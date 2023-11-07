12 культовых ролей Вивьен Ли, которая была неразлучна с мужем даже на съемочной площадке

5 ноября 2023 года исполняется 110 лет со дня рождения Вивьен Ли. В честь праздника этой талантливой и легендарной актрисы мы решили вспомнить самые запоминающиеся и яркие роли в ее карьере.

«Пламя над Англией» (1937 год)

Сюжет киноленты разворачивается в XVI веке и рассказывает о противостоянии Испании и Англии, дворцовых интригах и любовных драмах. По заданию Елизаветы I юноша по имени Майкл отправляется ко двору короля Филиппа. Ради того, чтобы отомстить своим обидчикам, он соглашается стать шпионом королевы Англии. Вивьен в этом фильме примерила на себя роль обворожительной фрейлины и возлюбленной главного героя. Эта лента не только помогла начинающей актрисе обрести известность, но и встретить своего будущего мужа — Лоренса Оливье.

«Буря в стакане воды» (1937 год)

Еще одна романтическая история в фильмографии звезды. Ее героиня влюбляется в журналиста-идеалиста, который враждует с влиятельным отцом девушки. Зрители считают, что актерская игра Ли в этом проекте была первоклассной, и она просто блистала на экране. Этот фильм для меня как скрытая жемчужина. Ли в нем прекрасна. © davefrieze / IMDb

«Янки в Оксфорде» (1938 год)

Одним из первых крупных проектов, благодаря которому Ли узнали за границей, стала милая комедия об американском студенте, приехавшем учиться в Оксфорд. Она сыграла в ней Эльзу Крэддок — молодую замужнюю студентку, которая подружилась с главным героем. Удивительно, но создатели фильма поначалу не хотели брать Вивьен на эту роль, ведь она была малоизвестной актрисой. Но все же девушке дали шанс, который она блестяще использовала, подарив зрителям милую и смешную героиню.

«Переулок святого Мартина» (1938 год)

Вивьен запомнилась многим зрителям по драматическим фильмам, но актриса также пробовала себя и в комедийных ролях. В «Переулке святого Мартина» звезда сыграла уличную артистку по имени Либерти, ставшей любимицей публики благодаря своим восхитительным танцам. Чтобы стать знаменитой, героине Вивьен придется пройти через тернии к звездам. И выбрать между любовью и карьерой, ведь ее избранник не готов оставить жизнь бродячего музыканта. Героиня Вивьен яркая, грациозная и влюбляет в себя своей непосредственностью.

«Унесенные ветром» (1939 год)

Конечно, мы не можем обойти стороной роль Ли в «Унесенных ветром». Она стала культовой в карьере артистки. Скарлетт О’Хара — волевая героиня с железным стержнем, которая завоевала любовь миллионов зрителей по всему миру. Кстати, Вивьен чуть не потеряла роль при первом пробном чтении сценария. Британский акцент девушки звучал слишком царственно и заумно, что совершенно не вязалось с задуманным образом Скарлетт.

«Мост Ватерлоо» (1940 год)

Это один из любимых проектов самой актрисы. В «Мосту Ватерлоо» Вивьен исполнила роль балерины, которой пришлось в один миг пережить крах своей карьеры и потерю любимого. Вивьен Ли очень хотела, чтобы ее супруг Лоренс Оливье сыграл с ней в этом фильме, но из-за занятости на других съемках мужчина не смог выполнить желание жены. Зрители отмечают, что Ли умело передала все оттенки чувств героини, которая страдала из-за утраты дорогого ей человека. Ее игра трогает до слез. Кстати, из всех классических голливудских фильмов, когда-либо созданных, эта кинолента стала одной из самых популярных в Китае, особенно среди студентов.

«21 день» (1941 год)

© Gone with the Wind / Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) and co-producers , Everett Collection / Everett Collection / East News Everett Collection / Everett Collection / East News

Лари и Ванда — любовники. Их обман приводит к роковым последствиям, ведь по вине Лари случайно погибает муж Ванды. А за решеткой вместо юноши оказывается другой человек. Через 21 день состоится суд, и за этот промежуток времени пара должна решить, что для них важнее: быть вместе или спасти невиновного человека. Мелодрама радует не только интересным сюжетом, но и хорошо подобранным кастом. Вивьен в этом фильме сыграла главную роль, а партнером по съемкам стал реальный муж актрисы —Лоренс Оливье. Пара на тот момент только поженилась, и поэтому им даже не нужно было прилагать усилий, чтобы изображать любовь на экране, ведь притяжение между актерами было настоящим.

«Леди Гамильтон» (1941)

В «Леди Гамильтон» Вивьен предстала перед зрителями в образе танцовщицы, которая оказалась в эпицентре любовного треугольника. Зрители прониклись историей героини, отметив, что Ли очаровательна и коварна в этой роли. Партнером по съемкам актрисы вновь стал ее супруг. Это был их третий совместный проект, где они играли возлюбленных.

«Цезарь и Клеопатра» (1945 год)

Одна из самых колоритных ролей Вивьен Ли — юная и непокорная царица Клеопатра. Актриса сыграла правительницу, которая не так давно оказалась у власти. Судьба сталкивает ее с Юлием Цезарем. Опытный полководец и управленец решил прийти на помощь девушке и стал ее наставником в политических делах. От красоты Ли в данном образе невозможно оторвать взгляда. А в ее наивную влюбленность и восхищение Цезарем начинаешь верить с первых кадров.

«Трамвай „Желание“» (1951 год)



Everett Collection / Everett Collection / East News

Если героиня из «Унесенных ветром» полюбилась зрителям, то роль Ли в этой ленте сумела завоевать еще и любовь критиков. Вивьен сыграла леди Бланш, которая решила навестить свою беременную сестру и вынуждена была вступить в конфликт с ее мужем.



Героиня Ли кажется кокетливой и беззаботной на первый взгляд, но на самом деле за этой маской скрывается множество проблем и слабостей. В фильме Ли смогла продемонстрировать эмоциональную душераздирающую игру, что принесла ей премию «Оскар» за лучшую женскую роль.

«Глубокое синее море» (1955 год)

В ленте Ли исполнила роль женщины, которая, будучи несчастной в браке, решает уйти к другому мужчине. Киноманы пришли в восторг от того, как легко актрисе удалось передать всю яркость эмоций героини, столкнувшейся с кризисом в семейной жизни. Своей безупречной игрой в данном проекте Вивьен в очередной раз убедила всех в том, что она — универсальная актриса.

«Римская весна миссис Стоун» (1961 год)

Роль в «Римской весне миссис Стоун» — одна из последних в карьере неподражаемой Ли. В этом фильме Вивьен примерила на себя образ стареющей актрисы Карен Стоун. После смерти мужа женщина остается в Риме, и встречает там молодого парня по имени Паоло. У них начинается бурный роман. Но сможет ли подобная интрижка привести к чему-то серьезному? Вивьен на тот момент сама испытывала кризис «стареющей звезды», и поэтому с легкостью вжилась в роль. Критики были просто поражены тем, как виртуозно звезда смогла передать страдания женщины, которая не готова смириться с тем, что молодые годы уже не вернуть.