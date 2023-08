15 взрослых актеров из «Гарри Поттера», чьи фотографии в молодости способны сразить наповал

Робби Колтрейн — Рубеус Хагрид

Джули Уолтерс — Молли Уизли

Мэгги Смит — Минерва Макгонагалл

Рэйф Файнс — Волан-де-Морт

Хелена Бонем Картер — Беллатриса Лестрейндж

Кеннет Брана — Златопуст Локонс

Гэри Олдмен — Сириус Блэк

Эмма Томпсон — Сивилла Трелони

Джули Кристи — мадам Розмерта

Фрэнсис де ла Тур — Олимпия Максим

Имельда Стонтон — Долорес Амбридж

Миранда Ричардсон — Рита Скитер

Джемма Джонс — Поппи Помфри

Дэвид Тьюлис — Римус Люпин

Алан Рикман — Северус Снегг

Фото на превью Harry Potter and the Order of the Phoenix / Warner Bros. and co-producers EAST NEWS