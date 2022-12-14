12 персонажей нашего любимого кино, которые ничего особенного не натворили, но взбесили похлеще Марфушеньки

Даже в наших самых любимых фильмах есть раздражающие персонажи. Когда антипатию вызывают отрицательные кинообразы, все более-менее понятно. Но есть ведь такие герои и героини, которые вроде ничего скверного не сделали или вообще должны были бы считаться положительными. А копнешь вглубь — внутри те еще черти. Мы решили вспомнить родных сердцу киноперсонажей, которые по непонятным причинам всегда нас бесили.

Василий — «Любовь и голуби»

Василий создает впечатление доброго, мягкого человека и любящего семьянина. Его пытаются выставить положительным персонажем, попавшим в неудачные обстоятельства. И даже его измена кажется сперва просто дурацкой ошибкой, которую герой вовремя исправляет.

Но с каждым новым просмотром ленты Василий все больше раздражает инфантилизмом и безответственностью. Он с легкостью бежит за первой попавшейся женщиной, которая увлекает его странными историями и небылицами. А когда Раиса Захаровна ему надоедает, так же легко бросает ее, не думая о том, что разбивает ей сердце.

О том, что с женой Василий поступает по-свински, и упоминать не стоит. Но парадокс в том, что и особого раскаяния герой не проявляет. Расставшись с любовницей, он как ни в чем не бывало приезжает домой и, словно котенок с перебитой лапкой, покорно ждет, когда Надя сама придет к нему. Все поступки Василия — свидетельства того, что это не мужчина, а дите.

Елена — «Забытая мелодия для флейты»

С одной стороны, героиня выступает в роли обманутой жены, которой муж тайно изменяет. С другой — Елена расчетливо манипулирует своим супругом. Так, героиня открыто говорит Леониду, что без ее влиятельного отца муж не поднялся бы по карьерной лестнице. Она привязывает мужчину к себе, понимая, что он боится лишиться всего.

При этом Елена не проявляет к Леониду особой любви и всегда держится с ним отстраненно. Но, несмотря на холодность, Елена не желает оставаться в одиночестве, а потому закрывает глаза на измену мужа. Тем самым она только мучает Леонида, не говоря уже о том, что забывает о самоуважении.

В довершение надо сказать, что Елене присуща безумная гордыня. Она кичится своим высоким социальным статусом и унижает Лиду, предлагая девушке стать прислугой в их с Леонидом доме. Наблюдая за этой героиней, невольно можно задаться вопросом, как можно быть такой бездушной и хладнокровной.

Нина — «Родня»

Казалось бы, женщине можно только посочувствовать. Она переживает нелегкий период в отношениях с мужем, который уже успел завести себе другую. Однако, присмотревшись внимательнее к поведению Нины, можно поймать себя на мысли, что эту женщину не очень-то и хочется жалеть.

У героини невыносимый характер. Взбалмошная и истеричная, Нина даже маме устраивает скандалы и успевает обвинить ее в том, что та все в жизни делает неправильно. Сама же героиня не лучший пример для подражания. Ей совершенно наплевать на собственную дочь, которая предоставлена сама себе и от скуки все время ходит по дому в наушниках.

Все, что интересует Нину, — как удержать мужчину. Ведь, по ее мнению, «одинокая женщина — это неприлично». Ради человека, который обеспечит ей комфортную жизнь, она готова притупить свою гордость. Даже если о героиню будут вытирать ноги. А сорвать злость на дочке или нахамить родной матери Нина готова не задумываясь.

Ольга Рыжова — «Служебный роман»

Оля только снаружи выглядит тихой и неприметной женщиной, скромно проживающей свои серые будни. Внутри же она властная и гордая, с крутой хваткой. Рыжова способна идти к цели любыми путями. И этому же учит своего друга Новосельцева.

Именно она первая стала вбивать Толе в голову, что ему стоит всеми способами требовать у Калугиной должность. «Ты должен выйти от нее начальником отдела!» — говорит Ольга. Судя по напору в ее речах, вряд ли она считает, что так уж важно, насколько нравственными способами Новосельцев должен этого добиться. Поэтому предложение Самохвалова пофлиртовать с «мымрой» — лишь дополнение к советам Рыжовой.

А как только она узнает, что ее бывшего любовника назначили заместителем директора, она сама берет быка за рога и упрашивает Юру, чтобы тот посодействовал Толиному назначению. Случайная фраза Оли: «Может быть, прийти на помощь и выломать дверь?» — звучит почти как ее девиз. Неудивительно, что героиня везде идет напролом. И в отношениях с Юрой тоже.

Бунша — «Иван Васильевич меняет профессию»

Бунша лишь поначалу кажется комичным героем. Если посмотреть фильм десятки раз, от его навязчивости хочется чесаться.

Это классический общественный активист, который вечно сует свой нос в чужие дела. Не представляя из себя ничего, Бунша пытается продвинуться за счет социальной работы. Поэтому неустанно бдит, превращаясь в настоящую занозу для жильцов.

Глубоко в душе Бунша оказывается очень тщеславным и властолюбивым человеком. Оказавшись в роли царя, он начинает корчить из себя грозного дядю. Но как только происходит из ряда вон выходящая ситуация, герой предоставляет более смекалистым людям вроде Жоржа Милославского решать проблемы, а сам трусливо прячется в кусты.

Костик — «Покровские ворота»

Обаятельный и харизматичный Костик, несомненно, способен очаровать. Но когда этот флер развеивается, наигранность и фарисейство героя начинают раздражать. Только представьте, если у вас дома будет пребывать такой неутомимый молодой человек, который все сводит к шуткам, а любое действие приправляет иронией.

