12 случаев, когда киношники воспроизвели реальные исторические моменты. Да так круто, что хочется снять перед ними шляпу

Биографические киноленты требуют особенно тщательной работы. Ведь перед их создателями стоит задача не только развлечь зрителя, но и по возможности соблюсти в кадре историческую достоверность. Авторы этих байопиков справились со своей задачей на ура, в точности воссоздав знаковые моменты прошлого.

Мы в ADME сравнили, как одни и те же события выглядели на экране и в реальной жизни. Некоторые эпизоды, отражающие действительность, получились удивительно удачными.

Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту (2009)

East News , Sony Pictures / Courtesy Everett Collection / East News

В центре сюжета биографической драмы «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» — две женщины из разных эпох: получившая в 60-е годы широкую известность американский кулинар и телеведущая Джулия Чайлд и начинающая писательница Джули Пауэлл. Их сыграли Мерил Стрип и Эми Адамс. В фильме есть несколько сцен, воспроизводящих реальные эпизоды из оригинальной телепередачи с участием Чайлд под названием «Французский шеф-повар». Среди них знаменитый фрагмент с цыплятами.

Дом Gucci (2021)

Everett Collection / East News , VOLPE / IPA / IPA / IPA / IPA / SIPA / Sipa Press / East News

В сцене знакомства Патриции Реджани и Маурицио Гуччи Леди Гага, исполнившая главную роль в фильме, блистает в красном платье из атласа с огромными бантами на плечах. На его создание художников по костюмам вдохновил реальный наряд прототипа главной героини. Но для того чтобы платье смотрелось на экране эффектнее, было принято решение поменять его цвет.

Прекрасный день по соседству (2019)

TriStar Pictures / Courtesy Everett Collection / East News , ASSOCIATED PRESS / East News

В 2019 году на экраны вышла драма «Прекрасный день по соседству». Лента посвящена американскому ведущему Фреду Роджерсу, которого талантливо сыграл Том Хэнкс. Создатели байопика в мельчайших деталях восстановили ключевые события в карьере телезвезды, в том числе закулисные моменты его авторской программы «Соседство мистера Роджерса».

Элвис (2022)

Свежий байопик База Лурмана посвящен карьере Элвиса Пресли. Главную роль в картине сыграл Остин Батлер, который, по мнению критиков, проделал потрясающую работу.



В картине по крупицам воссозданы знаковые события жизни короля рок-н-ролла. Вишенкой на торте, безусловно, стала свадьба Элвиса и любви всей его жизни Присциллы Вагнер, которую пара с размахом отпраздновала в Лас-Вегасе в 1967 году.

Лиз и Дик (2012)

East News , Everett Collection / Everett Collection / East News

Биографическая драма «Лиз и Дик» с Линдси Лохан в главной роли повествует о любовных перипетиях Элизабет Тейлор и Ричарда Бертона. Голливудские звезды встретились на съемках ленты «Клеопатра» в 1962 году и вступали в брак 2 раза. Именно первая свадьба пары изображена на кадрах выше.

Пэм и Томми (2022)

Мини-сериал стримингового сервиса Hulu посвящен отношениям Памелы Андерсон и барабанщика рок-группы Mötley Crüe Томми Ли. Знаменитую чету сыграли Лили Джеймс и Себастиан Стэн. Хотя некоторые события жизни звезд были искажены, в фильме есть несколько моментов, которые команда картины воссоздала с филигранной точностью. Например, фрагмент с участием Памелы в вечернем шоу Джея Лено.

Битва полов (2017)

События комедийной драмы «Битва полов» развиваются вокруг вошедшего в историю под одноименным названием легендарного теннисного матча 1973 года между одной из ведущих теннисисток того времени Билли Джин Кинг и теннисистом-ветераном Бобби Риггсом. Одержав победу в поединке, Билли внесла огромную лепту в развитие женского профессионального спорта и вписала свое имя в историю. Фильм с Эммой Стоун и Стивом Кареллом в главных ролях изобилует реальными историческими моментами. К примеру, в ленте есть сцена, в которой воспроизведена пресс-конференция двух спортсменом перед выходом на корт.

Хичкок (2012)

Сюжет байопика о короле саспенса Альфреде Хичкоке выстроен вокруг съемок знаменитого хоррора «Психо». Главную роль в картине исполнил Энтони Хопкинс, а Скарлетт Йоханссон выпала честь изобразить на экране Джанет Ли. В ленте полно моментов, позаимствованных из оригинального фильма 1960 года. В том числе эпизод в душе и сцена с автомобилем.

Быть Рикардо (2021)

Биографическая драма 2021 года «Быть Рикардо» рассказывает о производстве американского ситкома «Я люблю Люси». В центре сюжета — актерская чета Люсиль Болл и Деси Арнас, которых сыграли Николь Кидман и Хавьер Бардем. Зритель может увидеть множество документальных моментов. Например, фрагмент с топтанием винограда из одного из самых полюбившихся эпизодов шоу под названием «Люси в итальянском кино».

Корона (2016 — настоящее время)

В 4-м сезоне сериала «Корона» принцессу Диану сыграла актриса Эмма Коррин, а роль будущего короля Карла III досталась Джошу О’Коннору. Создатели проекта проделали невероятную работу, в точности воссоздав не только одежду героев, но и реальные события их жизни. В одной из сцен зрителям показывают, как экранные принц и принцесса Уэльские кружатся в танце на гала-ужине в Сиднее, точно как это было в 1983 году.



Диана: История любви (2013)

Принцессу Диану довелось играть в кино нескольким актрисам. В 2013 году эта честь выпала Наоми Уоттс. Создатели фильма, рассказывающего о последних двух годах жизни леди Ди, со скрупулезностью восстановили многие моменты жизни королевы сердец, в том числе ужин в исследовательском центре им. Виктора Чанга в Сиднее в октябре 1996 года. Тогда принцесса произвела фурор в невероятной красоты синем платье от Versace.

Блондинка (2022)

8 сентября в Венеции состоялась мировая премьера психологической драмы о Мэрилин Монро. Фильм, главную роль в котором сыграла очаровательная Ана де Армас, был встречен 14-минутными овациями. Хотя картина еще не вышла в прокат, по тизерам можно понять, что она изобилует тщательно воссозданными моментами жизни культовой блондинки. А отдельного внимания заслуживает ювелирная работа костюмеров, благодаря которой мы имеем возможность видеть на экране легендарные кинонаряды Монро, в том числе платье цвета фуксии из триллера «Ниагара» 1953 года.

А вы обращаете внимание на то, насколько достоверно показаны события в биографических фильмах? Какие картины поразили вас своей точностью?