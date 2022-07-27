13 киноляпов, которые создатели допустили умышленно

В целом люди нечасто замечают ошибки в фильмах, если только это не совсем уж явный киноляп. Поэтому, обнаружив несоответствие, мы, конечно, не забываем себя похвалить за наблюдательность. Однако далеко не все ошибки, найденные дотошными зрителями, допущены съемочной группой по недосмотру.

Мы в ADME собрали 13 примеров, когда режиссеры приносили точность в жертву творческой необходимости, а зрители принимали такие намеренные ошибки за случайные киноляпы.

Отражение в зеркале

В фильме «Реальные упыри» (2014) обыгрывается популярный миф о том, что вампиры не отражаются в зеркале. Один из героев показывает «фокус» с чашкой, которую он опускает и поднимает, при этом в отражении она словно парит в воздухе, так как вампир не отражается в зеркале. Чашка не является частью вампира точно так же, как его одежда и кольцо на пальце, однако чашка в отражении видна, а кольцо и одежда — нет. Некоторые пользователи интернета считают это ляпом. В оригинальной короткометражке 2005 года поднимается вопрос отражения одежды в зеркале, но вампиры понятия не имеют, почему так происходит. Выходит, режиссер Тайка Вайтити намеренно оставил этот забавный парадокс без каких-либо объяснений.

Дата рождения Нео

Дата рождения Нео в паспорте отличается от той, что указана в собранном на него досье. Согласно данным паспорта он родился 13 сентября 1971 года, а в досье указано 11 марта 1962 года, то есть он на 9 лет старше. Это не ошибка создателей фильма. Есть мнение, что Нео намеренно распространял о себе противоречивые сведения, поскольку он хакер.

Очки Морфеуса

Когда Нео и Морфеус попадают в программу-конструктор (где все белое), зритель видит, что темные очки Морфеуса имеют матовые стекла, а уже через секунду они становятся зеркальными. Дело в том, что в начале этой сцены Морфеус стоит на месте и оператор снимает его на стедикам (система стабилизации камеры), приближаясь по извилистой траектории. Если бы стекла были зеркальными, он бы обязательно в них отразился. Кто-то, возможно, заинтересуется: почему бы в таком случае не оставить очки с матовыми линзами во всех сценах? И на это у нас есть ответ: обратите внимание, как эффектно Нео отражается в зеркальных стеклах, например в той сцене, где он выбирает между красной и синей таблеткой.

Царапины Тарзана

В одноименном мультфильме Тарзан храбро сражается с огромным леопардом Сабором, и тот в процессе схватки оставляет на его груди царапины. Однако по окончании битвы царапины магическим образом исчезают. Это не ошибка студии Disney, а производственная необходимость: чтобы мультфильм соответствовал заявленному возрастному ограничению, в нем нельзя показывать кровь и делать акцент на травмах и жестокости.

Пальцы тираннозавра Рекса

Конечно, никто не ожидает научной точности в блокбастере об огромной обезьяне, воюющей с динозаврами, но все же многие заметили неправильное количество пальцев у тираннозавра в фильме Питера Джексона «Кинг-Конг» 2005 года — их должно быть по 2 на каждой «руке». Питер Джексон решил отдать дань уважения оригинальной истории о Кинг-Конге 1933 года, где у тираннозавра тоже было 3 пальца.

Клеймо Джека Воробья

После того как Джек Воробей спасает тонущую Элизабет Суонн в начале первого фильма франшизы «Пираты Карибского моря», его задерживают люди Джеймса Норрингтона. Когда Норрингтон протягивает руку Джеку якобы для рукопожатия, он засучивает пирату рукав и видит клеймо в форме буквы «P» («Pirate»). Ост-Индская торговая компания действительно клеймила пиратов за морские преступления, однако они оставляли отметину на лбу, чтобы любой мог сразу идентифицировать разбойника. Но согласитесь, что если бы Джек разгуливал с клеймом на лбу, то было бы невозможно включить в сценарий несколько эффектных драматических сцен.

