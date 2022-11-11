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15 закулисных кадров, которые показывают, как снимались наши любимые фильмы

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В процессе создания фильма команда, которая отвечает за визуальные эффекты, всегда умудряется превращать пустой синий или зеленый экран в целое произведение искусства. В процессе редактирования профессионалы выбирают цвет, который хотят убрать, и компьютер удаляет его с изображения. Мы покажем, как эти экраны используются в наших любимых фильмах, а в конце вас ждет бонус.

1. «Человек-паук: Нет пути домой», 2021

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© Spider-Man: No Way Home / Luma Pictures
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© Vanity Fair / YouTube, © Spider-Man: No Way Home / Columbia Pictures and co-producers
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© Vanity Fair / YouTube, © Spider-Man: No Way Home / Columbia Pictures and co-producers
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© Spider-Man: No Way Home / Luma Pictures, © Spider-Man: No Way Home / Columbia Pictures and co-producers

2. «Мисс Марвел», 2022

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© Ms. Marvel / Digital Domain, © Ms. Marvel / Marvel Studios

3. «Мстители: Финал», 2019

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© Avengers: Endgame / Marvel Entertainment, © Avengers: Endgame / Marvel Studios and co-producer
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© Avengers: Endgame / Framestore, © Avengers: Endgame / Marvel Studios and co-producer
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© Avengers: Endgame / Framestore, © Avengers: Endgame / Marvel Studios and Co-producer

4. «Охотники за привидениями», 2016

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© Ghostbusters / Sony Pictures Imageworks, © Ghostbusters / Columbia Pictures and co-producers

5. «Алиса в Стране чудес», 2010

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© Alice In Wonderland / Sony Pictures Imageworks, © Alice in Wonderland / Walt Disney Pictures

6. «Аквамен», 2018

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© Aquaman / Method Studios, © Aquaman / Warner Bros. and co-producers

7. «Книга джунглей», 2016

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© The Jungle Book / MPC, © The Jungle Book / Walt Disney Pictures and co-producers

8. «Изгой», 2000

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© Cast Away / Sony Pictures Imageworks, © Cast Away / Twentieth Century Fox and co-producers

9. «Тор: Любовь и гром», 2022

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© Thor: Love and Thunder / Wētā FX, © Thor: Love and Thunder / Marvel Studios and co-producers

10. «Тор: Рагнарёк», 2017

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© Thor: Ragnarok / Framestore, © Thor: Ragnarok / Walt Disney Pictures and Co-producers

Бонус: «Люди в черном» за кадром, 1997

Вам больше нравится, когда в фильме используется графика или настоящие спецэффекты?

Фото на превью Avengers: Endgame / Marvel Studios and co-producer, Avengers: Endgame / Framestore
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AdMe/Кино/15 закулисных кадров, которые показывают, как снимались наши любимые фильмы
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