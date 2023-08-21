15 взрослых актеров из «Гарри Поттера», чьи фотографии в молодости способны сразить наповал
Фильмы о Гарри Поттере завоевали такую популярность, что многие молодые актеры тут же стали знаменитыми. На протяжении всей истории зрители пристально следили за взрослением и изменениями героев. Тем не менее лишь немногие знают, как выглядели актеры, которые сыграли в поттериане взрослых волшебников, еще до того, как кинофраншиза была запущена. Чтобы утолить свое любопытство, мы разыскали их фотографии в молодости.
Робби Колтрейн — Рубеус Хагрид
Джули Уолтерс — Молли Уизли
Мэгги Смит — Минерва Макгонагалл
Рэйф Файнс — Волан-де-Морт
Хелена Бонем Картер — Беллатриса Лестрейндж
Кеннет Брана — Златопуст Локонс
Гэри Олдмен — Сириус Блэк
Эмма Томпсон — Сивилла Трелони
Джули Кристи — мадам Розмерта
Фрэнсис де ла Тур — Олимпия Максим
Имельда Стонтон — Долорес Амбридж
© Harry Potter and the Order of the Phoenix / Warner Bros. and co-producers, DREAMWORKS / Album / EAST NEWS
Миранда Ричардсон — Рита Скитер
Джемма Джонс — Поппи Помфри
Дэвид Тьюлис — Римус Люпин
Алан Рикман — Северус Снегг
Нам было любопытно посмотреть, как выглядели в молодости актеры, которые сыграли в поттериане взрослых волшебников. А вот тех, кто исполнял роли юных героев кинофраншизы, наоборот хочется увидеть повзрослевшими. Подборку их фото мы сделали в этой статье, а заодно рассказали, как сложилась судьба актеров.
AdMe/Кино/15 взрослых актеров из «Гарри Поттера», чьи фотографии в молодости способны сразить наповал
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