложила в соцсетях видео, на котором продемонстрировала свои навыки обращения с хлыстом.

Дэрил Ханна («Бегущий по лезвию», 1982)

В этом фильм в стиле киберпанк, снятом режиссером Ридли Скоттом, одну из второстепенных ролей — «базовую модель для удовольствия» Прис — сыграла актриса Дэрил Ханна. Эта роль досталась ей в том числе благодаря ее гимнастическим способностям. Узнав о навыках Ханны, режиссер специально переписал некоторые сцены, чтобы актриса продемонстрировала свои таланты. Конечным результатом стала одна из самых запоминающихся экшен-сцен в фильме.

Сигурни Уивер («Гориллы в тумане: История Дайан Фосси», 1988)

После выхода этого фильма актриса была номинирована на «Оскар» за роль зоолога Дайан Фосси. Интересно, что в некоторых сценах Сигурни Уивер приходилось работать с настоящими гориллами, поэтому перед съемками она выучила разные жесты, а также научилась делать раскатистую обезьянью отрыжку.

Дастин Хоффман («Последний шанс Харви», 2008)

В одной из сцен этого драматического фильма главный герой в исполнении Дастина Хоффмана играет на пианино и поет песню «Shoot the Breeze». Эту композицию актер написал еще в юности, после того как расстался со своей первой девушкой. Спустя десятилетия Хоффман признался журналу Parade, что изначально он хотел быть джазовым пианистом, как его мать. И он вполне неплохо играл в юности. Но через некоторое время Хоффман окончательно понял, что в ремесле актера у него больше шансов добиться успеха, чем на музыкальном поприще.

Курт Рассел («Побег из Лос-Анджелеса», 1996)

Герой Курта Рассела в одной из сцен этого приключенческого фильма оказывается на баскетбольном матче в Колизее. В какой-то момент он за ограниченное время должен набрать 10 очков, забив 5 мячей в корзину. И актер смог сам по-настоящему забить мячи в корзину. Режиссеру даже не пришлось прибегать к каким-то киношным трюкам. Оказывается, актер тренировался играть в баскетбол прямо на съемочной площадке каждый раз, когда у него была свободная минута. Так Курт Рассел и смог развить свой навык и продемонстрировать его на экране.

Рут Уилсон («Темная река», 2017)

Рут Уилсон в этом фильме сыграла работницу фермы, задачей которой была стрижка овец. Перед съемками актриса научилась стричь овец и выкуривать крыс из здания. Она призналась, что это было сложно. Но поскольку ее персонаж должен был быть экспертом в этой области, она понимала, что важно почувствовать, каково это — работать на настоящей ферме.

Том Холланд («Человек-паук: Возвращение домой», 2017)

Том Холланд получил роль Питера Паркера в кинематографической вселенной Marvel не только за свои актерские качества, но и за отличные акробатические способности и невероятную пластичность. Еще в школьном возрасте Холланд танцевал хип-хоп, выступал на телевидении и играл в мюзиклах. Конечно, всем очевидно, что в фильме о Человеке-пауке используется множество компьютерных спецэффектов, но многие прыжки, кувырки и другие движения актера — реальные. Так что танцевальный и гимнастический опыт Холланда пришелся кстати.

Билл Мюррей («Заводила», 1996)

В фильме братьев Фаррелли герой Билла Мюррея на соревнованиях по боулингу должен сделать 3 страйка подряд. Режиссеры полагали, что им понадобится 10–15 дублей и затем они с помощью склейки добьются нужного видеоряда. Также Бобби Фаррелли перед съемками эпизода объяснил зрителям-статистам: «После каждого страйка вы должны хлопать и радоваться все сильнее, будто актер забивает страйки подряд». Но оказалось, что актер смог сделать это с одного-единственного дубля. И реакция зрителей в кадре совершенно реальная. Впечатляет еще и то, что, если верить самому Мюррею, он вообще не тренировался перед съемками.

Джон Дэвид Вашингтон («Довод», 2020)

Джон Дэвид Вашингтон в фильме Кристофера Нолана сыграл секретного агента, который должен был научиться управлять временем, чтобы обеспечить выживание человечества. Для убедительной игры актеру пришлось учиться не только двигаться задом наперед, но и говорить так же. Только в этом случае сцены можно было снять максимально реалистично.

Харрисон Форд («Свидетель», 1985)

По сюжету фильма главный герой чинит разрушенный скворечник и помогает сообществу амишей в возведении сарая. Интересно, что перед тем, как стать по-настоящему успешным актером, Харрисон Форд работал плотником. Благодаря чему, кстати, его и заметил Джордж Лукас и позднее пригласил парня сниматься в «Звездных войнах».

Стив Маккуин («Большой побег», 1963)

Приключенческий фильм «Большой побег» известен сценой побега из лагеря на мотоцикле, которую можно назвать одним из самых захватывающих мотоциклетных эпизодов в истории кино. Идея этой сцены была предложена самим Маккуином, хотя первоначально предполагалось, что попытка побега главного героя будет осуществлена ​​на поезде. Дело в том, что актер являлся бывшим профессиональным мотогонщиком и хотел продемонстрировать свои навыки в кадре. Он сам исполнял все трюки, показанные в фильме, за исключением одного прыжка через забор из колючей проволоки, который выполнил каскадер Бад Экинс.