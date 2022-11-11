15 хороших фильмов, которые так красивы, что кадры из них хоть распечатывай и на стену вешай

Иногда во время просмотра фильма нам хочется нажать на паузу и просто наслаждаться красивым изображением. Мы считаем, что такие произведения искусства можно разглядывать прямо как картины. Особенно приятно, когда лента не только улучшает эстетический вкус, но и имеет захватывающий сюжет.

Разум и чувства, 1995

Романтический фильм снят по роману Джейн Остин. Эта история о 2 сестрах, которые остались бесприданницами, но любовь все равно не обходит их стороной. Фильм радует глаз не только безупречной постановкой, но и участием довольно известных актеров: Кейт Уинслет, Эммы Томпсон, Хью Гранта и Алана Рикмана. Многим из них в то время еще только предстояло стать большими звездами. IMDb — 7,7

Амадей, 1984

Вольная интерпретация биографий 2 великих композиторов. Повествование идет от лица Антонио Сальери, который переполнен завистью к таланту Вольфганга Амадея Моцарта. Не в силах смириться с тем, что музыкальный дар, по его мнению, достался недостойному человеку, Сальери решается уничтожить соперника. IMDb — 8,4

Живот архитектора, 1987

В Италию приезжает американский архитектор, чтобы подготовить выставку французского зодчего XVIII века Булле. В процессе работы у главного героя появляются необъяснимые боли в животе, которые сводят его с ума. Архитектор начинает проводить параллели между событиями жизни Булле и своей собственной. IMDb — 6,9

Шепоты и крики, 1972

История о 3 взрослых сестрах, которые в детстве были близки, но со временем отдалились и затаили злобу друг на друга. Все меняется, когда одна из девушек тяжело заболевает и всем троим приходится снова стать ближе. Не последнюю роль в картине играет служанка, которая с самого начала нежно заботится о больной госпоже. IMDb — 8

Барри Линдон, 1975

Англия, XVIII век. Фильм рассказывает об ирландском мошеннике, который очаровывает богатую вдову и занимает положение в обществе вместо ее умершего мужа. Картину снял режиссер Стэнли Кубрик, который считается мастером костюмированного кино. IMDb — 8,1

Трудности перевода, 2003

Город Токио волей случая сводит вместе 2 американцев. Он — семейный мужчина средних лет, приехавший на другой конец света, чтобы сняться в рекламе. Она — юная девушка, увязавшаяся за вечно занятым мужем. Оба персонажа осознают, что не до конца довольны своей жизнью, и находят утешение в компании друг друга. IMDb — 7,7

Где-то во времени, 1980

Загадочная пожилая дама вручает молодому писателю старинные часы и просит вернуться к ней. Спустя годы на стене в отеле молодой человек видит винтажное фото актрисы и понимает, что именно она подарила ему часы. Писатель решается с помощью самогипноза отправиться в прошлое и встретиться с этой женщиной. IMDb — 7,2

Шоколад, 2000

Мать с дочкой приезжают во французский городок и открывают в нем магазин шоколада. Женщина умеет с легкостью угадывать любимые сладости посетителей. Ее магазинчик набирает популярность и смягчает строгие моральные устои местного общества. IMDb — 7,3

Леди Джейн, 1986

Англия, XVI век. История леди Джейн Грей, дочери герцога, которой выпала удача стать королевой Англии. Для этого девушку выдают замуж за сына самого влиятельного человека в стране. Однако красивой сказке не суждено было длиться долго, и на престоле леди Джейн продержалась всего 9 дней. IMDb — 7,1

Анна и король, 1999

Учительница из Англии приезжает в Сиам, чтобы учить местных детей английскому. Ее западные нравы сталкиваются с местными восточными устоями. Отсюда возникают недопонимания между учительницей и королем, но вместе с тем у них появляется и симпатия друг к другу. IMDb — 6,7

Легенда о зеленом рыцаре, 2021

Фантастическая история, основанная на легенде о короле Артуре. Безрассудный племянник короля Артура, сэр Гайвен, отправляется в путешествие, чтобы противостоять зеленому рыцарю — непобедимому воину с изумрудной кожей. IMDb — 6,6

Незабываемый роман, 1957

Дерзкий баловень судьбы и гордая девушка из ночного клуба случайно встречаются в Нью-Йорке. Оба уже обручены с другими людьми и испытывают скорее взаимную неприязнь, чем симпатию. Однако спустя время после расставания мужчина и женщина понимают, что влюблены друг в друга. IMDb — 7,4

Странная жизнь Тимоти Грина, 2012

История про пару, которая никак не могла завести детей. На заднем дворе они решили закопать коробку с пожеланиями о том, каким должен быть их будущий малыш. Спустя время чудо все-таки происходит и на свет рождается ребенок. Но вскоре выясняется, что он не такой обычный, как может показаться на первый взгляд. IMDb — 6,6

Шербурские зонтики, 1964

«Шербурские зонтики» — это музыкальная мелодрама. В фильме нет ни одного разговорного диалога, во всех сценах герои поют. Сюжет вращается вокруг девушки, которой приходится расстаться с любимым. Когда она понимает, что надежд на воссоединение почти нет, героиня принимает непростое решение выйти замуж за другого мужчину. IMDb — 7,8

Оседлавший кита, 2002

На побережье Новой Зеландии обитает народ вангара. Они считают, что их предком был Пайкеа, жизнь которому спас кит, вытащив его на своей спине из моря. С тех пор вождями народа становятся только мужчины, потому что они и есть прямые потомки Пайкеа. Но тут появляется Пай, 11-летняя девочка из патриархального новозеландского племени. Она уверена, что именно она будет новым вождем, и ей приходится побороться за это звание. IMDb — 7,5