15 доказательств того, что за кадром любимых романтических фильмов творилось не меньшее волшебство, чем на экране
Когда мы смотрим романтические фильмы, даже не догадываемся, какие любопытные вещи творились за кадром. Кто-то нашел свою любовь, а кто-то даже забыл в туалете заслуженный «Оскар».
10 причин моей ненависти
- В одном из интервью соавтор сценария ромкома «10 причин моей ненависти» Карен Маккалла сказала, что название картины ей навеяла запись в дневнике, который она вела в подростковом возрасте: «У меня тогда был парень, и я составила список того, что меня в нем раздражало». Когда Карен рассказала об этом своей коллеге Кирстен Смит, та отметила, что из дневниковой фразы получится великолепное название фильма, а из всего остального — неплохая история для подросткового кино. Бывшему парню сценаристки картина понравилась, и он даже гордится тем, что стал «музой». Время от времени он звонит бывшей подружке и говорит что-то вроде: «Мой племянник не верит, что это обо мне. Скажи ему».
Шоколад
- Деревня Флавиньи-сюр-Озерен со 370 жителями стала частью этого фильма. В массовку были набраны 250 человек.
- Джонни Депп не появляется ни в одной из сцен, снятых во Франции. Все эпизоды с его участием создавались в декорациях или в Англии. Джуди Денч тоже не работала над фильмом во Франции. Ее муж был серьезно болен, и ей было важно находиться рядом с ним, поэтому сцены с ее участием также снимали в Британии.
- Жюльет Бинош отправилась в кондитерскую в Париже, чтобы научиться делать шоколадные лакомства. Некоторые из изготовленных ею конфет использовались в картине.
- Джонни Депп, в отличие от своего героя, не любит хороший шоколад. Он предпочитает его дешевую версию.
Между небом и землей
- После неудачного дубля Марк Руффало в шутку выпрыгнул из окна. Он приземлился на мостик прямо за окном, но все равно напугал съемочную группу.
Когда Гарри встретил Салли
- Изначально фильм должен был закончиться менее романтично. Режиссер Роб Райнер рассказал, что главные герои не должны были остаться вместе: «Я был одинок в течение 10 лет после 10-летнего брака и просто не мог понять эти отношения». Однако Райнер изменил концовку, когда во время съемок картины встретил свою будущую жену Мишел Сингер.
Кейт и Лео
- Когда Мег Райан узнала, что ее партнер по фильму Хью Джекман собирается провести день годовщины свадьбы на работе, она позвонила его жене, чтобы пригласить ее на ужин.
Звезда родилась
- В роли Элли Леди Гага выглядит очень непривычно: вместо королевы эпатажа — простая девчонка с хвостиком и в обычной одежде. Чтобы вжиться в образ, певица радикально сменила имидж: несколько месяцев она ходила без макияжа и с волосами натурального цвета. «Я должна была войти в роль и привыкнуть к этому», — сказала она в одном из интервью.
- «Звезда родилась» — ремейк одноименного фильма 1937 года, причем не первый: до него было снято еще 2 версии, в 1954 и в 1976 году. Однажды на съемочную площадку пришли звезды картины 1976 года — Барбра Стрейзанд и Крис Кристофферсон. По словам Брэдли Купера, они оба были очень взволнованы увиденным и даже благословили съемочную группу.
Римские каникулы
- Одну из главных ролей в фильме «Римские каникулы» сыграл Грегори Пек, которого на тот момент уже 4 раза номинировали на «Оскар». Одри Хепберн, исполнившая роль сбежавшей принцессы, была новичком. Имя Пека в титрах должно было стоять выше Хепберн, но актер позвонил своему агенту и сказал, что имя коллеги нужно поставить рядом с его. Агент ответил: «Вы не можете этого сделать». Пек на это заявил: «Еще как могу. А если я этого не сделаю, то выставлю себя дураком, потому что эта девушка получит „Оскар“ за свою первую же главную роль». И оказался прав.
- Одри Хепберн действительно получила главную кинонаграду. На церемонии вручения в марте 1954 года она была так взволнована и ошеломлена победой, что выбрала неверный маршрут, чтобы добраться до сцены, произнесла речь запыхавшись, а затем оставила трофей в дамской комнате. Однако вскоре актриса и «Оскар» воссоединились.
Эдвард Руки-ножницы
- История о добром, застенчивом и одиноком существе, которого берут в семью только для того, чтобы позже сделать изгоем, вызывает слезы на глазах многих зрителей. И не только. Как признался исполнитель главной роли Джонни Депп, когда он впервые прочитал сценарий, «плакал как младенец».
- Джонни Депп и Вайнона Райдер познакомились еще до съемок «Эдварда», но работа над фильмом позволила им стать намного ближе, ведь их персонажи влюбляются друг в друга. Через 5 месяцев после съемок пара обручилась.
- Белокурая чирлидерша Ким не похожа ни на Вайнону Райдер, которая ее играет, ни на других героинь актрисы. Но режиссеру Тиму Бертону идея предложить девушке сыграть свою противоположность показалась забавной. «Вероятно, это была самая трудная для Вайноны работа, потому что она не имеет ничего общего со своим персонажем. Она сама подвергалась травле со стороны подобных девочек в школе. Я смеялся каждый день, когда видел, как она ходит по съемочной площадке в наряде чирлидерши и светлом парике. Она была похожа на Бэмби», — говорил Бертон.
AdMe/Кино/15 доказательств того, что за кадром любимых романтических фильмов творилось не меньшее волшебство, чем на экране
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