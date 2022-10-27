17 фильмов, названия которых в других странах звучат совсем не так, как мы привыкли

Название фильма — первое, на что мы обращаем внимание. Поэтому немудрено, что переводчики прикладывают массу усилий для того, чтобы зрители не пропустили киноновинку. Порой название ленты меняют, чтобы адаптировать его к особенностям страны, сделать более понятным и привлекательным для местной аудитории. Но иногда приходится жертвовать точностью перевода, и результат оказывается непредсказуемым — может не только зацепить зрителя, но и вызвать улыбку или ошарашить.

«Ла-Ла Ленд» — «Дураки мечтают» (Вьетнам)

Романтический мюзикл «Ла-Ла Ленд» с Райаном Гослингом и Эммой Стоун был номинирован на премию «Оскар». История любви девушки, мечтающей стать актрисой, и амбициозного джазового пианиста понравилась зрителям. И хотя герои действительно слегка наивны, вьетнамские прокатчики перегнули палку и назвали картину «Дураки мечтают».

«Укрощение строптивого» — «Землетрясение в моей постели» (Греция)

Многие из нас любят пересматривать итальянскую комедию «Укрощение строптивого» с Адриано Челентано и Орнеллой Мути в главных ролях. Простая история о девушке, пытающейся на протяжении всего фильма влюбить в себя ворчливого фермера, зацепила зрителей всего мира. Однако в разных странах картину знают под различными названиями. В Греции ленте решили дать наименование «Землетрясение в моей постели», похоже, ссылаясь на сцену, в которой Элиа вывозит ругающуюся Лизу на улицу прямо в кровати.

«Дьявол носит Prada» — «Люблю женщин, люблю бренды» (Вьетнам)

Культовая комедийная драма 2006 года «Дьявол носит Prada» была снята по одноименной книге Лорен Вайсбергер. Молодая журналистка (Энн Хэтэуэй) устраивается в модный журнал на работу под руководством редактора (Мерил Стрип) с тяжелым характером. С легкой руки переводчиков во Вьетнаме эту картину знают как «Люблю женщин, люблю бренды».

«Знакомство с Факерами — 2» — «Сумасшедший зять, быстрые внуки, мрачный тесть» (Таиланд)

«Знакомство с Факерами — 2» — продолжение популярной комедии 2000 года «Знакомство с родителями» — в оригинале называется «Маленькие Факеры». Фильм повествует о событиях в семье Грега и его тестя Джека, произошедших спустя 10 лет после рождения близнецов. В Таиланде решили перевести название ленты поэтично: «Сумасшедший зять, быстрые внуки, мрачный тесть».

«Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» — «Дождь из фалафелей» (Израиль)

Название мультфильма о гении-любителе, который изобрел устройство, превращающее воду в еду, «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» перевели в Израиле как «Дождь из фалафелей». Фалафель — это вегетарианское, в отличие от фрикаделек, блюдо, популярное на Ближнем Востоке.

«На гребне волны» — «Голубое сердце» (Япония)

Известный нам боевик «На гребне волны» с Киану Ривзом в главной роли в оригинале называется «Точка разлома». Этот термин серфингистов неслучайно был вынесен в название ленты, ведь речь в ней идет о детективе, который преследует грабителей-серферов. В Японии фильм вышел в прокат под наименованием «Голубое сердце».

«Влюбиться в невесту брата» — «Я люблю тебя, а ты любишь его» (Польша)

По сюжету комедии «Дэн в реальной жизни» со Стивом Кареллом и Жюльет Бинош в главных ролях герой влюбляется в невесту брата. Собственно, именно под таким названием фильм и вышел в наш прокат — «Влюбиться в невесту брата». Польские переводчики в названии не просто раскрыли сюжет, но и выразили мысли центрального персонажа: «Я люблю тебя, а ты любишь его».

