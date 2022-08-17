12 нарядов из фильмов, которые давали зрителям жирные подсказки. А мы их проглядели

При создании фильма киноделы пользуются всеми доступными средствами, чтобы передать заложенный в сюжет смысл. Результат достигается не только диалогами и действиями героев, но и с помощью визуальных элементов, к которым относятся и костюмы. Одежда, будто безмолвный сопровождающий, раскрывает подлинную сущность персонажей и их поступков.

ADME выявил скрытые посылы художников по костюмам, которые они зашифровали в нарядах героев фильмов.

Любовный треугольник Беллы

В фильме «Сумерки. Сага. Новолуние» жизнь Беллы рушится из-за внезапного отъезда Эдварда и его семьи из Форкса. Девушка пребывает в смятении, становится неряшливой, не заботится о себе, отдает предпочтение старым вещам, лишь бы надеть хоть что-то. Со временем можно проследить, как стиль ее одежды меняется, она начинает носить костюмы землистых оттенков. Так обозначается ее связь с Джейкобом: именно земля и природа являются его стихией. Когда Белла рядом с Эдвардом, она выбирает более холодные тона. В ее гардеробе преобладают серые цвета. Впрочем, иногда в одежде есть что-то нежное и романтичное, например цветочная вышивка на рубашке.

Неслучайная форма очков Дамблдора

В книгах Джоан Роулинг часто упоминает, что Дамблдор носил очки-полумесяцы. В фильмах же на этом не делается акцента, но эта деталь имеет важное значение в раскрытии персонажа. Одна из причин, почему профессору нравится именно эта форма очков, заключается в том, что он может смотреть поверх них, просто слегка склонив голову. Также есть теория, что в такие моменты он использует легилименцию (способность проникать в сознание другого). Гарри часто говорит о пронзительном взгляде Дамблдора, который тот время от времени бросает на него. В такие моменты он чувствовал, будто его просвечивают рентгеном.

Галстук преподобного в «Настоящем детективе»

В 1-м сезоне по мере того, как главные герои распутывают дело, зрителям становится понятно, что преподобный Билли Ли Таттл замешан в исчезновении детей. Он является частью этой системы, членом культа, который участвует в жестоких, доведенных до крайности ритуалах. Художники по костюмам выбрали для него галстук желтого цвета, чтобы показать его статусность и в какой-то степени царственность. По удачному стечению обстоятельств этот же цвет можно связать с Желтым королем — преступником, за которым охотились главные герои. Так фанаты смогли соединить логические цепочки и расставить все по местам.

Булавка как знак вечной молодости

В фильме «Смерть ей к лицу» сюжет строится вокруг сохранения и поддержания красоты. Когда Мэдлин, героиня Мерил Стрип, принимает заветное зелье вечной молодости, она получает булавку в виде цветка. Теперь у нее есть отличительный знак, по которому можно понять, что она вступила в ряды бессмертных и прекрасных. В предыдущих сценах внимательный зритель мог заметить, что Хелен (Голди Хоун) и мистер Шагал (Иан Огилви) носят такие же булавки — подразумевается, что они уже приняли зелье.

Простой халат гламурной Анны

В сериале «Изобретая Анну» сложность характера главной героини заключается в том, что существует много версий ее личности, которые она демонстрирует исходя из того, кто в данный момент перед ней. Для каждого персонажа есть своя Анна. Это становится абсолютно понятным по тому, как они высказываются о ней в интервью, общаясь с журналисткой Вивиан Кент. Костюмеры старались передать этот дух непостоянства Анны. Однако один из самых важных моментов показан во время поездки в Марокко, когда героиня пришла на теннисный корт. Там она была в подавленном состоянии и разгуливала в халате, обнаруживая настоящую себя. Этот эпизод стал предвестником того, что построенный ею мир вот-вот рухнет.

