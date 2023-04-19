12 крутых мультфильмов, которые докажут, что анимация — не только для детей

Просмотр мультфильмов — одно из любимых занятий нашего детства. Но далеко не все анимационные картины сняты именно для детей. Мы собрали те мультфильмы, которые в очередной раз доказывают, что даже во взрослом возрасте можно получить удовольствие от работ этого жанра.

Картина (2011)

На недописанной картине живут 3 типа героев: уверенные в своем совершенстве Тупены, недорисованные «второсортные» Пафини и полные изгои общества — наброски Реф. Художник явно забыл доделать своих персонажей. Чтобы его работа наконец была завершена, маленькая девочка Лола оживает, сходит с картины и вместе с друзьями идет на поиски своего создателя. Рейтинг IMDb — 7,3

Давно не было такого, чтобы фильм меня так удивил. Сюжет и визуальные эффекты создали мир, в который вам самим хочется попасть сквозь экран телевизора. «Картина» — отличный фильм для детей и взрослых, который затрагивает более серьезные темы, чем большинство мультфильмов. © westside-surfer / IMDb

westside-surfer / IMDb Этот мультфильм даст пищу воображению и обогатит душу. Он мощный, пронзительный и глубокий, и ваше воображение получит от него удовольствие. Захватывающим достоинством истории является то, что ее можно смотреть вообще без звука. Это простое и честное искусство. Прекрасный фильм. © a-sign-biz / IMDb

Девушка без рук (2016)

Бедный мельник, отчаявшись найти путь к благополучной жизни, заключает сделку с дьяволом, который просит его отдать то, что стоит за мельницей. Мельник не знает, что в момент разговора там находится его дочь, и соглашается на условия. Девушке удается убежать от дьявола, но из-за него она лишается обеих рук. Не желая возвращаться домой к отцу-предателю, она отправляется в путешествие по свету, во время которого ее ждут приключения, необычные встречи и, конечно, любовь. Рейтинг IMDb — 6,9

Поэтично и красиво. Сначала вас может смутить стиль рисунка и сюжет, но потом вы будете смотреть все более и более внимательно. Каждое движение невероятно, каждый рисунок — это сон, в который надо погрузиться. © pierrelacaze / IMDb

Мне очень понравился мультфильм, саундтрек был действительно хорош, и меня впечатлило, как авторы использовали акварельную анимацию. Действительно необычно видеть, как история может быть рассказана с помощью таких «нетрадиционных» средств. © damlacaglar / IMDb

Аниматрица (2003)

Мультфильм вдохновлен серией фильмов «Матрица» и состоит из 9 небольших историй. В его создании принимали участие члены съемочной группы оригинальной франшизы. Сюжет каждой истории самостоятельный и завершенный. Из них можно узнать о том, что было до появления Матрицы, как возник иллюзорный мир и чем закончилось противостояние людей и машин. Также в мультфильме есть отсылки к видеоигре «Войди в матрицу» и фантазии о новых мирах. Рейтинг IMDb — 7,3

Это блистательно снятая, написанная и заставляющая задуматься вещь, которую я видела впервые за долгое время. У вас есть 9 захватывающих историй, и их визуальный стиль настолько отличается, что он придает им еще большую ценность. Я думаю, вы получите огромное удовольствие от просмотра и почерпнете что-то для себя. © cafesmitty / IMDb

Здесь отличная анимация, сюжет, саспенс и острые ощущения. Не вздумайте пропустить этот мультфильм после просмотра серии фильмов «Матрица». © royadityax / IMDb

Было глупо с моей стороны не смотреть фильм из-за анимации. Мне вообще-то нравится анимационное кино, и это было совсем не то, что я ожидал, — в хорошем смысле. Я очень рад, что наконец посмотрел мультфильм. © steven_wallery / IMDb

Фанаты «Матрицы» здесь могут узнать множество деталей о вселенной, в том числе и о последнем фильме «Матрица: Воскрешение» 2021 года.

Криптополис (2021)

Лорен — профессиональная охотница за криптидами, животными, существование которых не доказано. Она собирает таинственных существ и прячет их в секретном заповеднике «Криптополис», потому что люди вокруг не готовы к встрече со странными соседями. Один из ее подопечных — Баку, который питается снами и в детстве помог Лорен избавиться от кошмаров. Работники заповедника пытаются решить, пришло ли время придать огласке их дело и познакомить общество с самыми необычными существами. Рейтинг IMDb — 6,4

У «Криптополиса» загадочная история и захватывающее использование красивой анимации. Голоса актеров тоже великолепны, чего не хватает многим мультфильмам. Очень рекомендую! © jc666999 / IMDb

Я смотрел фильм в кинотеатре и все время замирал от благоговения. Рисовка и музыка были просто невероятными. Я не могу сказать, что мультфильм похож на что-то, что я когда-либо видел. Если вы любите искусство, посмотрите этот фильм. © CameronRVideo / IMDb

