12 сказочных фильмов, которые на раз-два унесут вас из этой промозглой осени в волшебные миры

Наверняка у многих из нас осенью возникает желание укутаться в плед, заварить ароматный чай и окунуться в мир волшебного кино. Для этого определенно подойдут такие фильмы, как «Белоснежка и охотник — 2», где роль одной из королев исполнила Шарлиз Терон; «Золушка» с Лили Джеймс в главной роли или же «Красавица и Чудовище» с Венсаном Касселем, перевоплотившимся в Чудовище. Все эти ленты способны в два счета разогнать осеннюю хандру и подарить немного магии.

1. Красавица и Чудовище (2014)

Рейтинг IMDb — 6,4 Самая первая экранизация классической сказки «Красавица и Чудовище» была сделана Жаном Кокто в 1946 году. Французская киноверсия с Леей Сейду и Венсаном Касселем ничем не уступает другим вариантам, которых уже великое множество. Сказка лишний раз напомнит о том, что в любви важна не внешность человека, а лишь его внутренние качества. Если кратко, то это шедевр, достойный «Оскара». © geramott59 / IMDb

2. Золушка (2015)

Рейтинг IMDb — 6,9 В 2015 году на экраны вышел фильм «Золушка» режиссера Кеннета Брана. В нем главные роли исполнили Лили Джеймс, Кейт Бланшетт, Ричард Мэдден и другие звезды. Картина получила положительные отзывы критиков и даже была номинирована на премии «Оскар» и BAFTA. Многие подмечают высококлассные визуальные эффекты и шикарные костюмы героев. Зрители и вовсе говорят, что эта лента — настоящее лакомство для глаз. Видел эту ленту уже 2 раза. Мне и моей семье она очень понравилась. Мы плакали и смеялись. Картина учит тому, что люди должны быть добрыми друг к другу, ничего не ожидая взамен. Я бы порекомендовал смотреть «Золушку» всем от мала до велика. Вы несомненно оцените эту веселую романтическую сказку, которая дает ценный для всех урок. © elan311 / IMDb

3. Хроники Нарнии: Покоритель зари (2010)

Рейтинг IMDb — 6,3 В последней части трилогии «Хроники Нарнии» зрители вновь увидят уже полюбившихся героев. В этом фильме персонажи поплывут на корабле, чтобы отыскать друзей отца Каспиана. Кстати, за визуальные эффекты отвечал Джим Райгель, который ранее руководил их созданием на съемках «Властелина колец». Герои и сама история убедительны. Мой интерес сохранялся на протяжении всей картины. Иногда во время просмотра я непроизвольно сжимала руку мужа. © rtpjpw / IMDb

4. Охотники на ведьм (2013)

Рейтинг IMDb — 6,1 Создатели этого фэнтези уверяют, что их картина — продолжение знаменитой сказки братьев Гримм «Гензель и Гретель». Главным героям едва удалось спастись от злой ведьмы, но они даже не подозревают о том, что их собственное прошлое — это нечто более опасное и чудовищное. Один из постановщиков трюков для фильма отметил, что «Охотники на ведьм» — гибрид комедии и боевиков с Джеки Чаном. Я действительно не помню, когда настолько сильно наслаждался сказкой. Наконец-то глоток свежего воздуха! Отличная режиссура, сценарий и актерская игра! © hakobyanhakob81 / IMDb

5. Фея-крестная (2020)

Рейтинг IMDb — 6,1 Этот фильм рассказывает о молодой фее, которая только начинает постигать азы волшебства. Она получила письмо 10-летней девочки, которая попросила волшебницу исполнить свое самое заветное желание. Лента собрала смешанные отзывы критиков, один из них назвал ее очаровательной семейной комедией. Главный посыл этой картины — никогда не надо сдаваться. Вера в то, что вы сможете достичь своих целей — единственный действенный способ сделать их реальностью. © rannynm / IMDb

6. Наследники (2015)

