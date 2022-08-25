16 клише, которые кочуют из одного романтического фильма в другой и навязывают нам токсичные установки

Нередко во время просмотра романтических фильмов или сериалов нас одолевает дежавю. Одно дело, когда знакомый сюжет помогает нам абстрагироваться от проблем. Совсем другое, когда одна и та же идея используется кинематографистами многие годы и вызывает уже только раздражение. Некоторые клише вообще можно назвать примером того, как не надо строить отношения.

Мы в ADME посмотрели немало ромкомов, чтобы рассказать вам о том, какие заезженные штампы кочуют из фильма в фильм и ничему правильному нас не научат.

Свадьба — главная цель в жизни женщины

Многие девушки с детства грезят о красивой свадьбе и представляют, как пройдут к алтарю в роскошном белом платье, задолго до того, как встретят своего суженого. Осмелимся предположить, что частично эти мечты родились под влиянием ромкомов. Зрительницы смотрят на сказочную церемонию и порой забывают, что роспись — это лишь начало долгого пути. Да и штамп в паспорте явно не главное в жизни. В фильме «Война невест» из-за такого пустяка, как место проведения торжества, две подруги начинают соперничать и в конце концов портят отношения. А в комедии «27 свадеб» героиня актрисы Кэтрин Хайгл, являясь большой поклонницей свадеб, помогает подругам организовать церемонию. При этом сама она мечтает выйти замуж за мужчину, который считает ее только другом.

Влюбленные встречаются только в конце фильма, и мы должны поверить в то, что это судьба

Даже культовые картины грешат штампами. Романтическая комедия «Неспящие в Сиэтле» была вдохновлена картиной 1957 года «Незабываемый роман». Большую часть фильма герои проводят в разных городах, а в конце встречаются на смотровой площадке небоскреба. Разница между фильмами существенная, ведь в первом герои знают друг друга и разлука лишь проверят их чувства. А в ромкоме 1993 года персонажи Тома Хэнкса и Мег Райан даже не были знакомы лично. В самом конце популярной французской киноленты «Амели» 2001 года главная героиня знакомится с парнем, который был ее судьбой. Но то, что преподносится зрителю как любовь с первого взгляда, на самом деле просто химическая реакция. Чтобы действительно полюбить другого человека, необходимо сначала узнать его, а без личного общения это невозможно.

Брошенная невеста только рада отмене свадьбы

Когда мы смотрим романтическую комедию, то сопереживаем главным персонажам, хотим, чтобы они преодолели препятствия и поскорее обрели счастье. Но зачастую мы забываем, что, если в фильме есть любовный треугольник, значит, третий человек рано или поздно будет страдать. Когда свадьба отменяется в последний момент, а счастливые влюбленные убегают из церкви, брошенная невеста или жених остаются одни. Если по сюжету эти люди не отрицательные герои, авторы сценария преподносят историю так, будто пара рассталась по взаимному согласию. К примеру, Френсис из «Свадебного переполоха» сама вдруг понимает, что не хочет выходить замуж. И это при том, что весь фильм мы следили за ее отношениями с женихом. А Джуди из «Милашки» вместе со своим избранником решают отменить свадьбу после того, как парень влюбился в героиню Кэмерон Диас. При этом новую любовь жениха никто даже не обсуждает, главные героини будто просто передумали связывать себя узами брака.

Долгая дружба всегда перерастает в любовь

Мужчина и женщина только через много лет понимают, что влюблены по-настоящему, — вот еще один из распространенных штампов в романтических фильмах. В комедии «Когда Гарри встретил Салли» (1989) герои, которых сыграли Мег Райан и Билли Кристал, познакомились, будучи студентами, и поняли, что любят друг друга, лишь 12 лет спустя. Спустя 30 лет этот сюжетный поворот продолжает пользоваться популярностью у сценаристов. В комедии «Ты — мое сомнение» Саша и ее друг детства Маркус на протяжении 16 лет то сходятся, то расстаются. В самом конце герои, которые все это время сомневаются друг в друге, решают быть вместе.

Если по сюжету мужчина и женщина меняются телами, то в конце фильма они обязательно влюбятся друг в друга

В комедии «Их поменяли телами» (1996) повествуется о бывших возлюбленных, которым судьба дает шанс снова быть вместе весьма странным образом: они меняются телами. Спустя 10 лет на экраны вышел фильм «Мальчик в девочке», где тот же фокус проделали с подростками. Вначале герои были чуть ли не заклятыми врагами, а в финале влюбились друг в друга по уши. Элемент фантастики в романтической комедии — нередкое явление. Буквально побывав в шкуре другого человека, герои вдруг начинают отлично друг друга понимать, и между ними вспыхивает настоящая любовь. Почему люди ждут вмешательства сверхъестественных сил, когда можно просто начать слушать и говорить друг с другом? Увы, на этот вопрос у ромкомов ответа нет.

