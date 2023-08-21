15 взрослых актеров из «Гарри Поттера», чьи фотографии в молодости способны сразить наповал

Фильмы о Гарри Поттере завоевали такую популярность, что многие молодые актеры тут же стали знаменитыми. На протяжении всей истории зрители пристально следили за взрослением и изменениями героев. Тем не менее лишь немногие знают, как выглядели актеры, которые сыграли в поттериане взрослых волшебников, еще до того, как кинофраншиза была запущена. Чтобы утолить свое любопытство, мы разыскали их фотографии в молодости.