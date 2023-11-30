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14 звезд, которые в ХХ и XXI веке — словно два совершенно разных человека

Кино·Культура
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Знаменитости имеют доступ к профессионалам самого высокого уровня — грех не воспользоваться их услугами. Тем более когда вы постоянно находитесь под прицелом фотокамер. Поэтому вполне естественно, что большинство звезд не жалеют средств на себя любимых и доводят внешность до совершенства. В результате некоторые из них преображаются так сильно, что становиться сложно узнать их на архивных кадрах.

Наталья Андрейченко

Елена Проклова

Ирина Аллегрова

Ирина Понаровская

Лада Дэнс

© Утренняя почта / Россия-1, Веленгурин Владимир / Комсомольская правда / East News

Анастасия Вертинская

Татьяна Веденеева

Вера Алентова

Сергей Пенкин

Лариса Долина

Лера Кудрявцева

Катя Лель

Ева Польна

Любовь Успенская

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AdMe/Кино/14 звезд, которые в ХХ и XXI веке — словно два совершенно разных человека
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