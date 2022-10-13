17 ролей, в которых мы не сразу узнали любимых актеров и актрис. А узнав, знатно обалдели

У многих актеров и актрис есть важные роли в карьере, благодаря которым их все и запомнили. Но если хорошенько покопаться у них в фильмографии, можно найти неожиданные результаты. Порой актеры так сильно меняются с течением времени или стараниями гримеров, что узнать и запомнить их становится совсем непросто. Например, не у многих отложилось в памяти то, что Джо Манганьелло снялся в «Человеке-пауке».