Рейтинг IMDb — 6,2 К власти приходит новый молодой монарх. Он дает всем наследникам известных злодеев, заключенных под стражу, второй шанс. Правитель выпускает их на волю и отправляет в школу, в которой учатся дети положительных героев, таких как Белоснежка, Рапунцель и другие. В ходе учебы отпрыски отрицательных персонажей должны определиться, хотят они продолжать дело своих родителей или все же желают перебраться на сторону добра. Этот фильм просто потрясающий! Смотрел его 5 раз. Песни замечательные, актерский состав безупречен. © hishamaziz / IMDb

7. Принцесса, заколдованная во времени (2020)

Рейтинг IMDb — 6,5 Чешский фильм-сказка «Принцесса, заколдованная во времени» рассказывает об одной 20-летней принцессе. Этот юбилей она отмечает уже не первый раз, и с этим связана одна любопытная и фантастическая история, о которой как раз и повествуется в ленте. Действительно красивая сказка с суперскими визуальными эффектами и неожиданными сюжетными поворотами. Потрясает и сильный актерский состав. © misad-33790 / IMDb

8. Дом странных детей мисс Перегрин (2016)

Рейтинг IMDb — 6,7 Фильм режиссера Тима Бертона снят по мотивам романа Ренсома Риггза «Дом странных детей». Детство главного героя сопровождалось постоянными рассказами дедушки о приюте для необычных ребят. После кончины деда подросток отправляется на остров, где находится тот самый приют, и находит детей, которых ранее видел только на фото. Лента ведет вас в страну чудес, в то место, где вы почувствуете себя счастливыми. Это будет длиться до тех пор, пока на экране не появятся финальные титры. © algernonstruther / IMDb

9. «Джуманджи»: Новый уровень (2019)

Рейтинг IMDb — 6,7 В 3-й части франшизы «Джуманджи» зрители вновь насладятся приключениями уже полюбившихся героев. Они снова попадают в игру, и на этот раз к ним присоединится дедушка одного из персонажей. Для того чтобы выполнить все задания, им предстоит преодолеть большое количество испытаний. Черт возьми! Какой же это смешной фильм! Я вышел из кинотеатра с болью животе, так как очень сильно смеялся. © CallMeAi / IMDb

10. Страшные сказки (2015)

Рейтинг IMDb — 6,4 Эта лента снята по мотивам произведений итальянского писателя Джамбаттисты Базиле с вкраплением таких известных сказок, как «Рапунцель», «Спящая красавица» и другие. Главные роли здесь исполнили Сальма Хайек и Венсан Кассель. Картина получила более-менее положительные оценки критиков. Меня шокирует, что фильм недооценен. © Reno-Rangan / IMDb

11. Оз: Великий и Ужасный (2013)

Рейтинг IMDb — 6,3 Приключенческое фэнтези «Оз: Великий и Ужасный» — приквел легендарного кино «Волшебник страны Оз», выпущенного в 1939 году. Роль жуликоватого циркового фокусника блистательно исполнил Джеймс Франко, в картине также были задействованы Рэйчел Вайс, Мишель Уильямс и другие известные актеры. Режиссер Сэм Рэйми решил использовать декорации в сочетании с компьютерными технологиями, что придало ленте потрясающий эффект. По утверждению зрителей, у этого фильма есть сердце. Этот фильм станет классикой. Я не люблю длинные киноленты, но эту посмотрел на одном дыхании. © Streetleft / IMDb

12. Белоснежка и охотник — 2 (2016)

Рейтинг IMDb — 6,1 В ленте «Белоснежка и охотник — 2» снялись Шарлиз Терон, Джессика Честейн, Крис Хемсворт и другие звезды. В этой части франшизы Ледяная королева наложила запрет на то, чтобы ее воины-охотники влюблялись. Некоторые из них ее ослушались и все же дали волю своим истинным чувствам. Но чем же это закончилось? Рекомендую этот фильм к просмотру. Вам не будет скучно ни секунды! © lajospn / IMDb