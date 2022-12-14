12 несправедливо забытых фильмов, которые моментально создадут атмосферу волшебства и Нового года

Зимние праздники — идеальная пора для того, чтобы по вечерам собираться всей семьей за просмотром добрых и уютных фильмов. Наверняка для многих новогоднее кино ассоциируется в первую очередь с такими известными картинами, как «Один дома» или «Реальная любовь». Но в истории кинематографа есть и другие отличные ленты об этом волшебном времени. Они наполнены настоящим духом Рождества, вот только не все помнят об их существовании. Мы предлагаем вам разнообразить свой список кино на праздники.

Эта замечательная жизнь, 1946

Courtesy Everett Collection / East News

Главный герой, Джордж Бейли, подавлен свалившимися на него неприятностями. Грядет Рождество, а он совсем отчаялся и не знает, что делать. Но за мужчиной приглядывает его ангел-хранитель. Немного жесткими и неординарными методами тот показывает, насколько важны обычная человеческая доброта, порядочность и вера в чудо. Ни один фильм не повлиял на меня так, как этот. Я смотрел его, наверное, тысячу раз, после него я чувствую себя живым. Джордж преподает нам важные уроки, самый главный из которых заключается в том, что, несмотря на сложный и извилистый путь, жизнь и правда замечательна. © Coxer99 / IMDb

Этот фильм — вечная классика. Я пересматриваю его каждое Рождество. История могла бы оказаться слишком сентиментальной и клишированной, но вышло по-настоящему красиво и трогательно. © TheLittleSongbird / IMDb Рейтинг IMDb — 8,6

Чудеса на Новый год, 1997

Главный герой фильма — бизнесмен Ричард, который сохранил в себе детскую мечту стать волшебником. В рождественской атмосфере он встречает новых знакомых, которые и помогают ему воплотить мечту в реальность. Зрители бурно аплодировали после просмотра. © holgi-2 / IMDb

Совсем не похоже на типичный голливудский фильм. На экране мы видим полный фарс и безумие, но через них просвечивает реальность. Просто восхитительно! © robinwrinkle / IMDb Рейтинг IMDb — 6,1

Дом без елки, 1972

Юная Эдди мечтает о настоящем Рождестве и Новом годе с нарядной елкой в доме. Но ее отец против. Некая тайна из прошлого не позволяет ему прочувствовать праздничную атмосферу. Это простая история, но она полна внутреннего света. Актеры постарались и создали поистине шедевр. В фильме показаны настоящие человеческие эмоции. Мои дети просто обожают это кино. © Marta / IMDb

Впервые увидела этот фильм еще в 1972 году по телевизору и с тех пор не могу его забыть. Я считаю, что это лучшая рождественская история, которая была когда-либо снята. Посмотрите — и вы убедитесь в этом сами. © gitrich / IMDb Рейтинг IMDb — 8

Анна и апокалипсис, 2017

Фильм понравится тем, кто любит смотреть на ситуации под необычным углом, ведь это не совсем типичная новогодняя картина. Главная героиня — обычная девушка, которая подрабатывает после школы, общается с друзьями и ссорится с отцом. Между тем приближается пора праздников. За всей этой суетой она не сразу замечает, что в мире не все ладно. Это история о борьбе с зомби, но она происходит в окружении рождественских декораций. У меня лицо болело от улыбки. Тут смешиваются разные жанры, и это просто супер. Комедия про зомби — это определенно то, что стоит посмотреть. © themadmovieman / IMDb

Один из самых забавных фильмов из тех, что я видела в последнее время. © hoescjac / IMDb Рейтинг IMDb — 6

Рождественская история, 1983

9-летний мальчик мечтает об идеальном подарке на Рождество, но у его родителей нет возможности осуществить желание сына. А потому маленький Ральфи решает обратиться напрямую к Санта-Клаусу. Отличная комедия с потрясающей актерской игрой и самыми трогательными моментами, которые вы когда-либо видели в рождественском фильме. © Smells_Like_Cheese / IMDb

Этот фильм затронул мое сердце так, как никакой другой. Наверное, причина в том, что он напоминает мне собственное детство. © Tommy-5 / IMDb Рейтинг IMDb — 7,9

Праздничная гостиница, 1942

EAST NEWS

Это мюзикл о певце и танцоре, который оставил шоу-бизнес, чтобы стать фермером. Однако новая жизнь оказалась не так проста, поэтому герой решает на зимние праздники превратить свою ферму в гостиницу. Бинг Кросби стал настоящим голосом Рождества. © bkoganbing / IMDb

