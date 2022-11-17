17 фотографий, которые без лишних слов рассказывают о происходящем на киносъемках
Голливуд совсем не случайно называют «фабрикой грез». Именно там продюсерам, сценаристам и режиссерам удается перенести на экраны истории, которые способны раскрасить даже унылые осенние дни. И хотя зрителям показывают уже доведенную до идеала киноработу, за кадром с места съемок порой скрывается много неожиданного для любителей современного кинематографа.
Ана де Армас превращается в Мэрилин Монро
Во время съемок и после наложения спецэффектов в сериале «Дом дракона»
Джеймс Кэмерон и Сэм Уортингтон на съемках фильма «Аватар-2»
Николь Кидман во время съемок фильма «Быть Рикардо»
Мелисса Маккарти на съемках картины «Сила грома»
На что только не шли актеры, чтобы получить эффектный кадр для фильма «Люди Х: Апокалипсис»
Сцена из мультфильма «Аполлон-10½» до и после наложения спецэффектов
Netflix / Courtesy Everett Collection / East News, © Apollo 10½: A Space Age Adventure / Netflix and co-producers
Марго Робби на съемках фильма «Хищные птицы»
Актеры делают селфи за кадром фильма «Главный герой»
Дизайнер костюмов и актеры массовки на съемках фильма «Дамбо»
Хореограф учит Ану де Армас танцевальным движениям Мерилин Монро для фильма «Блондинка»
Галь Гадот готовится к съемкам в фильме «Чудо-женщина: 1984»
Съемки фильма «Сирано» с Хейли Беннетт и Питером Динклэйджем явно чем-то утомили актрису
Дуэйн «Скала» Джонсон и Роман Рейнс демонстрируют всю свою мощь на съемках фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу»
Лесли Манн, Айла Фишер и Дэн Cтивенс делают селфи во время производства фильма «Бывшая с того света»
Дуэйн «Скала» Джонсон и Эмили Блант веселятся как могут за кадром фильма «Круиз по джунглям»
Быть Таносом из «Мстителей», должно быть, жарковато
А вы хотели бы однажды сняться в художественном фильме? Если да, то в каком жанре вы бы предпочли показаться на экране?
Фото на превью Still Watching Netflix / YouTube, Netflix / Ferrari Press / East News
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