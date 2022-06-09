15 фото звезд, которые не стали рядиться в бесформенные балахоны и выглядят еще краше, чем до беременности

Беременность — непростой период, когда к предвкушению встречи с малышом примешивается беспокойство о том, что тело больше не будет прежним, а также меняющиеся настроение и самочувствие. Но мы искренне считаем, что это расцвет женской красоты, и знаменитости это доказывают: вместо того чтобы сидеть дома вдалеке от чужих глаз, они надевают эффектные платья и сияют на светских приемах и торжественных мероприятиях.