14 звезд, которые в ХХ и XXI веке — словно два совершенно разных человека
Знаменитости имеют доступ к профессионалам самого высокого уровня — грех не воспользоваться их услугами. Тем более когда вы постоянно находитесь под прицелом фотокамер. Поэтому вполне естественно, что большинство звезд не жалеют средств на себя любимых и доводят внешность до совершенства. В результате некоторые из них преображаются так сильно, что становиться сложно узнать их на архивных кадрах.
Наталья Андрейченко
Елена Проклова
Ирина Аллегрова
Ирина Понаровская
Лада Дэнс
Анастасия Вертинская
Татьяна Веденеева
Вера Алентова
Сергей Пенкин
Лариса Долина
Лера Кудрявцева
Катя Лель
Ева Польна
Любовь Успенская
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