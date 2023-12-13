12 актеров из фильма «Один дома», которых вы могли и не узнать в других ролях

«Один дома» считается классикой новогоднего сезона. Многим он и по сей день дарит бесчисленные моменты веселья, а герои уже фактически стали нам родными. Однако с момента выхода обеих частей прошло колоссальное количество времени, и снявшиеся там актеры очень изменились. Из-за этого их вполне можно не узнать в более свежих фильмах и сериалах. Вот мы и решили проверить, в каких проектах мы могли их не заметить.