Мне понравился фильм! Стиль анимации и музыка были прекрасны, персонажи — правдоподобными и сложными. Я была настолько увлечена, что думала об этом мультфильме еще долгое время после просмотра. © sophianielsenb / IMDb

Поп Америка (1981)

В начале ХХ века семья переезжает в США, где несколько ее поколений становятся музыкантами и работают в кабаре, собирают собственные группы и ищут приключения. Мультфильм рассказывает не только о самих членах семьи, но и историческом контексте тех времен. Развитие их карьеры происходит во время популяризации поп-музыки, которое пришлось на пик славы Боба Дилана, Лу Рида и Фила Сильверса. Рейтинг IMDb — 7,1

Удивлена, что мультфильм не входит в топ-50 анимационных фильмов. Я считаю его одним из лучших. Фильм постоянно развивается, пока не достигает пика в конце, когда герой становится звездой. Он похож на документальный фильм о жизни в Америке. Замечательный фильм, если вы еще не видели, посмотрите прямо сейчас! © Mellow_Biafra / IMDb

Незабываемо. Гениальная работа. Стиль анимации Бакши, может быть, не для всех, но мне очень понравился. Персонажи очень реальны, никакого намека на «мультяшность». Можно смотреть всей семьей. Это уникальная работа, не похожая ни на что другое. И великолепная музыка! © moggy-4 / IMDb

Фильм покорил меня в первые несколько минут просмотра. В нем до боли правдиво показано человеческое состояние, а также мечты и рассеянные надежды быстротечной жизни. Фильм должен понравиться романтикам. © FreedomMi / IMDb

Ронал‑варвар (2011)

Вечный неудачник Ронал — белая ворона среди сверстников. У него не получается стать сильным и храбрым бойцом, каким должен быть мужчина в его племени. Ронал уже отчаялся и решил, что проведет жизнь в одиночестве, но внезапно на его деревню напал злодей Волказар. Он увел жителей поселения в плен, чтобы принести их в жертву богам, получить неограниченную силу и захватить весь мир. Теперь только от Ронала зависит, сможет ли он остановить злодея и стать героем. Рейтинг IMDb — 6,6

Выдающийся мультфильм. Абсолютно замечательный, смотрел его несколько раз. © nicolade / IMDb

Абсолютно блестящий 3D-анимационный фильм, который на 100 % создан не для детей, а для взрослых и подростков. Шутки уморительные, все стереотипы оправданны. Сюжет тоже замечательный. © Rockenheim / IMDb

Мне понравилась каждая частичка фильма. Он состоит из захватывающих приключений, мрачного юмора и сарказма. Если вам понравился мультфильм «Как приручить дракона», то этот тоже понравится. © pier39lab / IMDb

Ад Данте: Анимированный эпос (2010)

В основу мультфильма легла «Божественная комедия» Данте Алигьери, написанная в XIV веке, а также видеоигра Dante’s Inferno. По сюжету главный герой должен пройти все круги ада, сражаясь с монстрами, чтобы вызволить свою погибшую возлюбленную Беатриче. Как и в поэме, каждый из кругов символизирует один из человеческих грехов. Рейтинг IMDb — 6,5

Отличная интерпретация Данте. Фильм показал великолепные образы для такой запутанной «Божественной комедии». В целом это лучшая анимационная эпопея, которую я когда-либо видел. © noahluiken / IMDb

Мне нравятся разные мультфильмы, но я думаю, что это действительно круто. Анимация была огонь, и сюжет мне тоже понравился. Беатрис — красотка. © elijahlauano / IMDb

Я смотрел этот фильм каждый вечер в течение 3 месяцев. Я не играл в игру и не читал «Божественную комедию», но, конечно, знал о Данте и о кругах ада и раньше. Это самый засмотренный мною фильм. Я считаю, что он идеален. © morpheuszion-61578 / IMDb

Кстати, здесь можно почитать историю Данте и его возлюбленной Беатриче.

Бунюэль в лабиринте черепах (2018)

Мультфильм основан на реальной истории съемок документальной картины Луиса Бунюэля «Лас-Урдес. Земля без хлеба», в которой режиссер показал упадок жизни в испанской провинции Эстремадура в 1930-х годах. По сюжету мультфильма после большого скандала от Бунюэля отворачиваются все его соратники, даже художник Сальвадор Дали, и режиссер пытается найти деньги на съемки следующего фильма. Его приятель, скульптор Рамон Асин, покупает лотерейный билет и выигрывает крупную сумму, на которую удается запустить съемочный процесс. Рейтинг IMDb — 7,1

Здесь необычная тема для анимационного фильма, но она прекрасно работает, особенно если вы любитель кино, почитающий фильмы Бунюэля, как и я. Это действительно красивый и заставляющий задуматься фильм. © Tryavna / IMDb

