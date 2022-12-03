Как выглядели бы дети 16 легендарных кинопар, которых мы всегда себе представляли, но никогда не видели
Если бы у Харли Квинн и Джокера родилась дочь, на кого она была бы похожа? А как выглядел бы сын Бриджит Джонс и Марка Дарси? Нам очень хотелось бы посмотреть на детей любимых киногероев, и искусственный интеллект помог это сделать. Результатами эксперимента делимся с вами.
Бриджит и Марк, «Дневник Бриджит Джонс»
Веспер и Джеймс, «Казино „Рояль“»
Рэйчел и Фрэнк, «Телохранитель»
Накия и Т’Чалла, «Черная Пантера»
Кристина и Стивен, «Доктор Стрэндж»
Йеннифэр и Геральт, «Ведьмак»
Харли и Джокер, «Отряд самоубийц»
Мадам Максим и Хагрид, «Гарри Поттер и кубок огня»
Тринити и Нео, «Матрица»
Розалинд и Майкл, «Джентльмены»
Робин и Барни, «Как я встретил вашу маму»
Скарлетт и Ретт, «Унесенные ветром»
Анжелика и Людовик XIV, «Анжелика и король»
Тамина и Дастан, «Принц Персии: Пески времени»
Лиза и Элиа, «Укрощение строптивого»
Анна и Джо, «Римские каникулы»
А у вас есть любимые кинопары?
Фото на превью Gone with the Wind / Metro-Goldwyn-Mayer and co-producers
AdMe/Кино/Как выглядели бы дети 16 легендарных кинопар, которых мы всегда себе представляли, но никогда не видели
Поделиться этой статьёй