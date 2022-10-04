19 наших любимых сериальных персонажей, которые в первых сериях сами себя не узнали бы
Сейчас выбор сериалов настолько огромен, что можно без проблем найти подходящий под настроение и посмотреть его за вечер. А раньше все смотрели то, что предлагала телепрограмма. Мы решили сравнить, как в первых и последних сезонах выглядели персонажи сериалов, которые когда-то хоть краем глаза, но видел каждый.
Даша Васнецова, «Папины дочки»
Женя Васнецова, «Папины дочки»
Маша Васнецова, «Папины дочки»
Пуговка, «Папины дочки»
Галина Сергеевна, «Папины дочки»
Даша Букина, «Счастливы вместе»
Рома Букин, «Счастливы вместе»
Света Букина, «Счастливы вместе»
Максим Шаталин, «Моя прекрасная няня»
Жанна Аркадьевна, «Моя прекрасная няня»
Анастасия Каменская, «Каменская»
Михаил Лесников, «Каменская»
Костя Воронин, «Воронины»
Вера Воронина, «Воронины»
Маша Воронина, «Воронины»
Анастасия Константиновна Кисегач, «Интерны»
Глеб Романенко, «Интерны»
Семен Лобанов, «Интерны»
Люба, «Интерны»
Какие сериалы нулевых вы смотрели? Есть ли у вас любимые герои?
Фото на превью Интерны / Comedy Club Production
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