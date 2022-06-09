15 фото звезд, которые не стали рядиться в бесформенные балахоны и выглядят еще краше, чем до беременности
Беременность — непростой период, когда к предвкушению встречи с малышом примешивается беспокойство о том, что тело больше не будет прежним, а также меняющиеся настроение и самочувствие. Но мы искренне считаем, что это расцвет женской красоты, и знаменитости это доказывают: вместо того чтобы сидеть дома вдалеке от чужих глаз, они надевают эффектные платья и сияют на светских приемах и торжественных мероприятиях.
Мы в ADME сравнили, как звезды выглядели до и во время беременности, и убеждены, что если до этого они были просто милыми и симпатичными, то в ожидании малыша выглядят просто как богини.
Рианна
Адриана Лима
Софи Тернер
Эшли Грэм
Ники Хилтон
Дженна Дуан
Ивонн Страховски
Натали Портман
Леа Сейду
Шанина Шейк
Роуз Бирн
Блейк Лайвли
Керри Вашингтон
Кристен Риттер
Миранда Керр
А вы считаете, что беременность красит женщину как ничто другое?
AdMe/Кино/15 фото звезд, которые не стали рядиться в бесформенные балахоны и выглядят еще краше, чем до беременности
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