12 актеров из фильма «Один дома», которых вы могли и не узнать в других ролях
«Один дома» считается классикой новогоднего сезона. Многим он и по сей день дарит бесчисленные моменты веселья, а герои уже фактически стали нам родными. Однако с момента выхода обеих частей прошло колоссальное количество времени, и снявшиеся там актеры очень изменились. Из-за этого их вполне можно не узнать в более свежих фильмах и сериалах. Вот мы и решили проверить, в каких проектах мы могли их не заметить.
Маколей Калкин — «Праведные Джемстоуны»
Джо Пеши — «Ирландец»
Анджела Геталс — «Анатомия страсти»
Джон Херд — «Элементарно»
Майкл С. Маронна — «40 дней и 40 ночей»
Бренда Фрикер — «Улов»
Девин Рэтрей — «Один дома»
Роб Шнайдер — «Не та девушка»
Хоуп Дэвис — «Город астероидов»
Киран Калкин — «Наследники»
Кэтрин О’Хара — «Продавцы боли»
Дэниел Стерн — «Выскочка»
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