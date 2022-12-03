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Как выглядели бы дети 16 легендарных кинопар, которых мы всегда себе представляли, но никогда не видели

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Если бы у Харли Квинн и Джокера родилась дочь, на кого она была бы похожа? А как выглядел бы сын Бриджит Джонс и Марка Дарси? Нам очень хотелось бы посмотреть на детей любимых киногероев, и искусственный интеллект помог это сделать. Результатами эксперимента делимся с вами.

Бриджит и Марк, «Дневник Бриджит Джонс»

Веспер и Джеймс, «Казино „Рояль“»

Рэйчел и Фрэнк, «Телохранитель»

Накия и Т’Чалла, «Черная Пантера»

Кристина и Стивен, «Доктор Стрэндж»

Йеннифэр и Геральт, «Ведьмак»

Харли и Джокер, «Отряд самоубийц»

Мадам Максим и Хагрид, «Гарри Поттер и кубок огня»

Тринити и Нео, «Матрица»

Розалинд и Майкл, «Джентльмены»

Робин и Барни, «Как я встретил вашу маму»

Скарлетт и Ретт, «Унесенные ветром»

Анжелика и Людовик XIV, «Анжелика и король»

Тамина и Дастан, «Принц Персии: Пески времени»

Лиза и Элиа, «Укрощение строптивого»

Анна и Джо, «Римские каникулы»

А у вас есть любимые кинопары?

Фото на превью Gone with the Wind / Metro-Goldwyn-Mayer and co-producers
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AdMe/Кино/Как выглядели бы дети 16 легендарных кинопар, которых мы всегда себе представляли, но никогда не видели
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