13+ деталей, при помощи которых киношники жирно намекнули нам на что-то, а мы опять все проворонили

Провести вечер за просмотром фильма или сериала — уже большая радость для киномана. Но отдельное удовольствие заключается в том, чтобы находить пасхалки и намеки, которые никто больше не заметил. Например, в сериале «Уэнсдэй» подсказали, кто главный злодей, еще в 1-й серии, а в «Доме Дракона» сделали изящную отсылку к «Игре престолов». Мы разобрали любопытные детали из самых обсуждаемых кино- и телепроектов прошлого года, которые вы могли упустить. А в конце статьи расскажем об отце любимого многими актера, который внезапно тоже решил попробовать себя в кино.

Уэнсдэй

Еще в 1-й серии создатели сериала жирно намекнули, кто главный злодей. При заселении в общежитие учительница ботаники дарит Уэнсдэй черный георгин. Точно такой же цветок позднее она получит от Тайлера на свидании. Черный георгин напоминает о реальном преступлении, совершенном в Лос-Анджелесе в 1947 году и до сих пор не раскрытом. Поэтому появление зловещего цветка в кадре, да еще и дважды, не предвещает ничего хорошего. И неудивительно: выясняется, что мисс Торнхилл и Тайлер объединились, чтобы уничтожить «Невермор».

Дресс-код Вороньего бала — одежда белого цвета. Белый ворон встречается в природе нечасто и может либо символизировать что-то редкое, особенное, либо служить зловещим предзнаменованием. В этом эпизоде сериала мы наблюдаем оба случая: Уэнсдэй веселится на балу с потенциальным бойфрендом, что еще недавно казалось немыслимым, и в это же время монстр за пределами школы нападает на ее приятеля Юджина.

Яркий образ директрисы академии «Невермор» был вдохновлен героиней хичкоковского триллера «Птицы». В классической картине сыграла актриса Типпи Хедрен: ее зеленый костюм стал культовым, а девушек подобного типажа называли не иначе как «хичкоковскими блондинками».

Быстрее пули

В камео пассажира поезда засветился Ченнинг Тейтум. Во время своего короткого появления на экране актер читает сентиментальный роман в мягкой обложке. И это отсылка к еще одной новинке года — приключенческому фильму «Затерянный город». В нем, как и в ленте «Быстрее пули», снялись Сандра Буллок и Брэд Питт. Ченнинг Тейтум исполнил в «Затерянном городе» роль мужчины, который работал фотомоделью для обложек любовных романов.

Совсем другую книгу увлеченно читает девушка, которую мы знаем под именем Принц. Юная леди взяла в дорогу роман «Шибуми». Произведение рассказывает о современном самурае, которым движет месть. Такой выбор намекает на жестокость героини, а также подсказывает, кем она себя считает.

Затерянный город

В главных ролях в этом фильме снялись Ченнинг Тейтум и Сандра Буллок, а Брэд Питт засветился в камео. Однако, помимо этого, создатели нашли еще один способ передать ему привет. Источником вдохновения для образа Ченнинга Тейтума среди прочих называли героя Брэда Питта в «Легендах осени». Длинноволосый красавец и сердцеед — именно таким должен быть мужчина с обложки романа.

Корона

В 5-м сезоне «Короны» действие разворачивается в 1991–1997-м годах. Через детали гардероба принцессы Дианы создатели сериала продемонстрировали, как растет ее уверенность в себе и как она отдаляется от королевской семьи. Если в начале сезона Диана одевается преимущественно в вещи пастельных тонов и немного старомодных силуэтов, то чем дальше, тем смелее становятся ее наряды. Жемчужное колье с сапфировой брошью символизирует творческий потенциал Дианы и ее способность находить способ самовыражения. А красный маникюр стал для принцессы способом заявить о себе и продемонстрировать силу своего характера, потому что для женщин королевской семьи были разрешены только нейтральные цвета лака.

Меню

«Бронирования-2017». «Бронирования-2018». «Бронирования-2019». «Энзимы». «Закуски».

Разговор Марго и шеф-повара Джулиана Словика происходит в кабинете последнего. На заднем плане мы видим полку с папками, в которых содержится различная рабочая информация и ведется учет бронирований. По предположению одного из интернет-пользователей, подписи на папках намекают на то, что после 2019 года шеф-повар перестал видеть в клиентах ресторана людей — они стали для него всего лишь частью зловещего плана мести. Поэтому после папки с бронированиями за 2019 год идут только папки со списками блюд.

Зачарованная-2

В сцене в магазине одежды на манекенах можно увидеть платья диснеевских принцесс. Среди них платья Белль и Белоснежки. Кстати, прямо перед нарядами на столиках под стеклянными колпаками размещены аксессуары в виде главных атрибутов этих героинь: яблоко и роза.

Аватар: Путь воды

Приемная дочь главного героя не расстается с ожерельем, которое в 1-м фильме франшизы принадлежало героине Сигурни Уивер. Дело в том, что по сюжету Кири — ее дочь. Через фамильную реликвию создатели «Аватара» проводят связь между героями 1-го и 2-го фильмов.

Нет

В фантастическом триллере Джордана Пила «Нет» имеется множество отсылок к культовым фильмам Стивена Спилберга, таким как «Челюсти», «Близкие контакты третьей степени», «Парк юрского периода». Все они повествуют о столкновении с опасным чужаком, существом, непохожим на человека. И у Спилберга, и у Пила пришельцы используют для маскировки облака. В «Близких контактах третьей степени» инопланетный корабль зависает над домом героини ярко-оранжевым облаком. В «Нет» герои вычисляют местонахождение пришельца, обратив внимание на то, что одно из облаков на видеозаписи не двигается.

Дом Дракона

В одном из эпизодов Рейенира использует секретные тоннели в Красном замке, чтобы сбежать в город. Карту переходов она получила от своего дяди Дейемона. Тоннели были когда-то спроектированы Мейегором Таргариеном, прозванным Жестоким. Дейемона уже сравнивали с Мейегором ранее, и то, что именно он рассказал Рейенире о потайной двери в ее комнате, является еще одним способом сопоставить принца с бывшим королем.

Лимонные пирожные были любимым угощением Сансы Старк из «Игры престолов». В «Доме Дракона» таким же десертом наслаждается Рейенира, но в своей особой манере. Принцесса съедает только дольку лимона, украшающую пирожное, оставив все остальное нетронутым. Некоторые зрители полагают, что это не просто отсылка, но и способ охарактеризовать Рейениру: она испортила угощение, думая только о себе и своих желаниях.

Бонус: «Лакричная пицца»

Не все могли заметить, но в этом фильме эпизодическую роль сыграл Джордж Ди Каприо, отец Леонардо. Он изображал владельца магазина, который продал главному герою водяной матрас. Для 79-летнего мужчины это был дебют на киноэкране.