14 доказательств того, что происходящее за кадром «Гарри Поттера» порой интереснее, чем сама киносерия

Франшиза о Гарри Поттере — одна из самых прибыльных в мире. Последняя часть вообще входит в список 50 самых кассовых фильмов всех времен. В ноябре 2022 года стало известно, что телеканал HBO всерьез задумывается о том, чтобы перезапустить сагу о юном волшебнике в виде сериала. Однако кинопроизводство вовсе не легкое занятие. В качестве доказательства этого мы собрали истории о приключениях актеров на съемках поттерианы. А в бонусе расскажем, почему для Робби Колтрейна была так важна роль Хагрида.

Алан Рикман запретил Мэттью Льюису и Руперту Гринту приближаться к своей машине

Во время съемок 5-го фильма Алан Рикман, сыгравший профессора Снейпа, запретил исполнителям ролей Невилла и Рона подходить ближе чем на 5 м к своему новенькому BMW. Дело в том, что во время работы над предыдущей частью мальчишки пролили в его машине молочный коктейль.

Режиссер был удивлен, когда узнал о линзах Алана Рикмана

Режиссер серии о кубке огня Майк Ньюэлл не знал, что Алан Рикман специально для создания образа носит черные контактные линзы. Однажды он похвалил удивительный цвет глаз актера, а тот наклонился и вынул линзу.

Одна забавная фраза Малфоя появилась из-за того, что Том Фелтон забыл свою реплику

В фильме о тайной комнате Гарри, Рон и Гермиона выпивают оборотное зелье и притворяются друзьями Драко. Когда Малфой видит Гарри, который принял обличье Гойла, но забыл снять очки, он произносит: «Не знал, что ты умеешь читать». Этот забавный момент — импровизация Тома Фелтона, который просто забыл свой текст.



Противостояние Гриффиндора и Слизерина продолжалось и после команды «Снято!»

В своих мемуарах Том Фелтон рассказал, что дети-актеры на съемках сформировали своеобразные кланы. В один входили Дэниел, Руперт и Эмма, а в другой — Том и другие слизеринцы. Они не упускали случая подшутить друг над другом. За один инцидент Тому, сыгравшему Малфоя, стыдно до сих пор: он практически довел Эмму Уотсон до слез.

Актерам на съемках выдавали красные карточки

Так как на съемках присутствовало много подростков, которые порой вели себя не совсем профессионально, создатели фильма ввели систему красных карточек. Проштрафившиеся актеры должны были платить деньги в общую кассу. Эмма Уотсон, как настоящая отличница, получила красную карточку только во время работы над предпоследней частью. Девушка не могла сдержать смех во время съемок сцены с папой Полумны Лавгуд.

Дэниел Рэдклифф сломал от 12 до 20 волшебных палочек

Ходят слухи, что за время съемок во франшизе Дэниел испортил неприлично много реквизита. В основном он ломал волшебные палочки. В некоторых источниках фигурирует цифра 60 или даже 100. Сам Дэниел слухи подтвердил: сказал, что использовал волшебные палочки как барабанные, но сломал их не так уж много — от 12 до 20 штук.

Эванна Линч, сыгравшая Полумну Лавгуд, боялась приезжать на съемочную площадку

Эванна присоединилась к съемкам франшизы в фильме «Гарри Поттер и орден феникса». Девушка много лет была фанаткой саги, а потому перед первым своим появлением на съемочной площадке сильно нервничала. Она даже репетировала, как будет разговаривать с актерами, сыгравшими главных героев. Но все оказалось не так страшно. Эванна отмечает, что особенно тепло к ней отнеслась Эмма Уотсон. Юная актриса приложила все усилия для того, чтобы новенькая чувствовала себя комфортно.

Хелен Маккрори должна была сыграть Беллатрису

Актриса Хелен Маккрори, сыгравшая Нарциссу Малфой, изначально должна была выступить в роли одной из главных злодеек — Беллатрисы Лестрейндж. Но она забеременела, поэтому съемки пришлось прервать. Ей на замену пришла Хелена Бонем Картер.

Дэниел Рэдклифф влюбился в Хелену Бонем Картер

Во время съемок специального эпизода в 2022 году Дэниел рассказал, что был влюблен в свою коллегу. Актриса же принесла с собой записку, которую юный Рэдклифф отправил ей несколько лет назад. В ней актер пишет, что был рад держать ее чашку с кофе, признается в любви и сожалеет, что не родился на 10 лет раньше. Позже стало известно, что после работы над спецвыпуском Дэниел и Хелена много переписывались и теперь планируют как-нибудь встретиться. Рэдклифф, кстати, отметил, что на съемках документального фильма он понял, как здорово, что теперь он и его старшие коллеги могут общаться на равных.

Актер, сыгравший Люциуса Малфоя, буквально вымолил для себя экранное время

Джейсон Айзекс умолял Джоан Роулинг выпустить его героя из тюрьмы. Дело в том, что Люциус загремел в Азкабан и в период, показанный в 6-м фильме, должен был находиться именно там. Но актер так хотел появиться в экранизациях последней книги, что упрашивал автора на коленях. Как мы знаем, в итоге Люциус попал в обе части ленты «Гарри Поттер и дары смерти» и даже сыграл там значительную роль.

Том Фелтон обожал сцены в туалете

Том рассказал, что одна из его любимых сцен — дуэль с Гарри в 6-м фильме. Дело в том, что во всех остальных эпизодах спецэффекты добавляли уже на этапе постпродакшена. А здесь режиссер решил, что унитазы и умывальники должны реально разлетаться во все стороны. И Тому участие в таких более реалистичных съемках пришлось по душе.

Съемки в Выручай-комнате очень утомляли актеров

По словам актеров, сыгравших Фреда и Джорджа, им не нравился процесс съемок сцен в Выручай-комнате. Они рассказали, что на площадке было очень жарко и неудобно. Их коллега Бонни Райт, изображавшая Джинни, тоже вспоминала эти моменты с неприязнью: девушка страдала клаустрофобией, поэтому работа в тесном помещении, заполненном людьми, восторга у нее не вызывала.

Сцену с бюстгальтером пришлось переснимать многократно

В предпоследней части друзья Гарри Поттера принимают оборотное зелье, превращаются в Гарри, а затем переодеваются в его одежду. Дэниелу Рэдклиффу пришлось постараться, чтобы передать мимику и особенности поведения каждого из героев. А во время работы над сценой, где в обличье Гарри предстает Флер, актер учился быстро расстегивать лифчик: ему никак не удавалось сделать это одной рукой. Для того чтобы получить идеальный кадр с семью Гарри, понадобилось снять 90 дублей.

Дэниел Рэдклифф принес на съемки фотографию Кэмерон Диас

В своих мемуарах Том Фелтон рассказал забавную историю о съемках игры в квиддич. Во время работы над одним из первых фильмов режиссер попросил актеров принести на площадку личные вещи, которые можно будет использовать вместо мячей: просто чтобы ребята смотрели в нужную сторону. Том принес фотографию рыбы, а Дэниел — снимок Кэмерон Диас.

Бонус: почему Робби Колтрейн был счастлив сыграть Хагрида

Актер, сыгравший Хагрида, признался, что был счастлив хотя бы раз в жизни изобразить реально классного парня. Ему всегда доставались неоднозначные персонажи, в том числе преступники. Увы, Робби Колтрейна не стало 14 октября 2022 года. Палочки вверх, Хогвартс!