15 закулисных кадров, которые показывают, как снимались наши любимые фильмы

В процессе создания фильма команда, которая отвечает за визуальные эффекты, всегда умудряется превращать пустой синий или зеленый экран в целое произведение искусства. В процессе редактирования профессионалы выбирают цвет, который хотят убрать, и компьютер удаляет его с изображения. Мы покажем, как эти экраны используются в наших любимых фильмах, а в конце вас ждет бонус.