14 случаев, когда киношники чудовищно оплошали с сюжетом, а зрители все подметили

Сюжетная дыра обычно появляется из ниоткуда и противоречит всем ранее установленным в фильме правилам. Но мы не будем ругать режиссеров за допущенную оплошность, а лучше похвалим наблюдательность зрителей и вспомним нестыковки, которые попадались в наших любимых фильмах.

В 4-й части Джон Уик беспрепятственно путешествует по миру, хотя на него продолжается охота, а ранее из-за этого герою было трудно даже просто покинуть свой город

Родители из «Тихого места» словно забили на детей и вообще не переживают об их безопасности. Младшего сына и глухую дочь они ставят замыкающими

Несмотря на то что героиня Сигурни Уивер погибает, во второй части франшизы «Аватар» ее аватар волшебным образом рожает Кири

В «Крике — 6» никто в полиции Нью-Йорка почему-то не был в курсе, что один из их детективов — отец знаменитого преступника

По одной из версий героиня Сандры Буллок в «Гравитации» могла бы отбуксировать своего коллегу, не жертвуя ничьей жизнью, так как он находился в состоянии невесомости

В фильме «Назад в будущее — 2» Док мог просто вернуться на несколько дней назад и предупредить Марти об опасности, а не отправлять подростка в будущее

Во время игры в бейсбол Каллены пытаются спрятать Беллу. Почему Эдвард не использовал свою вампирскую скорость, чтобы просто увести девушку с поля?

Вместо этого Эдвард заставил Беллу распустить волосы, чтобы скрыть ее запах, что тоже звучит не особо логично.

Героиня «Сумерек» Элис способна предвидеть будущее. Но в нужный момент она словно забыла о своем даре и о беременности Беллы узнала только с ее слов

Белла узнает о беременности, когда видит свою косметичку с тампонами и понимает, что у нее давно нет месячных. Сразу после этого она разговаривает по телефону с Элис, и та удивлена не меньше, чем остальные члены семьи Калленов.

Жене резко помолодевшего главного героя в фильме «Папе снова 17» было достаточно открыть выпускной альбом, чтобы понять, что перед ней ее супруг

Однако ни она, ни их дети этого не сделали. Герой остался инкогнито и продолжил выдавать себя за новенького старшеклассника.

В фильме «Парк Юрского периода: Затерянный мир» тираннозавра перевозят на корабле без экипажа. Куда делись все люди?

Запасной аккумулятор для дрона легко бы поместился в рюкзаке героини «Вышки». И дал бы ей возможность послать сигнал о помощи, когда основная батарея села

В «Чужих» Эллен Рипли узнает, что спала 57 лет. Однако остается загадкой, как именно ей это стало об этом известно

Ведь сцена, где ей об этом рассказывает коллега, оборачивается обычным ночным кошмаром.

Герой «Эффекта бабочки» прямо из тюрьмы отправляется в прошлое и возвращается обратно с новыми шрамами на руках

Это бессмысленно, так как по законам фильма, изменив прошлое, мужчина изменил и свое будущее тоже. Поэтому он не мог вернуться в ту же реальность, которую он покинул для прыжка во времени.

Когда Белль в «Красавице и чудовище» сняла проклятие, оказалось, что слуги нисколько не состарились. Как и, почему-то, жители деревни. Например, муж миссис Поттс

Согласно фанатской теории, деревня застряла во временной петле. Но Белль и ее отец переехали туда уже после того, как проклятие заработало. И причина, по которой все местные считали их странными, заключалась в том, что Белль и ее отец старели с годами, как обычные люди.