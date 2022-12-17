16 звездных детей, которые вот только что были крохами, а уже превратились в дяденек и тетенек

Дети растут умопомрачительно быстро, и с этим не поспоришь. Даже свои, на которых вроде бы смотришь каждый день, как-то уж чересчур скоро превращаются из очаровательных младенцев в верзил ростом выше матери. Что уж говорить об отпрысках звезд, чьи фото мы видим в таблоидах раз в несколько лет. Вот только была девчушка, сидящая на руках у отца, — и вот уже взрослая женщина. Что ж, взглянем, как выросли звездные сыновья и дочери, и посетуем, как быстро летит время.

18-летняя Дева Кассель, дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя

Симона, дочь Дуэйна Джонсона. Ей уже 21 год

Сыну Майкла Джексона, самому младшему из троих его детей, уже 20 лет

Кайя и Пресли, дети Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера. Им 21 год и 23 года

А как будто совсем недавно ребята выглядели вот так

Это Рафферти, сын Джуда Лоу. Ему 26 лет, и красотой он может посоперничать со своим отцом

Sebastien Courdji / KCS / East News

А это сыновья Пирса Броснана — Дилан (25 лет) и Парис (21 год). Мы помним их мальчишками, а они уже вон какие красавцы

Willy Sanjuan / Invision / East News

Элла Блю Траволта, дочь Джона Траволты. Ей 22 года. Девочка, когда-то появлявшаяся на красных дорожках на руках у папы, уже и сама блистает

Возможно, ни для кого не новость, что Румер, старшая дочь Деми Мур, уже взрослая: ей 34 года

Но вы взгляните на ее младших сестер, Скаут и Таллулу: одной 31 год, другой 28 лет. Как они все успели так быстро повзрослеть?

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Сыновья четы Бекхэм тоже выросли. А старший, Бруклин, уже и жениться успел. Ему 23 года

VALERIE MACON / AFP / East News

А вот и его братья. Это Ромео, ему уже 20 лет

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

А это Круз, младший из Бекхэмов. Ему сейчас 17 лет

Domine Jerome / ABACA / Abaca / East News

Джорджия Мэй, дочь Мика Джаггера, отметила 30-летие

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News , Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News