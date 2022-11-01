17 фильмов, которые способны согреть зрителя, едва начавшись

Каждому из нас порой нужно немного вдохновения, чтобы не погрязнуть в рутине дней. Повседневные заботы способны захватить все наше внимание целиком, поэтому так важно иногда остановиться, взять передышку и подарить себе немного спокойствия. Такой нужной нам тихой гаванью способны стать фильмы — согревающие, как носочки, только что снятые с теплой батареи, и яркие, как летнее солнце. Сегодняшняя киноподборка состоит как раз из такого кино: оно вдохновляет, вселяет надежду, позволяет и немного взгрустнуть, но в итоге возвращает веру в лучшее.

Клуб «Завтрак»

Рейтинг IMDb: 7,8 Субботнее утро, пятеро студентов старшей школы отбывают наказание: им нужно написать эссе о том, кем они себя видят. Изначально все ребята друг другу чужие, но по ходу фильма, разбираясь в своих судьбах и ошибках, они находят точки соприкосновения и становятся близкими друзьями. Это молодежная комедия, но не такая, какую вы, вероятно, можете представить себе при словах «молодежная комедия». Этот фильм добрый, смешной, трогательный и обходится без примитивного юмора. Да это один из лучших (если не самый лучший) фильмов 80-х. © Juko Filu / Quora

Мисс Петтигрю

Рейтинг IMDb: 7 У Гвиневры Петтигрю своенравный характер — быть может, поэтому она и не задерживается ни на одной должности. Когда ее в очередной раз увольняют, она крадет со стола в центре занятости визитку молодой актрисы, которая ищет секретаршу, и устраивается к ней работать. Вскоре взбалмошная звезда и Гвиневра становятся подругами, и жизнь обеих девушек начинает сверкать всеми гранями. Этот фильм возродил во мне романтика. © goldencityjerusalem / Reddit

Тельма и Луиза

Рейтинг IMDb: 7,5 Две подруги — официантка Луиза и домохозяйка Тельма — сбегают от привычной жизни в путешествие. По дороге одна из них оказывается в опасной ситуации, и в итоге, желая защититься, подруги совершают непреднамеренное преступление. Девушки понимают, что жизнь не будет прежней, и решают продолжить свое приключение. Это блестящее, легендарное кино в жанре роуд-муви о настоящей женской дружбе, которая оказывается сильнее любых преград. После стольких фильмов о мужчинах-приятелях наконец вот он, тот редкий фильм о подругах. Он показал Голливуду, что кино, написанное женщиной и с женщинами в главных ролях, может сорвать кассу. © Carrie Rickey / Quora

Тони Эрдманн

Рейтинг IMDb: 7,3 Инес построила успешную карьеру, но уже давно отдалилась от семьи. Ее отца такой расклад не устраивает. В итоге он, большой любитель розыгрышей, однажды решает сблизиться с дочкой, но в своем стиле — притворяясь странноватым бизнесменом по имени Тони Эрдманн. Очень милая, трогательная, блестящая драма. © Red_Identity / IMDb

Улыбка Моны Лизы

Рейтинг IMDb: 6,5 Молодая учительница покидает родной город, чтобы преподавать историю искусств в частном женском колледже. Она пытается донести до своих студенток мысль о том, что те не обязаны подчиняться устоям, что стать женой и матерью — не единственный путь для девушки и что они вольны сами строить свою жизнь. Но взгляды прогрессивной Кэтрин расходятся с мнением директрисы колледжа — консервативной женщины, которая не приемлет такой дерзости. Думаю, это одна из лучших ролей Джулии Робертс. © zetes / IMDb

Часы

Рейтинг IMDb: 7,5 Перед нами один день из жизни 3 совершенно разных женщин: писательницы Вирджинии Вулф, домохозяйки из 50-х Лоры и литературного редактора Клариссы, живущей в наше время. На первый взгляд, их судьбы ничем не связаны, но ближе к концу фильма 3 нити повествования практически сплетаются в одну. Это фильм о жизни — такой, какая она есть, с ее любовью и отчаянием, с мимолетным счастьем, ради которого стоит переждать самые темные времена. Это далеко не обычный голливудский драматический фильм. Кажется, он даже лучше, чем книга, потому что вносит больше ясности в поведение персонажей. © brenttraft / IMDb

Трудности перевода

Рейтинг IMDb: 7,7 Двое незнакомцев оказываются в Токио. Боб — популярный актер, Шарлотта — жена модного фотографа. Это история о любви, но не той, где «жили они долго и счастливо», а той, что так и не случилась, однако оставила теплые воспоминания в сердцах героев. И в наших сердцах тоже. Это фильм, к которому можно возвращаться в соответствующем настроении, чтобы прочувствовать историю, а можно и просто любоваться блистательным актерским тандемом Билла Мюррея и юной Скарлетт Йоханссон. Билл Мюррей великолепно играет! Мне кажется, это вообще один из лучших его фильмов. © Saood Khan / Quora

Северная страна

Рейтинг IMDb: 7,3 Лента повествует о тяжелых буднях Джози — женщины, живущей и работающей в шахтерском городке. Помимо нее, женщин там не так много, а мужчины к героине относятся грубо. Однако, несмотря на непростую судьбу Джози, в сюжете есть место и для надежды на лучшее, и для веры в то, что нельзя опускать руки и сдаваться. Смотреть его порой нелегко из-за детализированных сцен, но это актуальный фильм. Он о том, чтобы противостоять несправедливости, а не закрывать на это глаза. Он о защите ваших близких и о борьбе за то, во что вы верите. © Chrysanthepop / IMDb

