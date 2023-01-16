12 деталей, на которые мы не обратили внимания в пилотных сериях известных сериалов

Первые эпизоды сериалов (также известные как пилоты) имеют ключевое значение, так как именно после их просмотра мы решаем, смотреть ли следующие серии. Иногда пилот так хорош, что его пускают в эфир как есть, а в других случаях переснимают. Однако бывает, что в дальнейшем история развивается не так, как создатели изначально задумали во время съемки пилота. И тогда самые преданные фанаты замечают некоторые несостыковки.

1. Джоуи и Чендлер в «Друзьях» были очень похожи

В пилотной серии характеры Джоуи и Чендлера были очень похожи. И лишь позже Джоуи стал отличаться своей наивностью, А Чендлер — своим сарказмом. Также в заставке пилотной серии есть моменты, которых мы так и не увидели в дальнейших эпизодах.

2. Изначально Алиссы Милано не было в «Зачарованных»

В пилотной серии «Зачарованных», которую так и не показали, главные герои были ведьмами и соседями по комнате. Но позже создатели решили, что лучше сделать сериал про сестер, которые к тому же еще и ведьмы.



Также роль Фиби предназначалась Лори Ром, но она быстро вышла из проекта, и Алисса Милано заняла ее место.

3. В «Игре престолов» роль Дейенерис играла не Эмилия Кларк

Пилот «Игры престолов» снимали дважды. Одна из главных причин — большое количество изменений в актерском составе. Например, роль Дейенерис играла Тамзин Мерчант. Актриса чувствовала себя некомфортно в этой роли с самого начала, поэтому в итоге роль досталась Эмилии Кларк.



Кейтилин Старк играла Дженнифер Эль, но вскоре она ушла, и на ее место взяли Мишель Фэйрли.

4. Создатели не планировали, что Малдер и Скалли влюбятся друг в друга в «Секретных материалах»

Создатели считали, что если главные герои влюбятся друг в друга, то это будет отвлекать внимание зрителей от основного сюжета. В первой версии пилота канал Fox даже добавил бойфренда Скалли, так как предполагалось, что химии между главными героями нет.

5. Пенни из «Теории большого взрыва» была Кэти

Один из менеджеров CBS попросил создателей изменить сюжет всего пилотного эпизода. Единственное, что решили оставить, — это персонажей Шелдона и Леонарда, а Говарда и Раджа еще не существовало.



В первоначальной версии было 2 главных женских персонажа, одного из которых, Кэти, играла Аманда Уолш. Кейли Куоко пробовалась на роль Кэти, но не подошла по возрасту. Однако годом позже ее пригласили в сериал, а Кэти заменили на Пенни.

6. Алекса из «Анатомии страсти» добавили позже

Пилотный эпизод «Анатомии страсти» вышел в эфир без изменений. Но мы пропустили очень много деталей. Сценарист и продюсер Шонда Раймс наполнила шкафчики каждого из персонажей уникальными предметами, чтобы актерам было проще вжиться в их роли.



Также персонаж Алекс Карев был добавлен на этапе постпродакшена, а закадровый голос Мередит (используемый во всем сериале) вообще был решением, которое приняли в последний момент.

7. В «Сексе в большом городе» у Кэрри была другая прическа

В пилотной серии «Секса в большом городе» происходит очень много событий. Возможно, поэтому мы даже не заметили, что волосы Кэрри выглядели совсем иначе. Они были короче и темнее, чем во всех остальных сериях.



К тому же в пилотном эпизоде Кэрри смотрит в камеру и говорит напрямую со зрителем. Больше такого не происходит ни одного раза за весь сериал.

8. Люк не был одним из главных героев в «Девочках Гилмор»

В пилотной серии Люк появляется в роли ворчливого владельца закусочной, куда ходит Лорелай. В тот момент он еще не был важным персонажем. Но из-за невероятной химии между Люком и Лорелай создатели решили переосмыслить его роль.

9. Пилотный эпизод «Безумцев» — единственный, который сняли в Нью-Йорке

Лишь пилотную серию «Безумцев» сняли в Нью-Йорке, где сюжет сериала и развивается. Остальные серии были сняты в Лос-Анджелесе.

10. В «Сплетнице» маму Блэр играла другая актриса

В пилоте Флоренция Лозано играла Элеанор, мать Блэр Уолдорф. Однако позже, с 5-го эпизода, ее заменили на Маргарет Колин, так как продюсеры решили, что Флоренция выглядит слишком молодо для роли матери Блэр.

11. Джули Боуэн из «Американской семейки» была беременна

Когда Джули Боуэн пришла на прослушивание, она была на 8-м месяце беременности, да еще и близнецами! Вот почему ее персонаж носит более свободные рубашки в первых эпизодах сериала по сравнению с остальными сериями. Также она постоянно появляется с корзинами для белья или коробками с хлопьями, чтобы скрыть беременность.

12. В «Отчаянных домохозяйках» Мэри Элис играла другая актриса

Первая версия пилота «Отчаянных домохозяек» так и не была показана. В ней Мэри Элис играла Шерил Ли, но позже продюсеры решили заменить ее на Бренду Стронг. Также Майкл Рейли Бурк играл Рекса Ван де Кампа, но потом его роль отдали Стивену Калпу.