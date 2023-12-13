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12 актеров из фильма «Один дома», которых вы могли и не узнать в других ролях

Кино
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«Один дома» считается классикой новогоднего сезона. Многим он и по сей день дарит бесчисленные моменты веселья, а герои уже фактически стали нам родными. Однако с момента выхода обеих частей прошло колоссальное количество времени, и снявшиеся там актеры очень изменились. Из-за этого их вполне можно не узнать в более свежих фильмах и сериалах. Вот мы и решили проверить, в каких проектах мы могли их не заметить.

Маколей Калкин — «Праведные Джемстоуны»

Джо Пеши — «Ирландец»

Анджела Геталс — «Анатомия страсти»

Джон Херд — «Элементарно»

Майкл С. Маронна — «40 дней и 40 ночей»

Бренда Фрикер — «Улов»

Девин Рэтрей — «Один дома»

Роб Шнайдер — «Не та девушка»

Хоуп Дэвис — «Город астероидов»

Киран Калкин — «Наследники»

Кэтрин О’Хара — «Продавцы боли»

Дэниел Стерн — «Выскочка»

Совсем недавно мы также с интересом изучали, как с годами менялась внешность 15 признанных красавиц классического кинематографа. Какой образ возникает у вас перед глазами при мысли о 73-летней Бриджит Бардо? А 61-летней Одри Хепберн? Проверьте, насколько верны ваши фантазии в этой статье.

Фото на превью Home Alone / Twentieth Century Fox and co-producers, Pain Hustlers / Grey Matter Productions and co-producers, Home Alone / Twentieth Century Fox and co-producers, Succession / Gary Sanchez Productions and co-producers
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AdMe/Кино/12 актеров из фильма «Один дома», которых вы могли и не узнать в других ролях
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