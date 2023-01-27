15+ любимых героев фильмов с нестандартной внешностью, которых мы превратили в идеальных мужчин

В нашем детстве, когда в фильмах было минимальное количество компьютерной графики, а внеземных существ и волшебных персонажей чаще всего играли актеры в ростовых костюмах, мы наивно верили, что перед нами на экране реальный пришелец Альф или снежный человек по имени Гарри. Сегодня образы мистических героев с инопланетной внешностью в фильмах стали более реалистичными благодаря современным технологиям, которыми мы также решили воспользоваться, чтобы представить, как выглядели бы знаменитые киноперсонажи разных эпох, если бы стали идеальными мужчинами.