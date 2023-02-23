12 забытых ролей актеров Голливуда, которые с тех пор изменились так, словно прожили десяток жизней

Трудно поверить, что в ранней молодости Джим Керри снимался в роли пушистого, словно кот, инопланетянина, а Киану Ривз играл отнюдь не рыцаря без страха и упрека, а трусливого негодяя. В этой статье мы покажем, какими предстали голливудские актеры в своих малоизвестных ролях и как они выглядят сегодня.

Руби Тьюс — Рене Зеллвегер

© Cold Mountain / Miramax and co-producers , Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Рене Зеллвегер была настолько хороша в роли простой деревенской девушки Руби Тьюс в эпическом фильме «Холодная гора» (2003), что перетянула на себя внимание зрителей и даже заслужила похвалы критиков. Главные герои, которых играли Николь Кидман и Джуд Лоу, померкли на ее фоне. А Рене за исполнение роли второго плана отхватила сразу и «Оскар», и «Золотой глобус». При этом работа над лентой актрисе понравилась, ведь ей не надо было заботиться о том, чтобы выглядеть хорошо, а это давало ей больше свободы. А вся деятельность ее визажистов сводилась к тому, чтобы следить, чтобы пятна грязи на лице героини располагались всегда в одном и том же месте.

Марлон Джеймс — Киану Ривз

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В 1990 году Киану Ривз снялся в довольно необычной для себя роли — трусливого киллера Марлона Джеймса в черной комедии «Я люблю тебя до смерти».

Дэвид Вудерсон — Мэттью Макконахи

Американская комедия 1993 года «Под кайфом и в смятении» о непростом процессе взросления открыла миру много будущих голливудских звезд, включая Бена Аффлека и Мэттью Макконахи, сыгравшего Дэвида Вудерсона. Изначально Макконахи не должен был сниматься в этом фильме. Роль была настолько маленькой, что на ней решили сэкономить и оставить для кого-то из местных актеров. Но однажды вечером Макконахи, который в то время учился на факультете кинематографии, зашел в заведение, где работал его друг. Тот и подсказал ему, что за одним из соседних столиков сидит директор по кастингу. Макконахи поговорил с ним и получил роль. Недоволен остался только режиссер, который посчитал Макконахи слишком красивым для этого персонажа.

Уиплок — Джим Керри

В научно-фантастическом фильме «Земные девушки легко доступны» (1988) Джим Керри сыграл пушистого инопланетного путешественника Уиплока, который настолько впечатлился красотой земных женщин, что решил вместе с двумя друзьями приземлиться на нашей планете. После того как они сбривают мех, чтобы походить на землян, Уиплок и его приятели становятся очень привлекательными для женщин.

Роберт Прондж — Крис Эванс

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В 2012 году Крис Эванс сыграл одну из крупных ролей в криминальном триллере «Ледяной» — киллера по имени Роберт Прондж (или, как его еще зовут, мистера Фризи). Фильм был снят на основе реальных событий.

Киган — Джейсон Момоа

Джейсон Момоа в фильме «Неудержимый» (2012) сыграл второстепенную роль — наемника Кигана. Для этого актеру пришлось побриться и продемонстрировать волевой подбородок и гармоничные черты лица.

Дерек Виньярд — Эдвард Нортон

Эдвард Нортон так хотел сыграть Дерека Виньярда в «Американской истории Икс», что даже согласился на сокращение своего гонорара более чем на полмиллиона долларов. Поскольку его обычная зарплата составляет $ 1 млн, получается, что он отказался более чем от ее половины. Он страстно занялся подготовкой к роли, проводил часы в тренажерном зале и в результате набрал 11 кг мышц. По словам Нортона, в роли Дерека его привлекало преображение, через которое он проходит на протяжении сюжета. Играть этого героя было непросто, но актер принял вызов, и не зря: за исполнение этой роли он был номинирован на «Оскар» и получил несколько престижных наград.

Дрексл Спайви — Гэри Олдмен

У Гэри Олдмена в ленте «Настоящая любовь» (1993) было всего несколько минут экранного времени, но он использовал их так, что заворожил и зрителей, и критиков. В этом криминальном фильме по сценарию Тарантино Олдмен изобразил злодея Дрексла Спайви, и, по мнению некоторых критиков, эта роль социопата стала лучшей в карьере актера.

Бутч Кавендиш — Уильям Фихтнер

Для фильма «Одинокий рейнджер» (2013) внешний облик Уильяма Фихтнера изменили практически до неузнаваемости. Актер сыграл безжалостного преступника-каннибала, которого главный герой и рассказчик Тонто считает вендиго — злым духом.

Капитан Крюк — Дастин Хоффман

Дастин Хоффман был выбран на роль капитана Крюка еще до того, как был написан сценарий фильма. Любопытно, что режиссер картины «Капитан Крюк» (1991) Стивен Спилберг рассматривал идею сделать мюзикл с Майклом Джексоном в главной роли и даже записал одну из песен с Дастином Хоффманом. Но в итоге отказался от этого замысла, а песню вырезал из киноленты.

Джоанна Хоффман — Кейт Уинслет

В биографическом фильме «Стив Джобс» Кейт Уинслет сыграла Джоанну Хоффман — руководителя отдела маркетинга и одну из немногих, кто мог повлиять на Джобса. Сама актриса описала ее как «рабочую жену» предпринимателя. Кейт узнала о кастинге для этого фильма случайно и сразу загорелась желанием в нем сниматься. Нашла в интернете, как выглядит Хоффман, уговорила мужа сходить в магазин париков. Купила парик с короткими темными волосами и отправила свое фото в нем продюсеру. И вскоре получила роль, которая принесла ей «Золотой глобус» и премию BAFTA.

Карен Силквуд — Мерил Стрип