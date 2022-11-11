15 закулисных кадров, которые показывают, как снимались наши любимые фильмы
В процессе создания фильма команда, которая отвечает за визуальные эффекты, всегда умудряется превращать пустой синий или зеленый экран в целое произведение искусства. В процессе редактирования профессионалы выбирают цвет, который хотят убрать, и компьютер удаляет его с изображения. Мы покажем, как эти экраны используются в наших любимых фильмах, а в конце вас ждет бонус.
1. «Человек-паук: Нет пути домой», 2021
← слайд →
2. «Мисс Марвел», 2022
3. «Мстители: Финал», 2019
← слайд →
4. «Охотники за привидениями», 2016
← слайд →
5. «Алиса в Стране чудес», 2010
← слайд →
6. «Аквамен», 2018
7. «Книга джунглей», 2016
8. «Изгой», 2000
← слайд →
9. «Тор: Любовь и гром», 2022
← слайд →
10. «Тор: Рагнарёк», 2017
Бонус: «Люди в черном» за кадром, 1997
Вам больше нравится, когда в фильме используется графика или настоящие спецэффекты?
Поделиться этой статьёй