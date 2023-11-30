14 звезд, которые в ХХ и XXI веке — словно два совершенно разных человека

Знаменитости имеют доступ к профессионалам самого высокого уровня — грех не воспользоваться их услугами. Тем более когда вы постоянно находитесь под прицелом фотокамер. Поэтому вполне естественно, что большинство звезд не жалеют средств на себя любимых и доводят внешность до совершенства. В результате некоторые из них преображаются так сильно, что становиться сложно узнать их на архивных кадрах.