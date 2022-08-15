12 примеров того, как искусно костюмеры воссоздали наряды королевской семьи для сериала «Корона»

В сериале «Корона» использовали не так много копий нарядов монарших особ, как можно подумать. Костюмеры кропотливо создавали идентичные реплики лишь в тех случаях, когда считали, что это необходимо. Для этого они тесно сотрудничали с Дэвидом Рэнкин-Хантом, членом Королевского домохозяйства, который весь день был на съемочной площадке, чтобы отвечать на вопросы о стиле и этикете.

ADME рукоплещет мастерству художников по костюмам, которые с таким трепетом относятся к реальной истории и участникам тех событий. В бонусе мы оставили пример того, как дизайнеры переосмыслили культовый наряд леди Ди.

Принцесса Диана и принц Чарльз во время тура по Австралии

Австралийский тур королевской четы в 1983 году привлек повышенное внимание общественности, и создатели сериала тоже не обошли его стороной. Они особенно поработали над одеждой персонажей. Костюмеры постарались в точности воспроизвести сарафан с поясом, который носила принцесса Диана. Наряд принца Чарльза подбирался так же тщательно: его одели в бежевый костюм на пуговицах.

Свадьба принцессы Маргарет

© The Crown / Sony Pictures Television and co-producers , Cecil Beaton / Victoria and Albert Museum / East News Cecil Beaton / Victoria and Albert Museum / East News

По словам художницы по костюмам 2-го сезона «Короны» Джейн Петри, этот наряд — копия свадебного платья Маргарет. Он был изготовлен за неделю и пошит без примерки. Поскольку это культовый образ, не было смысла его менять, но нужно было постараться точно передать все детали.

Королева на свадьбе принцессы Маргарет

© The Crown / Sony Pictures Television and co-producers , Cecil Beaton / Victoria and Albert Museum / East News Cecil Beaton / Victoria and Albert Museum / East News

Во время сцен подготовки к свадьбе принцессы Маргарет зрители могли и не заметить почти идентичного воссоздания платья Елизаветы II. Королева лишь ненадолго появляется в кадре, одетая в лазурное платье с поясом, кружевным лифом и пышной юбкой из тафты.

Принцесса Диана на отдыхе

Для сцены 4-го сезона «Короны», в которой юная леди Диана Спенсер катается на роликах в Букингемском дворце, костюмеры использовали розовый ансамбль. Героиня предстала перед зрителями в светлых клетчатых брюках и пурпурном свитере, надетом поверх белой рубашки. В похожем образе настоящая Диана появилась в 1986 году возле дома Хайгроув, который был главной резиденцией принцессы, принца Чарльза, Уильяма и Гарри.

Первое рождественское обращение Елизаветы II

Костюмеры «Короны» скопировали золотое чайное платье из ламе, в котором королева Елизавета II была во время своего первого телевизионного рождественского обращения. У реплики были такие же короткие цельнокроеные рукава и лиф с узлом, как и у оригинала.

Последняя свадебная репетиция Дианы и Чарльза

В конце июля 1981 года состоялась финальная репетиция свадьбы принцессы Дианы и принца Чарльза. Для такого случая невеста выбрала голубое платье в цветочек с высоким воротом. Костюмеры сериала повторили этот знаковый образ, добавив небольшой пояс на талии.

Бал в Гане

Королева Елизавета II надела атласное бальное платье без рукавов с двухцветной накидкой, когда танцевала с президентом Ганы во время своего королевского тура. В сериале показали практически точную копию наряда, не считая сумочки, которую женщина держала в руках, когда танцевала.

Леди Диана на соревнованиях

В сериале молодая Диана Спенсер сталкивается с Чарльзом после соревнований по конному спорту, в которых участвовала принцесса Анна. Девушка была одета в пастельно-желтый комбинезон и рубашку в мелкий цветочек, а сверху накинула вязаный кардиган. Кажется, на этот экранный образ создатели были вдохновлены нарядом, в котором Диана появилась на матче по поло, уже будучи помолвленной с принцем.

Церемония объявления Чарльза принцем Уэльским

Незабываемый, ставший уже культовым наряд королева Елизавета II выбрала для церемонии вступления в должность принца Чарльза. На ней был шлемообразный головной убор, украшенный жемчугом и стразами. Королева сочетала его с бледно-желтым жакетом в тон. В сериале мы увидели такой же образ.

Принц Чарльз на матче по поло

Чарльз известен своей любовью к поло. В сериале «Корона» этот момент решили не упускать и показали принца за игрой. Костюмеры полностью скопировали его униформу, сохранив номер майки. Были изменены лишь незначительные детали, например цвета четверок и окантовки.

Помолвка принцессы Елизаветы II и принца Филиппа

В 1-м эпизоде «Короны» зрители могли увидеть тогда еще принцессу Елизавету, пока она ждала, когда ее помолвка с принцем Филиппом будет одобрена. В сериале на ней было платье с длинным рукавом и бантиками. Реальный наряд немного отличался: рукава были короче, а ткань на несколько тонов светлее. Но общее ощущение от наряда костюмерам удалось передать идеально.

Встреча принцессы Дианы со спасателями

Во время тура по Австралии принцесса Диана встретилась со спасателями. Создатели сериала не смогли обойти этот эпизод стороной и воспроизвели его. Реальный наряд был чуть более контрастным по цвету, но в остальном костюмеры остались верны себе и практически в точности скопировали платье-халат принцессы.

Бонус: новая версия наряда леди Ди

Это платье от Кэтрин Уокер Диана надела в ноябре 1988 года. Она появилась в нем на ужине в посольстве Великобритании в Париже. Костюмеры решили немного видоизменить наряд. Оригинал был более темным: на черном фоне плотным покрывалом лежали красные цветы. В сериале же мы видим другие оттенки, но тот же элегантный фасон.