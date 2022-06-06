13 актерских тандемов, которые кочевали из одного проекта в другой. А мы и не замечали

Иногда между актерами пробегает искра, и это приводит к образованию удачного профессионального тандема, который появляется не в одном популярном проекте. Например, Брюс Уиллис и Сэмюэл Л. Джексон снялись вместе аж в 5 фильмах, и все они полюбились зрителям.

Мы в ADME вспомнили неразлучные экранные парочки: этим актерам настолько понравилось сниматься вместе, что они сделали это снова.

Мерил Стрип и Леонардо Ди Каприо

В 2021 году на экраны вышла сатирическая лента «Не смотрите наверх» с участием Леонардо Ди Каприо и Мерил Стрип. Однако актеры уже появлялись на экране вместе: Мерил и Лео сыграли мать и сына в драме 1996 года «Комната Марвина». Кстати, Ди Каприо был невероятно рад новой возможности поработать со Стрип и назвал ее самой талантливой актрисой в мире.

Кеннет Брана и Джуди Денч

Британских актеров Джуди Денч и Кеннета Брану можно назвать неразлучными, ведь они снялись вместе в 9 фильмах. Среди них детектив по мотивам романа Агаты Кристи «Убийство в „Восточном экспрессе“» и историческая драма «Чистая правда» об английском поэте и драматурге Уильяме Шекспире.

Кейт Уинслет и Гай Пирс

Актеры впервые сыграли влюбленных в 2011 году в многосерийном фильме «Милдред Пирс». А спустя 10 лет они вновь воссоединились на экране, чтобы изобразить любовь в криминальном сериале «Мейр из Исттауна».

Эмма Томпсон и Энтони Хопкинс

Первым общим проектом Эммы Томпсон и Энтони Хопкинса стала экранизация одноименного романа Эдварда Форстера «Говардс-Энд» 1992 года. Спустя год свет увидела еще одна совместная работа актеров — номинированная на 8 «Оскаров» мелодрама «Остаток дня».

Шейлин Вудли и Зои Кравиц

Нашумевший сериал «Большая маленькая ложь» не первый совместный проект звезд. До того как сняться в нем, актрисы уже работали вместе над серией фильмов «Дивергент».

Салли Филд и Том Хэнкс

До того как воплотить на экране образы любящей матери и ее особенного ребенка в фильме «Форрест Гамп» в 1994 году, Салли Филд и Том Хэнкс сыграли влюбленную пару в комедийной мелодраме «Изюминка» — за 6 лет до выхода культовой картины.

Мерил Стрип и Эмили Блант

За 12 лет Мерил Стрип и Эмили Блант успели сняться вместе в 3 лентах. Первой была полюбившаяся всем комедия «Дьявол носит Prada» (2006), затем последовал мюзикл «Чем дальше в лес...» (2014), а еще через 4 года актрисы сыграли вместе в сиквеле диснеевской экранизации о няне-волшебнице «Мэри Поппинс возвращается».

Мерил Стрип и Стэнли Туччи

Актерская пара впервые встретилась на съемках фильма «Дьявол носит Prada» в 2006 году: Мерил играла деспотичного редактора модного журнала, а Стэнли ее верного соратника. Спустя три года судьба вновь свела их вместе, но уже в качестве супружеской пары в биографической комедии «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту».

Джейк Джилленхол и Энн Хэтэуэй

В 2010 году Энн Хэтэуэй и Джейк Джилленхол составили яркую экранную пару в драме «Любовь и другие лекарства». Но мало кто помнит, что за 5 лет до этого они уже успели сыграть супругов в ленте «Горбатая гора».

Брюс Уиллис и Сэмюэл Л. Джексон

Уэсли Снайпс и Вуди Харрельсон

На счету актеров 4 совместные работы. Среди них комедия «Белые люди не умеют прыгать», где они сыграли баскетболистов, и боевик «Денежный поезд», в котором Уэсли и Вуди перевоплотились в сводных братьев — сотрудников транспортной полиции.

Николь Кидман и Джуд Лоу

На съемках фильма «Холодная гора» возникшая искра между Николь Кидман и Джудом Лоу была настолько яркая, что в прессе ходили слухи об их возможном романе. Спустя 13 лет после выхода картины актеры вновь сыграли влюбленных — американского писателя и его любимую женщину в фильме «Гений».

Антониу Каллони и Летисия Сабателла

Бразильские актеры Антониу Каллони и Летисия Сабателла стали известны всему миру после выхода теленовеллы «Клон». Телезвезды предстали на экране в образах любящих супругов Мохаммеда и Латифы, которые хоть и создали семью по расчету, со временем начали испытывать друг к другу нежные чувства. Как оказалось, актеры уже имели опыт совместной работы: за 10 лет до появления в «Клоне» они играли пару в сериале «Властелин мира».