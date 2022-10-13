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17 ролей, в которых мы не сразу узнали любимых актеров и актрис. А узнав, знатно обалдели

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У многих актеров и актрис есть важные роли в карьере, благодаря которым их все и запомнили. Но если хорошенько покопаться у них в фильмографии, можно найти неожиданные результаты. Порой актеры так сильно меняются с течением времени или стараниями гримеров, что узнать и запомнить их становится совсем непросто. Например, не у многих отложилось в памяти то, что Джо Манганьелло снялся в «Человеке-пауке».

Риз Уизерспун — «Блондинка в законе», «Излом времени»

Джо Манганьелло — «Супер-Майк», «Человек-паук»

Тимоти Шаламе — «Дюна», «Родина»

Алфи Аллен — «Игра престолов», «Еще одна из рода Болейн»

Кейт Бланшетт — «Властелин колец: Братство кольца», «Не смотрите наверх»

Мэнди Мур — «Спеши любить», «Мидуэй»

Люк Эванс — «Хоббит: Пустошь Смауга», «Битва Титанов»

Пенелопа Крус — «Бандитки», «Главная роль»

Элизабет Олсен — «Мстители: Война бесконечности», «Годзилла»

Том Холланд — «Человек-паук: Возвращение домой», «В сердце моря»

Эванджелин Лилли — «Остаться в живых», «К югу от рая»

Натали Портман — «Тор», «Хешер»

Роберт Паттинсон — «Сумерки», «Отголоски прошлого»

Николь Кидман — «Аквамен», «Притворись моей женой»

Розамунд Пайк — «Гордость и предубеждение», «Колесо времени»

Рами Малек — «Богемская рапсодия», «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2-я»

Мэттью Макфэдьен — «Гордость и предубеждение», «Наследники»

А каких еще актеров, которые снялись в крутых фильмах, а мы это пропустили и не запомнили, вы можете вспомнить?

Фото на превью Bohemian Rhapsody / Twentieth Century Fox and co-producers, The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 / Summit Entertainment and co-producers
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AdMe/Кино/17 ролей, в которых мы не сразу узнали любимых актеров и актрис. А узнав, знатно обалдели
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