Спуск в метро

Одна из самых эффектных сцен в фильме «007: Координаты „Скайфолл“» — это та, где Джеймс Бонд, которого играет Дэниел Крейг, преследует Рауля Сильву в исполнении Хавьера Бардема на эскалаторе метро. В этой сцене они скатываются по пространству между эскалаторами, словно по горке. Если бы они действительно решили прокатиться таким образом в лондонском метро, то остались бы без самого дорогого: эти пространства оборудованы специальными барьерами, чтобы хулиганы не спускались в подземку подобным образом. Создатели фильма решили временно их удалить и отсняли впечатляющую сцену погони.

Электрические фонарики на «Титанике»

«Титаник» создавался с огромным вниманием к деталям. Интерьеры корабля, одежда персонажей, еда, напитки тщательно восстанавливались по многочисленным свидетельствам выживших и фотографиям с корабля. Однако Джеймс Кэмерон пожертвовал достоверностью в угоду драматическому эффекту в одной из финальных сцен, когда на место крушения приплывают спасательные лодки. На одной из них есть большой электрический фонарь, хотя в те времена для освещения использовались масляные лампы. Создатели фильма прекрасно понимали, что тусклого света не хватит на то, чтобы показать всецело трагическую сцену — плавающие в воде обломки корабля и замерзших людей.

Личность Макса Бэра

Чтобы Джим Брэддок, главный герой фильма «Нокдаун», выглядел бóльшим героем, его противника Макса Бэра изобразили очень подлым и жестоким человеком. Настоящий Макс Бэр таким не был. Современники и потомки отзывались о нем как о чрезвычайно приятном и добром человеке.

Стакан воды

В триллере «Остров проклятых» во время сцены допроса пациентка просит стакан воды. Когда она его получает, она поднимает ко рту правую руку, делая вид, что пьет из стакана, хотя стакана в ее руке нет. Но в следующую секунду она ставит стакан на стол левой рукой. С другого угла видно, что теперь стакан пуст. Это не ошибка создателей, а художественный прием. Режиссер хотел подчеркнуть сюрреализм происходящего. Также есть теория, согласно которой вода вызывает у Тедди травмирующие воспоминания в связи с событиями из его прошлого, поэтому его мозг подсознательно «выключает» все, что с ней связано.

Зеркало заднего вида

Во второй части блокбастера «Назад в будущее» Марти попадает в 1950 год, чтобы забрать у Бифа спортивный альманах, который передал ему старый Биф из будущего. Когда Марти забирается к Бифу в машину, отчетливо заметно зеркало заднего вида, однако в сцене, когда старый Биф передает молодому Бифу альманах, зеркало отсутствует. Это легко объяснить: без зеркала было проще сделать эффект расщепления экрана, когда один и тот же актер представлен в кадре 2 персонажами.

Оформление сцены

В финальных кадрах фильма-мюзикла «Мулен Руж» незаметно меняется фон сцены. Сначала мы видим дворец и арку на фоне заката, а потом появляются сложные портьеры в виде сердец, арка исчезает, и откуда ни возьмись возникает огромное количество статистов. Оказывается, эту сцену снимали 2 раза с разным оформлением. И так получилось, что начало вышло лучше с одним фоном, а конец — с другим, поэтому их решили соединить в одну сцену, добавив дымовую завесу, чтобы зритель не заметил подмены.

Костюмы фрименов

В экранизации «Дюны» Дэвида Линча фримены носят «стилсьюты» — костюмы для экономии воды, при этом оставляют головы полностью непокрытыми. Это привело бы к значительной потере воды через пот. В книге они носят капюшоны, маски и носовые фильтры, оставляя открытыми только глаза. Но что бы получился за фильм, если бы лица всех актеров оказались скрыты?