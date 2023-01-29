18 занятных моментов из наших любимых фильмов, которые мы все дружно проморгали
Кто знает, возможно, на съемках режиссерам иногда становится скучно. Иначе как объяснить их желание спрятать секретные послания, которые еще именуются пасхалками, в некоторых эпизодах своих картин? Обычно эти послания с первого взгляда не видны, поэтому не исключено, что вы захотите еще раз посмотреть эти фильмы после прочтения нашей статьи.
1. Тонкая отсылка к Росомахе в титрах фильма «Величайший шоумен»
Исполнительным продюсером фильма «Величайший шоумен» выступил Джеймс Мэнголд, и когда его имя появляется на экране, можно заметить, что в углах кадра расположены мелкие декоративные элементы, похожие на когти Росомахи. Оказывается, Джеймс Мэнголд также был режиссером фильмов «Логан» и «Росомаха: Бессмертный», где Хью Джекман исполнил главную роль.
2. Инопланетный язык в фильме «Люди в черном»
В сцене фильма, где инопланетяне пьют кофе на кухне, можно услышать, что они разговаривают на хаттском языке. Этот язык использовался и в другой знаменитой кинофраншизе — «Звездных войнах». Там на нем разговаривал великий и ужасный Джабба Хатт.
3. Отсутствие собак в «Зверополисе»
Возможно, собаки и живут в Зверополисе, но на экране мы видим исключительно волков. И на это есть особая причина. Так как Зверополис — это мир, населенный исключительно животными, и в нем нет людей, то, скорее всего, волки так и не были одомашнены и не эволюционировали в собак.
4. Песня в фильме «Топ Ган: Мэверик»
В сцене, где лейтенант Джейк «Палач» Сересин выбирает песню на музыкальном автомате, можно заметить, что он нажимает кнопки 8 и 6. Скорее всего, это отсылка к первому фильму «Лучший стрелок», который был выпущен в 1986 году.
5. Черепашка в мультфильме «Франкенвини»
Когда в мультфильме «Франкенвини» все животные начинают превращаться в монстроподобных тварей, одним из этих животных стала черепашка Шелли. Похоже, таким образом создатели хотели отдать дань уважения писательнице Мэри Шелли, написавшей роман о Франкенштейне, на котором основан мультфильм. Также это может быть отсылка к актрисе Шелли Дюваль, которая сыграла в одноименной короткометражке 1984 года.
6. Знакомый персонаж в фильме «Человек-паук: Возвращение домой»
Кинокомпания Marvel делает все возможное, чтобы объединить все фильмы своей мультивселенной. Например, актер Мартин Старр сыграл в 2 фильмах Marvel: «Невероятный Халк» (2006) и «Человек-паук: Возвращение домой» (2017). Кинокомпания подтвердила, что персонаж Старра — Роджер Харрингтон — это один и тот же человек.
7. Оборудование, которое позаимствовали из мультфильма «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек»
В анимационном фильме «Человек-паук: Через вселенные» мы узнаем, что Человек-паук существует не только в нашем мире. А еще в одной из сцен фильма можно заметить диатонический супермутирующий динамический репликатор еды Флинта из мультфильма «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек». Любопытно, что продюсеры фильма «Человек-паук: Через вселенные» Фил Лорд и Крис Миллер были режиссерами мультфильма о фрикадельках.
8. Кулон в мультфильме «Лило и Стич»
Похоже, что герои мультфильмов «Лило и Стич» и «Моана» имеют полинезийские корни, и это можно понять по одному любопытному предмету. Дэвид из «Лило и Стич» носит кулон в виде крючка, который очень сильно напоминает огромный крюк полубога Мауи.
9. Лисы в «„Пиноккио“ Гильермо дель Торо»
В «„Пиноккио“ Гильермо дель Торо» есть персонаж, который объединяет и классическую сказку, и мультфильм компании Disney. Это граф Вольпе, жестокий и честолюбивый владелец цирка. Его имя на итальянском означает «лис», при этом в диснеевском мультфильме он представлен 2 злыми персонажами — лисом Честным Джоном и Стромболи.
10. Кристаллы из мультфильма «Атлантида: Затерянный мир»
В заключительной сцене мультфильма «Атлантида: Затерянный мир» все герои получают от атлантов в подарок кристаллы затерянного города. Каждый из героев вправляет кристалл в какой-то предмет личного пользования. Например, у миссис Вильгельмины Пэкард это брошь, а у Одри — ожерелье.
11. Паровозик в фильме «Быстрее пули»
В одной из сцен фильма «Быстрее пули» Лимон клеит Сыну паровозик с именем Перси. Это отсылка к персонажу Перси Джексону, которого сыграл актер Логан Лерман в кинофраншизе «Перси Джексон и Олимпийцы».
12. Намек на школьную королеву в фильме «Отомсти за меня»
В комедии «Отомсти за меня» множество отсылок к фильмам 90-х. Одна из самых заметных — это надпись на здании Horowitz Hall. Вероятно, это намек на школьную королеву из фильма «Бестолковые» — Шер Хоровитц в исполнении Алисии Сильверстоун.
13. Зеленые видения Бруно в мультфильме «Энканто»
Зеленый не только любимый цвет Бруно в мультфильме «Энканто», этот цвет еще и присутствует во всех его видениях. Так вот, оказывается, изумруды помогают волшебникам предсказывать будущее.
14. Исторический факт в фильме «Титаник»
Конструктор корабля Томас Эндрюс в исполнении Виктора Гарбера на протяжении всего фильма ходит с блокнотом. Любопытно, что настоящий Томас Эндрюс тоже всегда носил блокнот с собой, чтобы записывать усовершенствования, которые, как он считал, необходимы кораблю.
15. Боги в фильме «Тор: Любовь и гром»
В супергеройском фильме «Тор: Любовь и гром» отметились не только древнегреческие и скандинавские боги, но и богиня пантер Баст и божество майя Кукулькан, которое выглядит как пернатый змей с человеческой головой. В одной из сцен они сидят напротив Тора и его друзей.
16. Ученая степень Громита в мультфильме «Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня»
В одной из сцен мультфильма «Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня» можно увидеть фотографию, на которой Громит получает диплом собачьего инженера от университета Догвартс. Это намек на школу чародейства и волшебства Хогвартс из серии книг о Гарри Поттере.
17. Стрельба из лука в фильме «Голодные игры»
Китнисс Эвердин — героиня кинофраншизы «Голодные игры» — известна как великолепная охотница и лучница. Однако, по мнению экспертов, в фильме ее техника стрельбы была очень слабой и могла привести к травмам.
18. Свитер в мультфильме «Коралина в Стране Кошмаров»
Продюсер мультфильма «Коралина в Стране Кошмаров» Билл Микэник почтил свою альма-матер, одев отца главной героини в зеленый свитер с надписью «Мичиганский государственный университет».
А вы замечали пасхалки в других лентах? Какой из этих фильмов вам захотелось пересмотреть?