Tryavna / IMDb Достойное путешествие по эпохе с участием очень своевольного человека и одного из самых остроумных представителей XX века. © SmileyMcGrouchpantsJrEsqIII / IMDb

Ведьмак: Кошмар волка (2021)

Действие мультфильма происходит во вселенной «Ведьмака», придуманной писателем Анджеем Сапковским. Главное действующее лицо мультфильма — ведьмак Весемир, который появился задолго до основного героя саги Геральта. Он смог выбраться из нищеты и начать бороться с монстрами. Впереди его ждет встреча с очередным чудовищем, помощь чародейки Тетры и столкновение с собственным прошлым. Рейтинг IMDb — 7,2

Фильм настолько эпичен, что к концу у меня побежали мурашки по коже! Персонажи замечательные, озвучка отличная, и фильм соответствует стилю повествования, где никто не является полностью добрым или полностью злым, у каждого есть причина делать то, что он делает, и вы можете сопереживать даже самым плохим персонажам. © peterboutros / IMDb

В фильме отличный экшен и действительно хороший сюжет. Иногда озвучка немного «деревянная», но она только добавляет атмосферы. © Erlik_Han / IMDb

Классическая история! Медленная в начале, к концу фильма становится все лучше и лучше! Я действительно наслаждался каждой минутой. © romeo-412 / IMDb

Те, кто стал фанатом вселенной «Ведьмака», здесь могут посмотреть на героев саги в разных экранизациях, а здесь и здесь почитать подробнее о сериале.

Искусство быть счастливым (2013)

После глобальной катастрофы Неаполь, в котором живет главный герой мультфильма, изменился до неузнаваемости. Если раньше Серджо увлекался музыкой и был неплохим исполнителем, то сейчас он обычный таксист. На другом конце света живет его брат, который ушел в буддистские практики и постиг счастье. Мрачный и печальный Серджо каждый день слушает радиопередачу «Искусство счастья», чтобы вспомнить, какова цель его жизни и как найти в ней то самое счастье. Рейтинг IMDb — 7,3

Этот меланхоличный портрет бывшего музыканта, ставшего таксистом, представляет собой прекрасно нарисованный анимационный фильм со множеством диалогов о жизни, любви и потере. Это один из тех фильмов, которые проникают в душу после просмотра. © joris-nightwalker / IMDb

Бриллиант среди мультфильмов! Провидческий мультфильм с глубокой игрой, инновационный стилистически и с духовно и философски богатым содержанием. © samxxxul / IMDb

Из моря (2007)

Вдалеке от материка живет виолончелистка с пурпурными волосами и ее возлюбленный — художник, который изображает на своих картинах диковинных морских существ. В один день он уходит в экспедицию в море вместе с рыбаками, чтобы исследовать подводный мир. Но с этого момента ни он, ни скрипачка, которую приплывают послушать даже киты, не уверены, увидятся ли они снова. Женщина остается ждать художника, а он отправляется в фэнтезийное путешествие с проводником-русалкой. Рейтинг IMDb — 6,4

Фильм полон простой и в то же время неземной красоты! Каждый кадр мог бы быть картиной сам по себе, анимация воздушна и неповторима, переливается яркой радугой красок. Это поистине духовное путешествие в великую тайну непознанного. © TruthMermaid / IMDb

Это уникальный, красивый фильм, который объединяет прекрасную музыку и очень привлекательный стиль анимации. И какие прекрасные образы! Каждая сцена фильма — произведение искусства. Хотя сюжет кажется очень простым, цвета, формы и персонажи обладают уникальным поэтическим обликом. © Rectangular_businessman / IMDb

Тяжелый металл (1981)

Это фэнтезийная история об астронавте Гримальди, состоящая из 9 эпизодов. После долгого путешествия по космическому пространству астронавт привозит своей дочери необычную сферу, излучающую странный свет. Но при внимательном рассмотрении оказывается, что этот предмет — источник смертельной опасности. В 2000 году вышло продолжение мультфильма под названием «Тяжелый металл 2000», а также компьютерная игра. Рейтинг IMDb — 6,6

Лучший мультфильм для взрослых. Лучший саундтрек, великолепная эпоха. Когда он вышел, я ходил на него каждый день в течение недели! Фильм выдержал проверку временем. © trimblair / IMDb

Это главная анимационная жемчужина. «Тяжелый металл» — захватывающий и веселый мультфильм. Саундтрек просто восхитительный. Фильм, который стоит посмотреть любителям фантастики и анимации. © av-35830 / IMDb

Фильм на шаг впереди научной фантастики! Это одна из лучших картин, которые я когда-либо видел. В ней действительно есть атмосфера и душа. © RainbowVic / IMDb