«Пираты Карибского моря: Проклятие „Черной жемчужины“» — «Воскресите армию ужасающих пиратов» (Таиланд)

В Таиланде первый фильм знаменитой франшизы зрители знают под эмоциональным названием «Воскресите армию ужасающих пиратов». Джонни Депп играет капитана Джека Воробья, мечтающего вернуть свой корабль «Черная жемчужина». Да только вот неудача — судно захвачено пиратами-привидениями, которые хотят вновь стать живыми людьми.

«Анжелика — маркиза ангелов» — «Анжелика, босая герцогиня» (Япония)

Любимая многими экранизация романа «Анжелика — маркиза ангелов» с Мишель Мерсье главной роли в Японии известна как «Анжелика, босая герцогиня». В книге и в фильме Анжелика, дочка обедневшего дворянина, и правда бегает босой до тех пор, пока ее не выдают замуж за богатого графа, в которого она позже влюбляется.

«Вверх» — «Летающий дом дедушки Карла» (Япония)

Карл с детства грезил о путешествиях, но воплотить свою мечту смог только в старости: с помощью тысячи воздушных шариков он взлетел на собственном доме. Таков сюжет мультфильма «Вверх». Прокатчики в Японии, похоже, решили, что это название не сможет заинтересовать зрителей, и переименовали картину в «Летающий дом дедушки Карла».

«Голый пистолет» — «Пистолет умер от смеха» (Израиль)

Знаменитый комедийный актер Лесли Нильсен в 1988 году снялся в фильме, пародирующем детективные сериалы. Название картины, полной фарса и каламбуров, в Израиле перевели с юмором: «Пистолет умер от смеха».

«Челюсти» — «Зубы из моря» (Франция)

Многие знают знаменитый триллер Стивена Спилберга о кровожадной акуле «Челюсти». А во Франции картина вышла в прокат под названием «Зубы из моря». У киношной акулы и правда большие и страшные зубы, кроме которых испуганные герои мало что успевают заметить.

«Быть Джоном Малковичем» — «Дыра Малковича» (Япония)



Японские переводчики решили добавить в название фантастической комедии «Быть Джоном Малковичем» немного загадочности и перевели его как «Дыра Малковича». Возможно, это отсылка к сюжету: герой находит маленькую дверь в потайную комнату, которая ведет в голову, а получается, и во внутренний мир популярного актера Джона Малковича. А чужая душа, как говорится, потемки.

«Тельма и Луиза» — «Неожиданный конец» (Венесуэла)

Бывает, переводчики грешат тем, что превращают название фильма в спойлер. Прокатчики картины «Тельма и Луиза» в Венесуэле были близки к этому. Они перевели ее название как «Неожиданный конец». Но из-за этого непредсказуемая трагическая развязка этой криминальной драмы не производит такого сильного эффекта.

«Зверополис» — «Сумасшедший зоопарк» (Китай)

В мультфильме «Зверополис» показано, как мог бы выглядеть мир, в котором правят животные, причем хищники и травоядные живут дружно, бок о бок. В Китае, похоже, отнеслись к такой идее скептически, назвав мультик «Сумасшедший зоопарк».

«Притворись моим парнем» — «Тридцать девять, девятнадцать» (Южная Корея)

Французская кинолента «Разница в 20 лет», повествующая о любви зрелой женщины и юноши, в нашем прокате получила название «Притворись моим парнем». И это странно, потому что по сюжету влюбленный молодой человек не притворялся и героиня не просила его об этом. А в Южной Корее решили, что лучше будет вынести в название возраст героев: «Тридцать девять, девятнадцать». Однако для тех, кто еще не посмотрел картину, эти цифры выглядят загадочно.

«О судьбе» — «Ирония судьбы в Голливуде» (Россия)

В основу романтической комедии 2022 года «О судьбе» с Эммой Робертс в главной роли легла пьеса «С легким паром! или Однажды в новогоднюю ночь...» Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова, по которой в 1975 году уже был снят фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!». Новая версия перекликается с оригиналом только несколькими общими моментами в начале, но, чтобы не терять связь с любимой нашими зрителями классикой, прокатчики назвали ленту «Ирония судьбы в Голливуде».