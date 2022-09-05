17 звезд, которые запомнились одной ролью, а в других крутых фильмах их заметили лишь самые внимательные
Многие актеры, которые стали популярными благодаря сериалам, прочно ассоциируются у зрителей с какими-то конкретными ролями. Но если присмотреться к лицам во многих культовых фильмах, можно увидеть знакомых артистов. Например, Дженнифер Моррисон сыграла не только доброго врача в сериале «Доктор Хаус», но и девушку-агента в ленте «Мистер и миссис Смит».
Мы в ADME перелопатили фильмографии любимых актеров и актрис сериалов и обнаружили, что у них за плечами множество весьма впечатляющих лент, в которых мы их просто не запомнили.
Дженнифер Моррисон — «Доктор Хаус», «Мистер и миссис Смит»
Лорен Грэм — «Девочки Гилмор», «Сладкий ноябрь»
Катрина Балф — «Чужестранка», «Иллюзия обмана»
Саймон Хелберг — «Теория Большого взрыва», «История Золушки»
Мэгги Уилер — «Друзья», «Ловушка для родителей»
Лейтон Мистер — «Сплетница», «Судья»
Энди Сэмберг — «Бруклин 9-9», «Сколько у тебя?»
Джейми Кинг — «Зои Харт из южного штата», «Город грехов»
Лиа Мишель — «Хор», «Старый Новый год»
Ребекка Мэйдер — «Однажды в сказке», «Дьявол носит Prada»
Кэндис Кинг — «Дневники вампира», «Джуно»
Дэниел Гиллис — «Древние», «Человек-паук-2»
Луиза Брили — «Шерлок», «Виктор Франкенштейн»
Лиза Эдельштейн — «Доктор Хаус», «Чего хотят женщины»
Кристин Крук — «Тайны Смолвиля», «Евротур»
Миша Бартон — «О.С. — Одинокие сердца», «Ноттинг-Хилл»
Лорен Джерман — «Люцифер», «Спеши любить»
А кого еще из актеров, запомнившихся какой-то основной ролью, вы заметили в крутом кино?
AdMe/Кино/17 звезд, которые запомнились одной ролью, а в других крутых фильмах их заметили лишь самые внимательные
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