Карьеристка влюбилась и сразу забила на работу

Клише, которое не все могли заметить: главная героиня строит карьеру, не ищет любви или даже не верит в нее, но внезапно встречает мужчину своей мечты — и все остальное становится неважно. Кстати, зачастую девушка в подобных ромкомах работает журналисткой. Героини 3 известных комедий — «Как отделаться от парня за 10 дней», «Шопоголик», «Девушка без комплексов» — влюбились и задвинули карьеру на задний план.

Если женщина выходит замуж по расчету, рано или поздно она влюбится в мужа

Главный герой будто испытывает терпение девушки, однако она стойко терпит все унижения. А все потому, что у нее есть цель, ради достижения которой она и выскочила замуж за нелюбимого. Но в итоге герои влюбляются и живут счастливо. Таков сюжет романтических фильмов «Замуж на 2 дня», «Любовь по расчету» и других. В обоих случаях изначально главная героиня притворяется, что любит. В первом — чтобы снять проклятие: в ее семье первый брак всегда оказывается неудачным. Ее выбор падает на ворчливого писателя, и путь к его сердцу оказывается непростым. Во втором корыстная красавица хочет заполучить деньги богатого жениха, но когда парень раскрывает ее план, то начинает издеваться над невестой. В обоих случаях сложно поверить, что такие расчетливые девушки взяли и искренне полюбили мужчин, которых изначально хотели лишь использовать в собственных целях.

Полные противоположности созданы для того, чтобы быть вместе

Популярное клише о ненависти, перерастающей в любовь, словно перекочевало в кино из художественной литературы. Достаточно вспомнить роман «Гордость и предубеждение», в котором главные герои вначале были друг о друге невысокого мнения. По сюжету картины «Голая правда» персонажи Кэтрин Хайгл и Джерарда Батлера настолько разные, что все время ругаются. Даже в финальной сцене, где они признаются друг другу в любви. Слабо верится, что их ждет долгая совместная жизнь, полная уважения и понимания. То же клише используют сценаристы ленты «Мой любимый враг»: коллеги-соперники Люси и Джош однажды застревают в лифте и внезапно испытывают обоюдное и непреодолимое влечение. Тем не менее десятки исследований подтверждают, что людям больше всего нравятся те, кто на них похож.

Мачо неизменно выбирает простушку

Нередко девушки-подростки влюбляются в первых красавчиков школы, но при этом лишь мечтают, что те заинтересуются ими. В романтических комедиях сказка становится реальностью. Взять хоты бы фильмы «Простушка» и «Будка поцелуев». В первом главный школьный красавчик обучает невзрачную одноклассницу премудростям обольщения и в итоге сам в нее влюбляется. Во втором старшеклассница случайно целуется с ветреным красавчиком и между ними вспыхивает та самая искра. А еще есть свежий сериал «Я никогда не...», в котором самый горячий парень школы начинает встречаться с неуклюжей главной героиней. Безусловно, влюбиться можно в любого человека. Но в реальной жизни больше шансов найти свою половинку среди людей своего круга общения.

Брошенные партнеры объединяются, чтобы насолить бывшим, и обретают истинную любовь

Часто брошенные персонажи не сдаются просто так и идут на любые меры, чтобы вернуть свою любовь. Общая цель может сближать людей, но стоит ли тратить свое время на того, кто к тебе безразличен? В комедии «Дурман любви» персонажи Мэттью Бродерика и Мег Райан, Мэгги и Сэм, помогают друг другу разлучить их бывших, которые стали парой. Главные героини проводят много времени вместе и внезапно понимают, что подходят друг другу куда больше. Похожую историю мы видим в фильме «Я хочу вернуть тебя» (2022): вместо того чтобы заняться собой, парень и девушка объединяются и пытаются испортить новые отношения своих бывших. Кстати, специалисты советуют после расставания подождать хотя бы полгода и не искать нового партнера. Важно в первую очередь позаботиться о себе.