А если серьезно, никого из обитателей квартиры да и вообще окружающих его людей Костик не воспринимает всерьез и ни к кому не проявляет особого уважения. Так, за любовным треугольником Хоботовых и Саввы Игнатьевича он наблюдает как за увлекательным комедийным зрелищем.

Он флиртует со Светой, хотя знает, что ей симпатизирует Велюров. Герой вообще крутит женщинами, ни к кому не проявляя искренних чувств. По сути, своими ужимками, кривляньями и колкими шутками Костик просто прикрывает насмешливое отношение к людям.

Мэри Поппинс — «Мэри Поппинс, до свидания»

Обаятельная, умная, элегантная, с прекрасными манерами и четкими представлениями о морали и справедливости — этого у легендарной няни не отнять.

Но своим перфекционизмом Мэри как раз и раздражает. Ведь среди простых смертных нет людей без недостатков, и наблюдать такую идеальную барышню — это для многих удар по самолюбию. Тем более когда эта дама еще так строго, надменно, даже презрительно общается с окружающими.

К тому же вряд ли кто-то захочет, чтобы к нему в дом заявлялись, как Мэри Поппинс к семейству Бэнкс, и учили жить. В реальности нанятую работницу, которая со своим уставом полезла в чужой монастырь, уже давно бы выгнали.

Мила — «Гостья из будущего»

Мила — одна из немногих героинь, которые вызывают антипатию как в детстве, так и уже во взрослом возрасте.

Мало того что она постоянно умничает и задается перед одноклассниками, девочка просто не терпит конкуренции рядом с собой. И когда на горизонте появляется умница, красавица, спортсменка Алиса, самолюбие Милы оказывается уязвлено. Убрать соперницу она готова любыми способами, например сдать Селезневу незнакомым людям (космическим пиратам), представившимся медиками.

Зрители, кстати, глубоко убеждены, что отличница — это просто придуманный героиней образ. На самом деле Мила не обладает особым интеллектом и хоть каким-то выдающимся талантом. Выйти за рамки заданных условий она не способна. А большая часть ее успеха — простое зазубривание информации и привычка задирать нос.

Ольга — «Ночные забавы»

Возможно, Ольга по-своему права, считая, что ее мать поступает неправильно, когда изменяет мужу. Но только влезать в их с отцом сложные отношения девушка вряд ли имеет право. Тем более вызывать папу, чтобы тот застал маму с любовником, и закатывать скандал. Ольга вообще ведет себя неприлично и эгоистично на протяжении всего фильма. Она учит родителей жизни, постоянно обвиняет их в чем-то и в конце концов даже угрожает им, забравшись на подоконник. А параллельно девушка впутывает в семейные дрязги совершенно постороннего человека — музыканта Александра. Создается впечатление, что Ольга просто неуравновешенная и избалованная истеричка, которая не может принять, что в жизни не все складывается так, как она хочет.

Иван — «Дайте жалобную книгу»

Кондаков предстает перед нами романтичным воздыхателем главной героини. Все в нем вроде бы хорошо. Таню он любит, серенады даже под балконом ей поет. А еще прилетает за тридевять земель, чтобы сделать своей пассии сразу два неплохих предложения: поработать в злачном месте и выйти за него замуж.

Только создается ощущение, что истинные желания Тани не очень-то интересуют Ивана. Герой пребывает в полной уверенности, что девушка с восторгом примет все его мечты об их совместном будущем. В разговорах с Таней он не раз демонстрирует несколько пренебрежительное отношение к ее работе.

Кондакова не волнует, что у девушки могут быть свои желания и представления о карьере. В конце концов, что героиня имеет право полюбить другого человека. Кажется, самолюбие Ивана настолько зашкаливает, что он считает себя центром Таниной вселенной. Собственно, он сам сразу и проговаривается, когда заявляет, что есть только он, Кондаков, и никто более.

Рита — «Покровские ворота»

Эта девушка далека от того поэтичного образа возлюбленной, который Костик сотворил у себя в голове. В жизни это практичная, хваткая и холодная женщина с жестким характером. В ее чувства к главному герою совсем не верится. Уже в начале отношений Рита руководит Костиком, указывая ему даже, что он должен подарить ее маме. С течением времени героиня наверняка смогла бы подбить под себя мужчину и сделать из него безвольного подкаблучника вроде Льва Хоботова. Не зря ее даже сравнивают с Маргаритой Павловной, которая руководит своим бывшим супругом. Непонятно только, что такой свободолюбивый юноша, как Костик, нашел в этой равнодушной барышне, которая в роли жены наверняка окажется сущим тираном.

Андрей — «Вокзал для двоих»

В какой-то степени возлюбленного Веры можно понять. Любимая женщина ни с того ни с сего огорошивает его, что полюбила другого и изменила ему. Любой на месте героя взбесился бы. Только отношение Андрея к пассии совсем не похоже на любовь. Он уверен в том, что одинокой провинциальной женщине средних лет, да еще и живущей у родителей с ребенком на руках, трудно найти кавалера. Поэтому с Верой Андрей ведет себя как фанфарон, думая, что она должна прибегать к нему по первому зову. Узнав о Вериной измене, он не просто выказывает обиду. Герой унижает женщину, давая ей понять, что в ней нет ничего особенного, что она ему никогда не была особо нужна и что без него она будет «подолом весь перрон мыть». Самодовольный и самоуверенный герой просто не умеет любить. Поэтому, наверное, и потерял симпатию со стороны Веры.