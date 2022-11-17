16 случаев, когда непохожие актеры сыграли одного персонажа в разном возрасте. Хочется спросить киношников: «Куда вы смотрели?»

Нередко в фильмах и сериалах одного и того же персонажа в разном возрасте играют разные актеры. Порой исполнители этих ролей настолько похожи друг на друга, что невольно задумываешься об их возможном родстве. Но есть примеры, когда внешность артистов довольно-таки отличается, и хочется сказать менеджерам по кастингу: «Что-то вы не старались».

Изобель Моллой и Анджелина Джоли (Малефисента, «Малефисента»)

С годами у Малефисенты значительно изменился овал лица и увеличились губы. Наверное, в волшебном мире такое возможно.

Зак Эфрон и Мэттью Перри (Майк, «Папе снова 17»)

Я сбита с толку. Они не могли найти актеров хотя бы с похожей формой головы? © pinkhollies / Twitter

Франк Лефевр и Бен Уишоу (Жан-Батист Гренуй, «Парфюмер: История одного убийцы»)

Можно заметить, что у 12-летнего Гренуя голубые глаза, а у повзрослевшего героя — зеленые.

Лили Джеймс и Мерил Стрип (Донна, «Mamma Mia! — 2»)

Вы меня ни на секунду не убедите, что Лили Джеймс и Мерил Стрип — это один и тот же человек на экране. © EddieRobson / Twitter

Шан Паттенден и Зила Кларк (Джейн, «Джейн Эйр»)

Вероятно, не такая уж простая задача — подобрать похожую маленькую актрису, если у исполнительницы основной роли настолько необычная форма глаз.

Томас Бирн и Джаред Лето (Немо, «Господин Никто»)

Сложно поверить, что малыш с широкими скулами — это герой Джареда Лето в детстве. Форма глаз актеров также значительно отличается.

Типпер Сайферт-Кливлэнд и Эмма Стоун (Эстелла, «Круэлла»)

Типпер, безусловно, была очаровательна в роли маленькой Эстеллы. Но у нее совершенно не такой овал лица, как у Эммы Стоун.

Финн Вулфхард и Билл Хейдер (Ричи, «Оно» и «Оно-2»)

Отличительная черта внешности Финна Вулфхарда — широко расставленные глаза. Увы, Билл Хейдер не может этим похвастаться.

Гэвин Касаленьо и Иэн Сомерхолдер (Дэймон, «Дневники вампира»)

Попробуй отыщи подростка с такими же скулами, как у Иэна Сомерхолдера. Вот и создатели «Дневников вампира» не смогли.

Бен Барнс и Натаниель Паркер (Данстан, «Звездная пыль»)

Натаниель Паркер, безусловно, эффектный мужчина, но он вообще не похож на Бена Барнса. © emxpls / Twitter

Дэниел Рэдклифф и Джон Хэмм (Владимир Бомгард, «Записки юного врача»)

Поскольку Дэниел Рэдклифф играет уже не подростка, а молодого мужчину, удивительно, что внешность героя претерпела такие значительные метаморфозы в зрелом возрасте.

Маккенна Грейс и Марго Робби (Тоня, «Тоня против всех»)

Маккенна Грейс нередко играет главных героинь фильмов и сериалов в детстве. И делает это круто. Возможно, опыт девочки и стал главным критерием выбора маленькой актрисы для ленты «Тоня против всех», потому что ее схожесть с Марго Робби — под вопросом.

Томас Броди-Сангстер и Джеймс Франко (Тристан, «Тристан и Изольда»)

Томас Броди-Сангстер на ура справился с ролью маленького Тристана, но едва ли его цветотип совпадает с цветотипом Джеймса Франко.

Жозефин Леба-Жоли и Марион Котийяр (Софи, «Влюбись в меня, если осмелишься»)

Создателям фильма явно тяжело дался выбор маленькой актрисы на роль Софи, ведь у Марион Котийяр есть изюминка — глубоко посаженные глаза.

Тай Теннант и Том Глинн-Карни (Эйгон, «Дом Дракона»)

Я удивлена, что Эйгон, старший ребенок, в юности был такой высокий и яркий, а превратился в низенького непримечательного парня. © angel__cum / Twitter

Эмили Кэри и Оливия Кук (Алисента, «Дом Дракона»)

Только я раз 100 задалась вопросом, почему юная Алисента выглядит старше взрослой? © whyyouvika / Twitter