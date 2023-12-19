12 сериалов, снимали которые далеко не в Голливуде, а они вышли не хуже дорогущей «Игры престолов»
Давно прошли те времена, когда слова «турецкий сериал» вызывали ассоциации лишь с мыльными операми, где актеры то ругаются, то плачут. Современный турецкий кинематограф способен показать шедевры на уровне Голливуда, и мы собрали подборку сериалов тому в доказательство.
«Зимородок» (2022)
Рейтинг IMDb: 6,3
Влиятельный богач решает женить своего непутевого внука, чтобы тот остепенился и перестал попадать в неприятности. И, конечно, невесту старший член семьи выбирает сам.
- Понятия не имею, почему у этого сериала такой невысокий рейтинг. Это один из лучших сериалов, что я смотрел, химия между героями — ого-го. © omilkov / IMDb
- Конечно, этот сериал не для всех. Если вы ждете обычного турецкого ромкома с простым сюжетом, то этот сериал не для вас. Мне кажется, что он для более зрелой аудитории. © dreadedkahun / IMDb
«Личность» (2018)
Рейтинг IMDb: 9
Главный герой, Ага, когда-то работал в суде, а теперь он — пенсионер, страдающий Альцгеймером. Невра — единственная в своем отделе женщина-полицейский. Однажды их пути пересекаются, но путь к справедливости у каждого героя свой.
- Один из лучших криминальных сериалов, что когда-либо были созданы. © AkKrock / IMDb
- Со времен «Великолепного века» стараюсь обходить стороной турецкие сериалы. Но в случае с «Личностью» получилась совсем другая история — интересная, очень увлекательная, держащая в напряжении до последнего кадра. © Кентервильское привидение / Kinopoisk
«Клуб» (2021)
Рейтинг IMDb: 7,8
Матильда работает в ночном клубе и воспитывает дочь. Ничего особенного — только на дворе 1955-й год, а клуб находится в Стамбуле. Можно только вообразить, с какими трудностями придется столкнуться героине.
- Чистое искусство. Каждая серия — словно фильм Скорсезе. © yusufpiskin / IMDb
- Я не люблю турецкие фильмы, но этот сериал потрясающий. © balik3333-1 / IMDb
- Продуманные диалоги, отличный сценарий, актерская игра на уровне. Я будто посмотрел дорогущий голливудский фильм. © bunyamin-altay / IMDb
«Гиби» (2021)
Рейтинг IMDb: 9
Двое друзей постоянно препираются и попадают в различные переделки. Да такие, что их жизнь то и дело переворачивается с ног на голову.
- Я еще не видел подобного сериала в истории турецкого телевидения. Это идеальная смесь комедии и критики социума. Это как если бы «Черное зеркало» стал комедийным сериалом. © hkoraykiraz / IMDb
- Уверен, что если бы этот сериал сняла американская студия, он бы стал всемирно известным. © tekobey / IMDb
«Дикий» (2023)
Рейтинг IMDb: 7,2
Мальчик по имени Яман, что называется, вырос на улицах и видел жизнь не с лучшей стороны. Вместе со своими друзьями, чье детство тоже было не из легких, он пытается построить новую жизнь.
- Главному герою сопереживаешь и моментально влюбляешься в него. © chwechter / IMDb
- Я все глаза выплакала! Потрясающий сценарий, он затронул струны моего сердца. © sohaib-rubbani / IMDb
«Что я потеряла» (2023)
Рейтинг IMDb: 7, 3
В центре истории две женщины — Ясмин и Фидан. Между ними нет ничего общего, кроме того, что у обеих есть дети. Они начинают поддерживать друг друга, пытаясь разобраться в тайнах прошлого.
«Основание: Осман» (2019)
Рейтинг IMDb: 7,6
Сериал рассказывает о жизненном пути Османа I, основателя Османской империи. Мы увидим, с какими трудностями ему придется столкнуться — не только на поле боя, но и в отношениях с близкими.
- В первом сезоне я был настроен скептически — темп повествования медленный, сюжет не то чтобы захватывающий. Но божечки, каким крутым сериал становится во втором сезоне! © scottjaspen / IMDb
- Напоминает «Игру престолов», только без драконов. © mehararsalan-59678 / IMDb
«Принц» (2023)
Рейтинг IMDb: 8
Бонгомия — страна, до которой никому особо нет дела. Правитель неожиданно отходит в мир иной, и на трон восходит его сын — никому не известный принц, которого настолько не воспринимают всерьез, что у него даже имени нет.
- Такого хорошего комедийного сериала я давно не видел. Со смеху упадешь! © tm612 / IMDb
«Правосудие» (2021)
Рейтинг IMDb: 8,4
Джейлин — адвокат, и адвокат весьма успешный. Однажды ее нанимают для защиты, да не абы кого, а брата местного прокурора. Отношения у Джейлин с ним весьма напряженные, но молодым людям приходится работать вместе, чтобы пролить свет на семейные тайны.
- Я только что начал смотреть, и у меня мурашки по коже — настолько тут захватывающий с самого начала сюжет и блестящая игра актеров. © vkforeversladja / IMDb
«Совершенно другой» (2023)
Рейтинг IMDb: 7,2
На фоне громкого и жестокого преступления неожиданно сближаются Лейла (молодая девушка-прокурор), и Кенан — амбициозный журналист. Их отношениям предстоит пройти через множество испытаний.
- Мне даже не верится, что по турецкому телевидению показали такую достоверную историю о множественном расстройстве личности. Глубина персонажей просто невероятная. © reanaxxmills / IMDb
- Сюжетная линия цепляет с самого начала. © rosanagutierrezsearles / IMDb
«Поручения» (2021)
Рейтинг IMDb: 8,4
Двум главным героям поручено чрезвычайно важное задание от богатого бизнесмена. Но труднее, чем само задание, внутренняя борьба персонажей с самими собой.
- Химия между этими двумя актерами просто невероятная. © TheeFeels / IMDb
«Ворон» (2019)
Рейтинг IMDb: 7,9
Главный герой ждал 20 лет, чтобы отомстить за отца, которого обманом заключили за решетку. Он втирается в доверие к преступной банде, чтобы стать влиятельным человеком, но, как водится, препятствия чинит любовь.
- Невероятный сериал. Главные актеры просто феноменальны, с огромным удовольствием жду каждую серию. Очень надеюсь на счастливый финал. © mariagrant-64790 / IMDb
- Я нереально много плакала, пока смотрела. Наверное, поэтому это один из лучших турецких сериалов, которые я когда-либо видела. © Feederica / IMDb
А если вы и так знаток турецких сериалов и фильмов, взгляните, как менялись красавцы-актеры из них в течение всей карьеры.