Это милый и ностальгический фильм, который можно пересматривать снова и снова. © wisewebwoman / IMDb Рейтинг IMDb — 7,3

Мы не ангелы, 1955

Это комедия о том, как 3 человека решили изобразить Санта-Клаусов, чтобы заниматься преступной деятельностью на Рождество. Но под влиянием праздничной атмосферы они пересмотрели свои злодейские планы и решили помочь одной семье. Фильм очаровательный и неторопливый. А еще он очень смешной. Отличный выбор для семейного зимнего просмотра. © JLRMovieReviews / IMDb

Эта лента — настоящая классика. И нисколько не устарела. © pensman / IMDb Рейтинг IMDb — 7,4

Пригоршня чудес, 1961

Courtesy Everett Collection / East News

Фильм о том, как один гангстер решил помочь обычной женщине, торгующей яблоками. Она пребывала в глубокой печали, так как вскоре ей предстояла встреча с дочерью, уверенной в том, что ее мать — уважаемая и успешная женщина, а не обычная торговка. Настоящая волшебная сказка. Время за просмотром этого фильма пролетает совершенно незаметно. © claudio_carvalho / IMDb

Если ваше сердце сделано не из камня и ваш уровень цинизма не достиг нечеловеческих высот, то вам точно понравится. © giorgiosurbani / IMDb Рейтинг IMDb — 7,1

Светлое Рождество, 1954

Everett Collection / Everett Collection / East News

Это история о талантливых танцорах и певцах. Двое мужчин и две женщины решили объединить усилия и дать замечательный рождественский концерт. Идеально подходит для зимних праздников. Может, фильм немного сентиментален, но это и правда классика на все времена. © TheLittleSongbird / IMDb

Я обожаю это кино. От него становится по-настоящему хорошо на душе. Посмотрите, и вы тоже это почувствуете. © Sweet Charity / IMDb Рейтинг IMDb — 7,5

Это случилось на Пятой авеню, 1947

Однажды под Рождество в некоем шикарном особняке собралась необычная компания: несколько мужчин и сбежавшая из собственной семьи девушка. Никому из них не принадлежит этот дом, и у каждого есть свои тайны. Получился шикарный, сентиментальный, но не приторный фильм, который напоминает нам о человеческом сочувствии. © planktonrules / IMDb

Уникальная и попросту замечательная история. Я бы хотел, чтобы каждый увидел это кино, тем более во время Рождества, когда такие истории наиболее актуальны. © kubichan / IMDb Рейтинг IMDb — 7,6

Волшебное Рождество, 1985

Джинни Грейнджер давно забыла о том, что такое магия Рождества и Нового года, она не верит в чудеса и исполнение заветных желаний. Именно поэтому небеса посылают к ней ангела, который должен помочь ей вновь обрести веру в чудо. Если вы действительно хотите ощутить дух Рождества, этот фильм должен быть в вашем списке. © Ed-Shullivan / IMDb

Когда в 1985 году этот фильм показали по телевизору, моя мама записала его на кассету. Запись была плохого качества, а кассета очень потрепана. Чтобы что-то услышать, приходилось выкручивать звук на максимум. Но кино меня поразило. До сих пор это один из моих любимых рождественских фильмов. © Amy2081 / IMDb

Рейтинг IMDb — 6,4

Рождество в Коннектикуте, 1945

Courtesy Everett Collection / East News

Журналистка Элизабет Лейн — один из самых известных в стране авторов рецептов. В своих статьях она описывает себя как трудолюбивую фермершу и изумительного повара. Но все это ложь, ведь на самом деле она живет в городе и не способна даже на то, чтобы сварить яйца. Владелец журнала, в котором она работает, пригласил некоего мужчину отметить Рождество на ферме у Элизабет. Мисс Лейн понимает, что ее карьере придет конец, если правда всплывет. Это кино напоминает мне самодельную рождественскую открытку — очаровательную и уютную. Стоит посмотреть, особенно в праздники. © Doylenf / IMDb

Полное веселье гарантировано. Фильм порой смешил так, что приходилось сдерживаться, чтобы слышать реплики. Точно стоит посмотреть тем, кто страдает от предрождественского стресса. © jotix100 / IMDb Рейтинг IMDb — 7,4