12 сериалов, снимали которые далеко не в Голливуде, а они вышли не хуже дорогущей «Игры престолов»

Давно прошли те времена, когда слова «турецкий сериал» вызывали ассоциации лишь с мыльными операми, где актеры то ругаются, то плачут. Современный турецкий кинематограф способен показать шедевры на уровне Голливуда, и мы собрали подборку сериалов тому в доказательство.

«Зимородок» (2022)

Рейтинг IMDb: 6,3 Влиятельный богач решает женить своего непутевого внука, чтобы тот остепенился и перестал попадать в неприятности. И, конечно, невесту старший член семьи выбирает сам. Понятия не имею, почему у этого сериала такой невысокий рейтинг. Это один из лучших сериалов, что я смотрел, химия между героями — ого-го. © omilkov / IMDb

Конечно, этот сериал не для всех. Если вы ждете обычного турецкого ромкома с простым сюжетом, то этот сериал не для вас. Мне кажется, что он для более зрелой аудитории. © dreadedkahun / IMDb

«Личность» (2018)

Рейтинг IMDb: 9 Главный герой, Ага, когда-то работал в суде, а теперь он — пенсионер, страдающий Альцгеймером. Невра — единственная в своем отделе женщина-полицейский. Однажды их пути пересекаются, но путь к справедливости у каждого героя свой. Один из лучших криминальных сериалов, что когда-либо были созданы. © AkKrock / IMDb

Со времен «Великолепного века» стараюсь обходить стороной турецкие сериалы. Но в случае с «Личностью» получилась совсем другая история — интересная, очень увлекательная, держащая в напряжении до последнего кадра. © Кентервильское привидение / Kinopoisk

«Клуб» (2021)

Рейтинг IMDb: 7,8 Матильда работает в ночном клубе и воспитывает дочь. Ничего особенного — только на дворе 1955-й год, а клуб находится в Стамбуле. Можно только вообразить, с какими трудностями придется столкнуться героине. Чистое искусство. Каждая серия — словно фильм Скорсезе. © yusufpiskin / IMDb

Я не люблю турецкие фильмы, но этот сериал потрясающий. © balik3333-1 / IMDb

Продуманные диалоги, отличный сценарий, актерская игра на уровне. Я будто посмотрел дорогущий голливудский фильм. © bunyamin-altay / IMDb

«Гиби» (2021)

Рейтинг IMDb: 9 Двое друзей постоянно препираются и попадают в различные переделки. Да такие, что их жизнь то и дело переворачивается с ног на голову. Я еще не видел подобного сериала в истории турецкого телевидения. Это идеальная смесь комедии и критики социума. Это как если бы «Черное зеркало» стал комедийным сериалом. © hkoraykiraz / IMDb

Уверен, что если бы этот сериал сняла американская студия, он бы стал всемирно известным. © tekobey / IMDb

«Дикий» (2023)

Рейтинг IMDb: 7,2 Мальчик по имени Яман, что называется, вырос на улицах и видел жизнь не с лучшей стороны. Вместе со своими друзьями, чье детство тоже было не из легких, он пытается построить новую жизнь. Главному герою сопереживаешь и моментально влюбляешься в него. © chwechter / IMDb

Я все глаза выплакала! Потрясающий сценарий, он затронул струны моего сердца. © sohaib-rubbani / IMDb

«Что я потеряла» (2023)

Рейтинг IMDb: 7, 3 В центре истории две женщины — Ясмин и Фидан. Между ними нет ничего общего, кроме того, что у обеих есть дети. Они начинают поддерживать друг друга, пытаясь разобраться в тайнах прошлого.

«Основание: Осман» (2019)

Рейтинг IMDb: 7,6 Сериал рассказывает о жизненном пути Османа I, основателя Османской империи. Мы увидим, с какими трудностями ему придется столкнуться — не только на поле боя, но и в отношениях с близкими. В первом сезоне я был настроен скептически — темп повествования медленный, сюжет не то чтобы захватывающий. Но божечки, каким крутым сериал становится во втором сезоне! © scottjaspen / IMDb

Напоминает «Игру престолов», только без драконов. © mehararsalan-59678 / IMDb

«Принц» (2023)

Рейтинг IMDb: 8 Бонгомия — страна, до которой никому особо нет дела. Правитель неожиданно отходит в мир иной, и на трон восходит его сын — никому не известный принц, которого настолько не воспринимают всерьез, что у него даже имени нет. Такого хорошего комедийного сериала я давно не видел. Со смеху упадешь! © tm612 / IMDb

«Правосудие» (2021)

Рейтинг IMDb: 8,4 Джейлин — адвокат, и адвокат весьма успешный. Однажды ее нанимают для защиты, да не абы кого, а брата местного прокурора. Отношения у Джейлин с ним весьма напряженные, но молодым людям приходится работать вместе, чтобы пролить свет на семейные тайны. Я только что начал смотреть, и у меня мурашки по коже — настолько тут захватывающий с самого начала сюжет и блестящая игра актеров. © vkforeversladja / IMDb

«Совершенно другой» (2023)

Рейтинг IMDb: 7,2 На фоне громкого и жестокого преступления неожиданно сближаются Лейла (молодая девушка-прокурор), и Кенан — амбициозный журналист. Их отношениям предстоит пройти через множество испытаний. Мне даже не верится, что по турецкому телевидению показали такую достоверную историю о множественном расстройстве личности. Глубина персонажей просто невероятная. © reanaxxmills / IMDb

Сюжетная линия цепляет с самого начала. © rosanagutierrezsearles / IMDb

«Поручения» (2021)

Рейтинг IMDb: 8,4 Двум главным героям поручено чрезвычайно важное задание от богатого бизнесмена. Но труднее, чем само задание, внутренняя борьба персонажей с самими собой. Химия между этими двумя актерами просто невероятная. © TheeFeels / IMDb

«Ворон» (2019)

Рейтинг IMDb: 7,9 Главный герой ждал 20 лет, чтобы отомстить за отца, которого обманом заключили за решетку. Он втирается в доверие к преступной банде, чтобы стать влиятельным человеком, но, как водится, препятствия чинит любовь. Невероятный сериал. Главные актеры просто феноменальны, с огромным удовольствием жду каждую серию. Очень надеюсь на счастливый финал. © mariagrant-64790 / IMDb

Я нереально много плакала, пока смотрела. Наверное, поэтому это один из лучших турецких сериалов, которые я когда-либо видела. © Feederica / IMDb