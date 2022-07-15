12 персонажей, для которых создатели придумали не только яркий образ, но и говорящее имя

Когда мы смотрим кино или мультфильмы, редко задумываемся о том, что означают имена персонажей. А между тем некоторые герои носят говорящие имена, которые не только имеют свое значение, но и могут подсказать нам что-то об их обладателях.

Мы в ADME стремимся постоянно узнавать что-то новое, поэтому сегодняшняя статья посвящена значениям имен любимых героев.

Северус Снейп (сага о Гарри Поттере)

Один из самых неоднозначных персонажей культовых книг о Гарри Поттере — Северус Снейп. Писательница Джоан Роулинг, создавая этого героя, наделила его не только сложным характером, но и говорящим именем. Имя Северус уходит корнями в латынь и в переводе означает «суровый» или «резкий». Именно такие качества демонстрировал всем профессор, когда проносился по коридорам, как летучая мышь, и ругал Гарри за каждую провинность. Что касается его фамилии — Снейп, — то она происходит от древненорвежского слова sneypa, что означает «возмущение», «бесчестие», «позор». Эта фамилия вкупе с именем создают образ, как нельзя лучше подходящий сварливому профессору зельеварения.

Трандуил и Леголас («Хоббит», «Властелин колец»)

Преданные поклонники Дж. Толкина знают, что писатель изобрел для своего творения целый набор эльфийских языков. Языки стали прекрасным дополнением к серии книг «Властелин колец», и некоторые имена имеют переводы с эльфийского. Например, имя короля лесных эльфов Трандуила переводится с синдарина, языка эльфов Средиземья, как «бодрая весна». Его сын, Леголас, носит имя, которое на том же языке означает «зеленые листья». Эти имена, отсылающие к природной чистоте и символизирующие свежесть, очень подходят прекрасным эльфам.

Юбаба («Унесенные призраками»)

Мультфильмы японского режиссера Хаяо Миядзаки и студии «Гибли» завоевали сердца зрителей по всему миру. Одно из самых известных творений студии — анимационный фильм «Унесенные призраками», получивший «Оскар». Владелица купален, в стенах которых происходят основные сюжетные повороты, носит имя Юбаба. Оно состоит из 2 частей: «ю» и «баба». Первая часть имени означает «горячая вода», а вторая переводится с японского как «пожилая женщина». Если сложить их воедино, получится имя, соответствующее профессии Юбабы, ведь она немолодая хозяйка купален, где в горячих ваннах отдыхают гости.

Фа Мулан («Мулан»)

Фа Мулан, которую все знают по мультфильму студии Disney, на самом деле — героиня китайской баллады о девушке-воительнице. Ее имя в переводе с китайского языка означает «магнолия» и символизирует женственность и красоту. Когда героиня мультфильма становится воином, она маскируется под мужчину и берет себе новое имя — Фа Пинг, что означает «цветочный горшок» или «глупая девица».

Харли Квинн (киновселенная DC)

Харли Квинн — изначально персонаж комиксов про Бэтмена, верная напарница Джокера. Ее образ перекочевал со страниц на экран. Создатель комиксов выбирал имя для суперзлодейки, чтобы оно напоминало каламбур, и остановился на варианте Харли Квинн, потому что это имя звучит как Арлекин. А Арлекин, в свою очередь, — одна из ролей итальянского театра комедии дель арте. Такая параллель идеально отражает взрывной характер героини.

Вэнсдэй («Семейка Аддамс»)

Семейка Аддамс — это вымышленная семья, созданная карикатуристом Чарльзом Аддамсом. Первоначально всем известные герои появились в серии комиксов, которая была опубликована в журнале. Когда персонажи были адаптированы для телевизионного сериала 1964 года, Чарльз дал гениальной дочери Аддамсов имя Вэнсдэй (англ. Wednesday — «среда»), основываясь на строчке из детского стишка, который в русском переводе звучит так: «В среду чадо родилось, горевать ему пришлось». Идею имени подала знакомая Аддамса и попала в точку: Вэнсдэй действительно горевала от своей гениальности и даже думала, что она приемная дочь.

Сэ Бёк и Ми Нё («Игра в кальмара»)

Тот, кто смотрел нашумевший корейский сериал «Игра в кальмара», точно вспомнит 2 самых ярких героинь. Первая — Сэ Бёк — беженка из Северной Кореи, которая доходит до финала игры. Ее имя в переводе с корейского языка означает «рассвет» — вполне подходящее имя для столь яркой героини. Вторую героиню тоже сложно не заметить, поскольку она всегда находится в центре конфликтов и ругается со всеми подряд. Создатели сериала наградили ее именем Ми Нё, которое переводится как «красавица», что совершенно не соответствует действительности. Учитывая ее взбалмошное поведение, это имя звучит как насмешка.

Ньют Саламандер («Фантастические твари и где они обитают»)

Поклонники поттерианы наверняка знакомы с фильмом «Фантастические твари и где они обитают», тем более что главный герой — Ньют Саламандер — очаровывает с первых секунд. Его имя тоже имеет свое значение. Имя Ньютон образовано от староанглийского географического названия, означающего «новый город», и первоначально использовалось как фамилия. Наиболее известной исторической фигурой с этой фамилией является сэр Исаак Ньютон, который, хотя и известен в основном своим вкладом в области математики и физики, также написал множество работ по алхимии.

Фамилия героя Саламандер похожа на слово «саламандра». Саламандры в мире магии — ящерицы, которые питаются пламенем. Имя волшебника напрямую связано с его фамилией, ведь ньют — это также и разновидность саламандр.

Скиннер («Рататуй»)

Все, кто смотрел мультфильм «Рататуй», наверняка запомнили главного злодея — нервного шеф-повара по имени Скиннер, который все пытался добраться до крысы Реми. Создатели мультфильма решили оставить зрителям небольшую подсказку. Дело в том, что фамилия персонажа не случайна. В ХХ веке жил психолог Беррес Фредерик Скиннер, который изучал поведение и был известен своими экспериментами на крысах. Видимо, поэтому главный крысоненавистник мультфильма и носит фамилию Скиннер.

Лиланд Палмер («Твин Пикс»)

Многие персонажи культового сериала «Твин Пикс», снятого Дэвидом Линчем, имеют говорящие имена. Одно из них носит Лиланд Палмер, отец главной героини. По мере развития сюжета герой неожиданно для всех проявляет интерес к танцам, а также зрители узнают, что он еще и прекрасно поет. Режиссер, у которого в сериале ничего не происходит просто так, назвал персонажа в честь певицы, танцовщицы и актрисы Лиланд Палмер.