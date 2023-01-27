15+ любимых героев фильмов с нестандартной внешностью, которых мы превратили в идеальных мужчин
В нашем детстве, когда в фильмах было минимальное количество компьютерной графики, а внеземных существ и волшебных персонажей чаще всего играли актеры в ростовых костюмах, мы наивно верили, что перед нами на экране реальный пришелец Альф или снежный человек по имени Гарри. Сегодня образы мистических героев с инопланетной внешностью в фильмах стали более реалистичными благодаря современным технологиям, которыми мы также решили воспользоваться, чтобы представить, как выглядели бы знаменитые киноперсонажи разных эпох, если бы стали идеальными мужчинами.
1. Реактивный Енот, «Мстители: Финал»
2. Эрл Синклер, «Динозавры»
3. Нюхлер, «Фантастические твари и где они обитают»
4. Гарри, «Гарри и Хендерсоны»
5. Тед, «Третий лишний»
6. Стюарт, «Стюарт Литтл»
7. Паддингтон, «Приключения Паддингтона»
8. Грут, «Стражи Галактики. Часть 2»
9. Йода, «Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов»
10. Соник, «Соник в кино»
11. Лизун, «Охотники за привидениями»
12. Гордон Шамуэй (Альф), «Альф»
13. Пикачу, «Покемон. Детектив Пикачу»
14. Гизмо, «Гремлины»
15. Инопланетянин, «Инопланетянин»
16. Микеланджело, «Черепашки-ниндзя»
17. Фалькор, «Бесконечная история»
А какой герой сериала или фильма был вашим самым любимым в детстве?
AdMe/Кино/15+ любимых героев фильмов с нестандартной внешностью, которых мы превратили в идеальных мужчин
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