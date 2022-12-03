Как выглядели бы дети 16 легендарных кинопар, которых мы всегда себе представляли, но никогда не видели

Если бы у Харли Квинн и Джокера родилась дочь, на кого она была бы похожа? А как выглядел бы сын Бриджит Джонс и Марка Дарси? Нам очень хотелось бы посмотреть на детей любимых киногероев, и искусственный интеллект помог это сделать. Результатами эксперимента делимся с вами.