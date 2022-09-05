17 звезд, которые запомнились одной ролью, а в других крутых фильмах их заметили лишь самые внимательные

Многие актеры, которые стали популярными благодаря сериалам, прочно ассоциируются у зрителей с какими-то конкретными ролями. Но если присмотреться к лицам во многих культовых фильмах, можно увидеть знакомых артистов. Например, Дженнифер Моррисон сыграла не только доброго врача в сериале «Доктор Хаус», но и девушку-агента в ленте «Мистер и миссис Смит».

Мы в ADME перелопатили фильмографии любимых актеров и актрис сериалов и обнаружили, что у них за плечами множество весьма впечатляющих лент, в которых мы их просто не запомнили.

Дженнифер Моррисон — «Доктор Хаус», «Мистер и миссис Смит»

Лорен Грэм — «Девочки Гилмор», «Сладкий ноябрь»

Катрина Балф — «Чужестранка», «Иллюзия обмана»

Саймон Хелберг — «Теория Большого взрыва», «История Золушки»

Мэгги Уилер — «Друзья», «Ловушка для родителей»

Лейтон Мистер — «Сплетница», «Судья»

Энди Сэмберг — «Бруклин 9-9», «Сколько у тебя?»

Джейми Кинг — «Зои Харт из южного штата», «Город грехов»

Лиа Мишель — «Хор», «Старый Новый год»

Ребекка Мэйдер — «Однажды в сказке», «Дьявол носит Prada»

Кэндис Кинг — «Дневники вампира», «Джуно»

Дэниел Гиллис — «Древние», «Человек-паук-2»

Луиза Брили — «Шерлок», «Виктор Франкенштейн»

Лиза Эдельштейн — «Доктор Хаус», «Чего хотят женщины»

Кристин Крук — «Тайны Смолвиля», «Евротур»

Миша Бартон — «О.С. — Одинокие сердца», «Ноттинг-Хилл»

Лорен Джерман — «Люцифер», «Спеши любить»