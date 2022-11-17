16 случаев, когда непохожие актеры сыграли одного персонажа в разном возрасте. Хочется спросить киношников: «Куда вы смотрели?»
Нередко в фильмах и сериалах одного и того же персонажа в разном возрасте играют разные актеры. Порой исполнители этих ролей настолько похожи друг на друга, что невольно задумываешься об их возможном родстве. Но есть примеры, когда внешность артистов довольно-таки отличается, и хочется сказать менеджерам по кастингу: «Что-то вы не старались».
Изобель Моллой и Анджелина Джоли (Малефисента, «Малефисента»)
С годами у Малефисенты значительно изменился овал лица и увеличились губы. Наверное, в волшебном мире такое возможно.
Зак Эфрон и Мэттью Перри (Майк, «Папе снова 17»)
- Я сбита с толку. Они не могли найти актеров хотя бы с похожей формой головы? © pinkhollies / Twitter
Франк Лефевр и Бен Уишоу (Жан-Батист Гренуй, «Парфюмер: История одного убийцы»)
Можно заметить, что у 12-летнего Гренуя голубые глаза, а у повзрослевшего героя — зеленые.
Лили Джеймс и Мерил Стрип (Донна, «Mamma Mia! — 2»)
- Вы меня ни на секунду не убедите, что Лили Джеймс и Мерил Стрип — это один и тот же человек на экране. © EddieRobson / Twitter
Шан Паттенден и Зила Кларк (Джейн, «Джейн Эйр»)
Вероятно, не такая уж простая задача — подобрать похожую маленькую актрису, если у исполнительницы основной роли настолько необычная форма глаз.
Томас Бирн и Джаред Лето (Немо, «Господин Никто»)
Сложно поверить, что малыш с широкими скулами — это герой Джареда Лето в детстве. Форма глаз актеров также значительно отличается.
Типпер Сайферт-Кливлэнд и Эмма Стоун (Эстелла, «Круэлла»)
Типпер, безусловно, была очаровательна в роли маленькой Эстеллы. Но у нее совершенно не такой овал лица, как у Эммы Стоун.
Отличительная черта внешности Финна Вулфхарда — широко расставленные глаза. Увы, Билл Хейдер не может этим похвастаться.
Гэвин Касаленьо и Иэн Сомерхолдер (Дэймон, «Дневники вампира»)
Попробуй отыщи подростка с такими же скулами, как у Иэна Сомерхолдера. Вот и создатели «Дневников вампира» не смогли.
Бен Барнс и Натаниель Паркер (Данстан, «Звездная пыль»)
- Натаниель Паркер, безусловно, эффектный мужчина, но он вообще не похож на Бена Барнса. © emxpls / Twitter
Дэниел Рэдклифф и Джон Хэмм (Владимир Бомгард, «Записки юного врача»)
Поскольку Дэниел Рэдклифф играет уже не подростка, а молодого мужчину, удивительно, что внешность героя претерпела такие значительные метаморфозы в зрелом возрасте.
Маккенна Грейс и Марго Робби (Тоня, «Тоня против всех»)
Маккенна Грейс нередко играет главных героинь фильмов и сериалов в детстве. И делает это круто. Возможно, опыт девочки и стал главным критерием выбора маленькой актрисы для ленты «Тоня против всех», потому что ее схожесть с Марго Робби — под вопросом.
Томас Броди-Сангстер и Джеймс Франко (Тристан, «Тристан и Изольда»)
Томас Броди-Сангстер на ура справился с ролью маленького Тристана, но едва ли его цветотип совпадает с цветотипом Джеймса Франко.
Жозефин Леба-Жоли и Марион Котийяр (Софи, «Влюбись в меня, если осмелишься»)
Создателям фильма явно тяжело дался выбор маленькой актрисы на роль Софи, ведь у Марион Котийяр есть изюминка — глубоко посаженные глаза.
Тай Теннант и Том Глинн-Карни (Эйгон, «Дом Дракона»)
- Я удивлена, что Эйгон, старший ребенок, в юности был такой высокий и яркий, а превратился в низенького непримечательного парня. © angel__cum / Twitter
Эмили Кэри и Оливия Кук (Алисента, «Дом Дракона»)
- Только я раз 100 задалась вопросом, почему юная Алисента выглядит старше взрослой? © whyyouvika / Twitter
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