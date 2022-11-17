17 фотографий, которые без лишних слов рассказывают о происходящем на киносъемках

Голливуд совсем не случайно называют «фабрикой грез». Именно там продюсерам, сценаристам и режиссерам удается перенести на экраны истории, которые способны раскрасить даже унылые осенние дни. И хотя зрителям показывают уже доведенную до идеала киноработу, за кадром с места съемок порой скрывается много неожиданного для любителей современного кинематографа.

Ана де Армас превращается в Мэрилин Монро

© Still Watching Netflix / YouTube , Netflix / Ferrari Press / East News Netflix / Ferrari Press / East News

Во время съемок и после наложения спецэффектов в сериале «Дом дракона»

Джеймс Кэмерон и Сэм Уортингтон на съемках фильма «Аватар-2»

LILO / SIPA / SIPA / East News

Николь Кидман во время съемок фильма «Быть Рикардо»

Everett Collection / East News

Мелисса Маккарти на съемках картины «Сила грома»

© Thunder Force / Netflix and co-producers , Netflix / Courtesy Everett Collection / East News Netflix / Courtesy Everett Collection / East News

На что только не шли актеры, чтобы получить эффектный кадр для фильма «Люди Х: Апокалипсис»

Сцена из мультфильма «Аполлон-10½» до и после наложения спецэффектов

Марго Робби на съемках фильма «Хищные птицы»

CAP / RFS / Capital Pictures / East News

Актеры делают селфи за кадром фильма «Главный герой»

20th Century Studios / Courtesy Everett Collection / East News

Дизайнер костюмов и актеры массовки на съемках фильма «Дамбо»

Jay Maidment / Capital Pictures / East News

Хореограф учит Ану де Армас танцевальным движениям Мерилин Монро для фильма «Блондинка»

Netflix / Courtesy Everett Collection / East News

Галь Гадот готовится к съемкам в фильме «Чудо-женщина: 1984»

CAP / RFS / Capital Pictures / East News

Съемки фильма «Сирано» с Хейли Беннетт и Питером Динклэйджем явно чем-то утомили актрису

Everett Collection / East News

Дуэйн «Скала» Джонсон и Роман Рейнс демонстрируют всю свою мощь на съемках фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу»

CAP / RFS / Capital Pictures / East News

Лесли Манн, Айла Фишер и Дэн Cтивенс делают селфи во время производства фильма «Бывшая с того света»

Everett Collection / East News

Дуэйн «Скала» Джонсон и Эмили Блант веселятся как могут за кадром фильма «Круиз по джунглям»

CAP / RFS / Capital Pictures / East News

Быть Таносом из «Мстителей», должно быть, жарковато

А вы хотели бы однажды сняться в художественном фильме? Если да, то в каком жанре вы бы предпочли показаться на экране?