Любовь начинается с предложения руки и сердца

Обычно перед тем, как связать себя узами брака, люди проверяют отношения временем. Некоторые съезжается и живут вместе годами. Но в ромкомах до сих пор делают ход конем — предложение руки и сердца звучит в первые минуты знакомства. Главный герой комедии «Женюсь на первой встречной» потерял любимую и думает, что никогда больше не влюбится. Но по совету друга спонтанно делает предложение официантке. Что странно, девушка соглашается. Героиня Дженнифер Лопес в фильме «Первый встречный» выходит замуж за незнакомца спустя несколько минут после того, как узнает об измене жениха. Стоит ли упоминать, что такие поступки, мягко говоря, необдуманные.

Невеста передумает выходить замуж прямо у алтаря, а причину киноделы уж найдут

Отменить свадьбу в последний момент — излюбленный прием сценаристов ромкомов. Энн Хэтэуэй, кстати, снялась сразу в 2 культовых фильмах, где обыграли такую ситуацию. В картине «Дневники принцессы — 2: Как стать королевой» (2004) Мия передумала выходить замуж за аристократа лишь для того, чтобы взойти на трон и стать королевой. Ее решение можно понять, ведь нормально вступать в брак по любви. Только почему бы ей не осознать это раньше? В комедии «Война невест» (2009) Энн исполнила роль девушки, которая в последнюю секунду понимает, что они с женихом не подходят друг другу. Отношения длились 10 лет, а о чувствах жениха, видимо, никто не думал. Ведь такое решение можно было обсудить раньше.

Женщину нужно добиваться

Долгое время романтики воспевали мужчин, которые добиваются расположения своей дамы сердца. Сегодня принято уважать другого человека: если ты действительно любишь, то отпустишь, раз уж возлюбленный не отвечает взаимностью. Мужчина, который буквально преследует объект своего восхищения, несмотря на отказы, вызывает скорее негативные чувства. Это касается и персонажа Адриано Челентано в итальянской комедии «Безумно влюбленный». Герой Бена Стиллера в фильме «Все без ума от Мэри» ничем не лучше. Долгие годы он не может забыть свою первую любовь и нанимает детектива, чтобы тот следил за девушкой. Неужели нельзя просто поговорить?

Коллеги-соперницы воюют за должность и за мужчину, а победит та, которая, на первый взгляд, недотягивает

В некоторых романтических комедиях зрителей держат в напряжении за счет сомнений: с кем же останется главный герой или героиня? Часто соперницы не просто хотят быть вместе с одним и тем же мужчиной, но и претендуют на одну и ту же должность. В финале более утонченная коллега обязательно проигрывает. В картине «Деловая женщина» за сердце обаятельного персонажа Харрисона Форда сражались героини Мелани Гриффит и Сигурни Уивер. Победила первая — она получила и мужчину мечты, и заветное место в компании. Притом что хитрой и расчетливой сопернице она во многом проигрывала. Или возьмем комедию «Шопоголик». Алиссия Биллингтон — высокая статная блондинка — получает должность, о которой мечтает более простенькая Ребекка. Однако в битве за завидного жениха Алиссия проигрывает.

Дети лучше знают, кого должны любить их родители

Сюжет комедии, в которой дети помогают взрослым влюбиться, не нов. Еще в 1961 году вышел фильм «Ловушка для родителей», на который был снят ремейк, прославивший маленькую Линдси Лохан. В 1995-м вышел еще один фильм о девочках-свахах — «Двое: Я и моя тень» с Эшли и Мэри-Кейт Олсен. Детей можно понять: они хотят, чтобы у них были и мама, и папа. Но вот желания самих взрослых почему-то отходят на второй план. Если супруги из «Ловушки для родителей» решили развестись, вероятно, у них были свои причины. Но детки решили иначе. В ленте «Двое: Я и моя тень» отец вообще бросил свою невесту, чтобы быть с той, которую выбрали ему дети.

Увести чужую девушку — это круто

Еще один избитый прием — парень уводит чужую девушку. Порой он даже срывает чужую свадьбу, чтобы признаться невесте в своих чувствах. Сценаристы обычно оправдывают этот поступок большой любовью и не обременяют героя рефлексией. Например, почему девушка выбрала другого? Зачем он сам ждал до последнего, а не действовал раньше? Где вообще были его глаза? В фильме «Друг невесты» персонаж Патрика Демпси понимает, что влюблен в давнюю подругу, только после того, как она позвала его на свою свадьбу. А в комедии «Незваные гости» протагонист в исполнении Оуэна Уилсона признается в любви чужой невесте прямо у алтаря. По мнению киношников, это тоже очень круто и романтично, а на жениха, который стоит и все это слушает, плевать.