Белая гвоздика на груди Кэлвина Кэнди

В фильме «Джанго освобожденный» есть много отсылок к старым кинолентам, которые так любит Квентин Тарантино. Но по крайней мере одна из них может стать серьезным спойлером для тех, кто ранее смотрел вестерн режиссера Серджо Корбуччи «Наемник» 1968 года. Пристальное внимание надо уделить персонажу с белой гвоздикой. В «Джанго» таковым оказался Кэлвин Кэнди, роль которого исполнил Леонардо Ди Каприо. В обоих фильмах героев постиг одинаковый конец: оба получили пулю в грудь, вследствие чего цветок окрасился в красный. Примечательно, что Корбуччи также был режиссером оригинального фильма «Джанго» 1966 года.

Отсылка к древним статуям в образе Горра

Для создания костюмов Тора и Джейн Фостер в новом фильме «Тор: Любовь и гром» были использованы яркие ткани — под стать характерам персонажей. По цветовой гамме им противопоставляется антагонист Горр — Убийца богов, роль которого исполнил Кристиан Бейл. Его персонаж резко контрастирует с главными героями своим монохромным образом. Также в одежде Горра отражено его древнее происхождение, ведь он пришел из архаичного мира. А белый цвет добавляет жути. Художники по костюмам вдохновлялись старыми мраморными статуями с драпировками.

Одежда на полке Джесси

В фильме «Кошмар на улице Вязов — 2: Месть Фредди» в сцене, где Лиза стоит у шкафа Джесси, зритель может рассмотреть, что лежит там на полках. Помимо настольной игры Probe можно заметить 2 шляпы. Одна из них очень похожа на ту, что носит Фредди. Также рядом свернуты 2 свитера: зеленый и красный. Кофту именно в такой цветовой гамме надевает главный злодей. Все это указывает на то, что Фредди Крюгер владеет телом Джесси, пока тот спит.

Связь Малефисенты с древними племенами

Художник по костюмам Эллен Мирожник, которая работала над образом Малефисенты, рассказала, чем она руководствовалась, когда создавала боевой наряд героини. Платье получилось довольно воздушным и отлично смотрелось во время полетов. Мирожник черпала вдохновение, рассматривая боевую раскраску древних племен бриттов. Они не носили доспехи, а предпочитали раскрашивать свои тела. В костюме героини есть элементы такой росписи, которые органично сочетаются с воздушной тканью платья. Дизайн наряда показал, откуда родом Малефисента. А также подчеркнул, что она остается верной себе и своему племени.

Цветовая гамма в сериале «Рэтчед»

В сериале «Рэтчед» большое значение имеют яркие зеленые, синие и красные тона. Зритель может видеть зеленый везде в больнице: в униформе, на стенах, в оформлении мебели. Такая успокаивающая цветовая гамма помогает приглушить внимание, быть более лояльным к действиям героев. Медсестра Рэтчед часто одета с головы до ног в вещи зеленых оттенков. Ее мотивы бывают весьма жестокими, но суровый нрав скрыт за простой униформой. Художник по костюмам Ребекка Гуцци считает этот цвет, скорее, символом угнетения, зависти и жадности. Красный же в данном случае символизирует потерю контроля. Всякий раз, когда зритель видит этот страстный цвет, это означает, что происходит что-то угрожающее. Яркие алые оттенки можно заметить в помадах и на телах.

Черные ботинки Маски

В самом начале фильма «Крик» 1996 года есть сцена, которая раскрывает личности злодеев. Стоит обратить внимание на момент, когда ребята сидят у фонтана и рассуждают о происходящем. У всех разная обувь: девочки надели кеды и ботильоны, Рэнди — зеленые туфли, и только Билли и Стю носят черные ботинки. Это те же самые ботинки, которые носит Призрачное лицо на протяжении всего фильма. Конечно, при первом просмотре это не сильно бросается в глаза, но при следующем точно не останется без внимания.

Красные элементы в одежде гостей в фильме «Прочь»

В фильме «Прочь» искусно используется визуальная информация для развития сюжета и создания напряженности. Особое внимание было уделено сцене вечеринки, где главный герой начинает постепенно понимать, что вокруг происходит что-то странное.

Зритель может увидеть обособленность Криса, когда он появляется в толпе новых для него людей. Герой одет в синее, в то время как у всех остальных есть хотя бы один красный элемент в одежде.