AdMe
AdMe

15 взрослых актеров из «Гарри Поттера», чьи фотографии в молодости способны сразить наповал

Кино
15--

Фильмы о Гарри Поттере завоевали такую популярность, что многие молодые актеры тут же стали знаменитыми. На протяжении всей истории зрители пристально следили за взрослением и изменениями героев. Тем не менее лишь немногие знают, как выглядели актеры, которые сыграли в поттериане взрослых волшебников, еще до того, как кинофраншиза была запущена. Чтобы утолить свое любопытство, мы разыскали их фотографии в молодости.

Робби Колтрейн — Рубеус Хагрид

Джули Уолтерс — Молли Уизли

Мэгги Смит — Минерва Макгонагалл

Рэйф Файнс — Волан-де-Морт

Хелена Бонем Картер — Беллатриса Лестрейндж

Кеннет Брана — Златопуст Локонс

Гэри Олдмен — Сириус Блэк

Эмма Томпсон — Сивилла Трелони

Джули Кристи — мадам Розмерта

Фрэнсис де ла Тур — Олимпия Максим

Имельда Стонтон — Долорес Амбридж

Миранда Ричардсон — Рита Скитер

Джемма Джонс — Поппи Помфри

Дэвид Тьюлис — Римус Люпин

Алан Рикман — Северус Снегг

Нам было любопытно посмотреть, как выглядели в молодости актеры, которые сыграли в поттериане взрослых волшебников. А вот тех, кто исполнял роли юных героев кинофраншизы, наоборот хочется увидеть повзрослевшими. Подборку их фото мы сделали в этой статье, а заодно рассказали, как сложилась судьба актеров.

Фото на превью Harry Potter and the Order of the Phoenix / Warner Bros. and co-producers, EAST NEWS, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban / Warner Bros. and co-producers, The Comic Strip Presents / Channel 4 Television Corporation and co-producers
15--
AdMe/Кино/15 взрослых актеров из «Гарри Поттера», чьи фотографии в молодости способны сразить наповал
Поделиться этой статьёй