Заплати другому

Рейтинг IMDb: 7,2 Обычный школьник по имени Тревор решил проверить одну теорию: он хочет помочь троим незнакомцам, взяв с каждого обещание, что те в свою очередь помогут еще троим, и запустить таким образом цепочку добра. Поначалу все валится у Тревора из рук, но начатое им доброе дело, оказывается, уже живет своей жизнью и понемногу распространяется среди людей. Я учитель. Если мне хочется поговорить с классом на тему смысла жизни, я всегда показываю этот фильм. А когда я сам впервые посмотрел его, я еще долго не мог заснуть после финальных титров. © k_ferenc75 / IMDb

Хороший год

Рейтинг IMDb: 6,9 Успешный биржевой трейдер однажды получает в наследство от дяди поместье в Провансе. Улаживая связанные с этим юридические вопросы, мужчина узнает, что не он один может претендовать на данную землю: на горизонте появляется девушка, которая заявляет, что она дочь того самого дяди. В этой истории говорится о переосмыслении ценностей и, конечно же, о любви. Критики назвали этот фильм безвкусным, а я наслаждался каждой минутой. Рассел Кроу отлично справился с ролью высокомерного торговца облигациями. © Drtimk / IMDb

Жена путешественника во времени

Рейтинг IMDb: 7,1 Генри — библиотекарь, которого можно было бы назвать обычным человеком, если бы не его редкое заболевание. Из-за своей болезни мужчина непроизвольно путешествует во времени, и от него не зависит, куда и как надолго он переместится. Жить рядом с таким путешественником — нелегкая задача, но у Генри, к счастью, есть любящая жена Клэр. Я в шоке. Думал, что это женское кино: жена заставила меня его посмотреть. И я нисколько не жалею о том, что согласился. Даже расплакался в конце. © nickos82 / IMDb

Беззаботная

Рейтинг IMDb: 7 Полин — 30-летняя преподавательница в детском саду, которую все ласково зовут Поппи. Она любит яркие вещи, не очень-то стремится выйти замуж, снимает квартиру с подругой, и в целом она просто довольна своей жизнью и старается получать удовольствие от каждой прожитой минуты. Этот фильм — светлая и легкая история, как бы говорящая зрителю, что стоит улыбаться, несмотря на все жизненные неурядицы. Нашему миру нужно гораздо больше таких людей, как главная героиня Поппи. © DaSchaust / IMDb

Под солнцем Тосканы

Рейтинг IMDb: 6,7 У известной писательницы Фрэнсис в жизни наступил кризис: она уличила мужа в измене, на работе тоже не все гладко. Лучшая подруга предлагает Фрэнсис путевку в Италию, чтобы она немного развеялась. В этих солнечных краях депрессия героини понемногу отступает, и она неожиданно для самой себя становится хозяйкой старого тосканского поместья, а также знакомится со множеством удивительных людей. Считайте меня сентиментальной дурочкой, но я обожаю этот фильм. © Sylvie Aimée / Quora

Эрин Брокович

Рейтинг IMDb: 7,4 Эрин Брокович — некогда победительница местного конкурса красоты, а сейчас безработная мать 3 детей, бойкая на язык. Ей подворачивается скромная работа в юридической компании, которая перерастает в масштабное дело, и Эрин решает во что бы то ни стало довести его до конца. Обаятельная Джулия Робертс, которой принадлежит в этом фильме главная роль, делает его не просто неплохой лентой, а настоящим хитом о вере в себя. Этот фильм — больше, чем просто история для хорошего настроения. Немного мелодрамы плюс отличная актерская игра — и «просто история» превращается в отличное кино. © Movie_Muse_Reviews / IMDb

В пути

Рейтинг IMDb: 7 Берт и Верона узнают о том, что у них будет ребенок. Будущие родители отправляются в путешествие, чтобы присмотреть идеальное место, где они поселятся и начнут растить малыша, а по пути навещают нескольких старых знакомых, которые уже успели стать родителями. Благодаря Майе Рудольф (исполнительница главной роли. — Прим. ADME) ставлю этому фильму 10 баллов. Она великолепна! Это очень милая, странная, смешная и трогательная история. © hughman55 / IMDb

Настоящие женщины всегда в теле

Рейтинг IMDb: 6,9 18-летняя Ана только вступает во взрослую жизнь. Ее властная мать уверена, что единственное предназначение девушки заключается в том, чтобы выйти замуж и продолжить семейное дело — работу на текстильной фабрике. А Ана желает покинуть отчий дом, начать учебу в колледже и строить свою жизнь самостоятельно. Каждая женщина, переживающая из-за веса, должна посмотреть этот фильм. Он даст вам понимание того, что все тела прекрасны. © jdesando / IMDb

Это очень забавная история

Рейтинг IMDb: 7,1 Подросток по имени Крейг страдает от депрессии, на него давят проблемы переходного возраста, а родители не воспринимают его всерьез. Парень ложится в клинику, чтобы поправить свое ментальное здоровье, и знакомится там с людьми, у каждого из которых своя история. Общение с близкими по духу новыми знакомыми помогает Крейгу по-другому взглянуть на собственную жизнь. Если вы хотите увидеть отличный фильм, трогательный и глубокий, то скорее смотрите вот этот. © inkblot11 / IMDb