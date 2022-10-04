19 наших любимых сериальных персонажей, которые в первых сериях сами себя не узнали бы

Сейчас выбор сериалов настолько огромен, что можно без проблем найти подходящий под настроение и посмотреть его за вечер. А раньше все смотрели то, что предлагала телепрограмма. Мы решили сравнить, как в первых и последних сезонах выглядели персонажи сериалов, которые когда-то хоть краем глаза, но видел каждый.