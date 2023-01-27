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15+ любимых героев фильмов с нестандартной внешностью, которых мы превратили в идеальных мужчин

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В нашем детстве, когда в фильмах было минимальное количество компьютерной графики, а внеземных существ и волшебных персонажей чаще всего играли актеры в ростовых костюмах, мы наивно верили, что перед нами на экране реальный пришелец Альф или снежный человек по имени Гарри. Сегодня образы мистических героев с инопланетной внешностью в фильмах стали более реалистичными благодаря современным технологиям, которыми мы также решили воспользоваться, чтобы представить, как выглядели бы знаменитые киноперсонажи разных эпох, если бы стали идеальными мужчинами.

1. Реактивный Енот, «Мстители: Финал»

2. Эрл Синклер, «Динозавры»

3. Нюхлер, «Фантастические твари и где они обитают»

4. Гарри, «Гарри и Хендерсоны»

5. Тед, «Третий лишний»

6. Стюарт, «Стюарт Литтл»

7. Паддингтон, «Приключения Паддингтона»

8. Грут, «Стражи Галактики. Часть 2»

9. Йода, «Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов»

10. Соник, «Соник в кино»

11. Лизун, «Охотники за привидениями»

12. Гордон Шамуэй (Альф), «Альф»

13. Пикачу, «Покемон. Детектив Пикачу»

14. Гизмо, «Гремлины»

15. Инопланетянин, «Инопланетянин»

16. Микеланджело, «Черепашки-ниндзя»

17. Фалькор, «Бесконечная история»

А какой герой сериала или фильма был вашим самым любимым в детстве?

Фото на превью Dinosaurs / Walt Disney Television and co-producers, Stable Diffusion, Paddington / StudioCanal and co-producers, Stable Diffusion
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AdMe/Кино/15+ любимых героев фильмов с нестандартной внешностью, которых мы превратили в идеальных мужчин
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