16 звездных детей, которые вот только что были крохами, а уже превратились в дяденек и тетенек
Дети растут умопомрачительно быстро, и с этим не поспоришь. Даже свои, на которых вроде бы смотришь каждый день, как-то уж чересчур скоро превращаются из очаровательных младенцев в верзил ростом выше матери. Что уж говорить об отпрысках звезд, чьи фото мы видим в таблоидах раз в несколько лет. Вот только была девчушка, сидящая на руках у отца, — и вот уже взрослая женщина. Что ж, взглянем, как выросли звездные сыновья и дочери, и посетуем, как быстро летит время.
18-летняя Дева Кассель, дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя
Симона, дочь Дуэйна Джонсона. Ей уже 21 год
Сыну Майкла Джексона, самому младшему из троих его детей, уже 20 лет
Кайя и Пресли, дети Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера. Им 21 год и 23 года
А как будто совсем недавно ребята выглядели вот так
Это Рафферти, сын Джуда Лоу. Ему 26 лет, и красотой он может посоперничать со своим отцом
А это сыновья Пирса Броснана — Дилан (25 лет) и Парис (21 год). Мы помним их мальчишками, а они уже вон какие красавцы
Элла Блю Траволта, дочь Джона Траволты. Ей 22 года. Девочка, когда-то появлявшаяся на красных дорожках на руках у папы, уже и сама блистает
Возможно, ни для кого не новость, что Румер, старшая дочь Деми Мур, уже взрослая: ей 34 года
Но вы взгляните на ее младших сестер, Скаут и Таллулу: одной 31 год, другой 28 лет. Как они все успели так быстро повзрослеть?
Сыновья четы Бекхэм тоже выросли. А старший, Бруклин, уже и жениться успел. Ему 23 года
А вот и его братья. Это Ромео, ему уже 20 лет
А это Круз, младший из Бекхэмов. Ему сейчас 17 лет
Джорджия Мэй, дочь Мика Джаггера, отметила 30-летие
Ощущение такое, будто мы пролистали детский альбом в кругу уже взрослых друзей и сидим теперь такие: «Обалдеть, какие все стали взрослые и крутые». А кто из резко подросших детей знаменитостей поразил вас сильнее всех?
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