13 сериалов с блистательным актерским составом, выхода которых мы ждали весь год. И вот они стартуют в декабре

Уходящий 2022 год уже успел порадовать сериальных фанатов достойными новинками. Однако декабрь тоже готов преподнести множество сюрпризов в виде первоклассных многосериек, которые придутся по душе истинным киноманам.

1. Джордж и Тэмми

Этот сериал посвящен невероятному Джорджу Джонсу и талантливой музыкантше Тэмми Уайнетт, чье совместное творчество как кантри-музыкантов покорило многих. Они же были и семейной парой, но их рабочий союз на много лет пережил брак. Для Джорджа и Тэмми их совместная жизнь стала одним большим испытанием. Дата премьеры: 4 декабря.

2. Сокровище нации: На краю истории

«Сокровище нации: На краю истории» — это продолжение одноименной франшизы с Николасом Кейджем, однако сам актер не участвовал в съемках сериала. Сюжет разворачивается вокруг девушки Джесс, которая вместе с друзьями отправляется на поиски утраченного сокровища, но, что самое важное, она узнает тайну своей семьи. Кстати, невероятная Кэтрин Зета-Джонс играет в сериале коварную коллекционерку. Дата премьеры: 14 декабря.

3. Ведьмак: Происхождение

Действия в «Ведьмак: Происхождение» разворачиваются за 1 200 лет до событий, показанных в сериале «Ведьмак». Там очень подробно расскажут о Сопряжении Сфер, из-за которого на Континент проникли монстры и люди. Также сериал из 4 эпизодов подробно исследует эльфийскую цивилизацию до ее гибели. Дата премьеры: 25 декабря.

4. Горячая голова

Научно-фантастический фильм «Горячая голова» снят по мотивам антиутопического романа писателя Афшина Кума. Он повествует о страшном вирусе, который захватил всю планету. Однако есть один человек, который каким-то чудом избежал заражения. Он ведет активную работу над этим вирусом, но у него есть недоброжелатели, которых он всячески пытается избежать. Дата премьеры: 2 декабря.

5. Рекрут

Молодой адвокат устраивается на работу в крупную компанию. Там ему придется погрузиться в мир, которого до этого он даже не мог себе представить. С риском для собственной жизни молодой специалист пытается выполнить возложенные на него обязанности. Но удастся ли ему это сделать? Дата премьеры: 16 декабря.

6. Богатства

Стивен Ричардс с нуля построил косметическую империю. Однако сразу после того, как мужчина пережил инсульт, его большая семья активизировалась и начала борьбу за руководящую должность в компании. На карту было поставлено все будущее многомиллионного бизнеса. Дата премьеры: 2 декабря.

7. Три сосны

Сериал «Три сосны» был снят по мотивам трех романов и одного рассказа Луизы Пенни. Старший инспектор Арман Гамаш расследует страшные преступления в небольшой деревушке. Постепенно он раскрывает жуткие тайны, которые никто и никогда не должен был узнать. Одновременно с этим ему предстоит бороться со своим прошлым. Дата премьеры: 2 декабря.

8. Плохой парень

Всю свою жизнь итальянский прокурор посвятил борьбе с преступниками. Однако спустя много лет оказалось, что не все так просто и он так или иначе тоже замешан в неправомерных делах. Как же герой выпутается из этой паутины лжи, сотканной им самим? Дата премьеры: 8 декабря.

9. Connect

В основу южнокорейского научно-фантастического триллера Connect были положены веб-комиксы о Син Даэ-соне. Фильм рассказывает о новом виде человека, который, казалось бы, неуязвим. А потом выясняется, что он тоже имеет свою ахиллесову пяту. Дата премьеры: 7 декабря.

10. Kindred

Начинающая писательница распрощалась со своей семейной жизнью и перебралась в Лос-Анджелес. Она была полностью открыта будущему, но после переезда в новый дом поняла, что не может отпустить прошлое, и попыталась его досконально проанализировать. Дата премьеры: 13 декабря.

11. Ненавижу Рождество

Каждое Рождество для главной героини сериала сопряжено с вопросом: «А где твой молодой человек?» И вот незадолго до праздника она решила попытаться за 24 дня отыскать парня, который провел бы с ней рождественский ужин в кругу семьи. Удастся ли ей воплотить эту затею в жизнь? Дата премьеры: 7 декабря.

12. Слава

Еще со школьной скамьи Мун Дон Ын мечтала связать свою жизнь с архитектурой. Однако ей пришлось бросить учебу из-за одного хулигана. Много лет спустя он женился и обзавелся сыном, который грызет гранит науки в той же самой школе, где Мун Дон Ын работает учителем. Для того чтобы проучить своего давнего обидчика, девушка разрабатывает коварный план мести. Дата премьеры: 30 декабря.

13. 1923

В главных ролях «1923» сыграли Хелен Миррен и Харрисон Форд. Они блистательно воплотили роли супругов, столкнувшихся с проблемами, которые преподнесла им первая четверть XX века. Самоотверженная землевладелица в исполнении Миррен достойна отдельных бурных оваций. Дата премьеры: 18 декабря.