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15 хороших фильмов, которые так красивы, что кадры из них хоть распечатывай и на стену вешай

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Иногда во время просмотра фильма нам хочется нажать на паузу и просто наслаждаться красивым изображением. Мы считаем, что такие произведения искусства можно разглядывать прямо как картины. Особенно приятно, когда лента не только улучшает эстетический вкус, но и имеет захватывающий сюжет.

Разум и чувства, 1995

Романтический фильм снят по роману Джейн Остин. Эта история о 2 сестрах, которые остались бесприданницами, но любовь все равно не обходит их стороной. Фильм радует глаз не только безупречной постановкой, но и участием довольно известных актеров: Кейт Уинслет, Эммы Томпсон, Хью Гранта и Алана Рикмана. Многим из них в то время еще только предстояло стать большими звездами.

Амадей, 1984

Вольная интерпретация биографий 2 великих композиторов. Повествование идет от лица Антонио Сальери, который переполнен завистью к таланту Вольфганга Амадея Моцарта. Не в силах смириться с тем, что музыкальный дар, по его мнению, достался недостойному человеку, Сальери решается уничтожить соперника.

Живот архитектора, 1987

В Италию приезжает американский архитектор, чтобы подготовить выставку французского зодчего XVIII века Булле. В процессе работы у главного героя появляются необъяснимые боли в животе, которые сводят его с ума. Архитектор начинает проводить параллели между событиями жизни Булле и своей собственной.

Шепоты и крики, 1972

История о 3 взрослых сестрах, которые в детстве были близки, но со временем отдалились и затаили злобу друг на друга. Все меняется, когда одна из девушек тяжело заболевает и всем троим приходится снова стать ближе. Не последнюю роль в картине играет служанка, которая с самого начала нежно заботится о больной госпоже.

  • IMDb — 8

Барри Линдон, 1975

Англия, XVIII век. Фильм рассказывает об ирландском мошеннике, который очаровывает богатую вдову и занимает положение в обществе вместо ее умершего мужа. Картину снял режиссер Стэнли Кубрик, который считается мастером костюмированного кино.

Трудности перевода, 2003

Город Токио волей случая сводит вместе 2 американцев. Он — семейный мужчина средних лет, приехавший на другой конец света, чтобы сняться в рекламе. Она — юная девушка, увязавшаяся за вечно занятым мужем. Оба персонажа осознают, что не до конца довольны своей жизнью, и находят утешение в компании друг друга.

Где-то во времени, 1980

Загадочная пожилая дама вручает молодому писателю старинные часы и просит вернуться к ней. Спустя годы на стене в отеле молодой человек видит винтажное фото актрисы и понимает, что именно она подарила ему часы. Писатель решается с помощью самогипноза отправиться в прошлое и встретиться с этой женщиной.

Шоколад, 2000

Мать с дочкой приезжают во французский городок и открывают в нем магазин шоколада. Женщина умеет с легкостью угадывать любимые сладости посетителей. Ее магазинчик набирает популярность и смягчает строгие моральные устои местного общества.

Леди Джейн, 1986

Англия, XVI век. История леди Джейн Грей, дочери герцога, которой выпала удача стать королевой Англии. Для этого девушку выдают замуж за сына самого влиятельного человека в стране. Однако красивой сказке не суждено было длиться долго, и на престоле леди Джейн продержалась всего 9 дней.

Анна и король, 1999

Учительница из Англии приезжает в Сиам, чтобы учить местных детей английскому. Ее западные нравы сталкиваются с местными восточными устоями. Отсюда возникают недопонимания между учительницей и королем, но вместе с тем у них появляется и симпатия друг к другу.

Легенда о зеленом рыцаре, 2021

Фантастическая история, основанная на легенде о короле Артуре. Безрассудный племянник короля Артура, сэр Гайвен, отправляется в путешествие, чтобы противостоять зеленому рыцарю — непобедимому воину с изумрудной кожей.

Незабываемый роман, 1957

Дерзкий баловень судьбы и гордая девушка из ночного клуба случайно встречаются в Нью-Йорке. Оба уже обручены с другими людьми и испытывают скорее взаимную неприязнь, чем симпатию. Однако спустя время после расставания мужчина и женщина понимают, что влюблены друг в друга.

Странная жизнь Тимоти Грина, 2012

История про пару, которая никак не могла завести детей. На заднем дворе они решили закопать коробку с пожеланиями о том, каким должен быть их будущий малыш. Спустя время чудо все-таки происходит и на свет рождается ребенок. Но вскоре выясняется, что он не такой обычный, как может показаться на первый взгляд.

Шербурские зонтики, 1964

«Шербурские зонтики» — это музыкальная мелодрама. В фильме нет ни одного разговорного диалога, во всех сценах герои поют. Сюжет вращается вокруг девушки, которой приходится расстаться с любимым. Когда она понимает, что надежд на воссоединение почти нет, героиня принимает непростое решение выйти замуж за другого мужчину.

Оседлавший кита, 2002

На побережье Новой Зеландии обитает народ вангара. Они считают, что их предком был Пайкеа, жизнь которому спас кит, вытащив его на своей спине из моря. С тех пор вождями народа становятся только мужчины, потому что они и есть прямые потомки Пайкеа. Но тут появляется Пай, 11-летняя девочка из патриархального новозеландского племени. Она уверена, что именно она будет новым вождем, и ей приходится побороться за это звание.

А какие красивые фильмы знаете вы?

Фото на превью The Green Knight / BRON Studios and co-producers, Les parapluies de Cherbourg / Madeleine Films and co-producers
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AdMe/Кино/15 хороших фильмов, которые так красивы, что кадры из них хоть распечатывай и на стену вешай
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