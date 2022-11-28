20+ человек в пух и прах разнесли киноленты, о которых многие говорят с трепетным придыханием
Иногда мы смотрим фильм, о котором трубили из каждого утюга, и задаемся вопросом: как это может кому-то нравиться? Возможно, восторженные отзывы знакомых просто сформировали у нас завышенные ожидания, что не оправдались. Но не исключено, что картина обладает весомыми минусами, которых не заметили другие. Пользователи сети поделились, какие киноленты, по их мнению, незаслуженно купаются в народной любви.
- «Ла-Ла Ленд». Получил столько наград, о нем говорили из каждого утюга. Окей, вступительная песня была прикольная. А потом развернулась история о парне, который пытается возродить джаз с помощью музыки совсем другого жанра. Чепуха. © FourOneNiner / Reddit
- Фильмы о супергероях. Я сейчас говорю не о какой-то конкретной ленте, а обо всех. За очень редким исключением. © 360_C***shot_ / Reddit
- «Мой парень — псих». За что 8 номинаций на «Оскар», 1 победа и еще куча наград? Я выключил уже через полчаса. Все, что я увидел, — 2 невыносимых персонажа, которые заслужили все, что с ними происходило. © ConstableBlimeyChips / Reddit
- «Форрест Гамп». Фильм напичкан всевозможными клише, из-за чего кажется таким наивным. Он как коробка шоколадных конфет, которые я пожевал и выплюнул. © Lgprimes / Reddit
- Я говорю: «Мстители». Точнее, все фильмы о Мстителях. Они как увеселительный аттракцион, позволяющий создателям грести деньги лопатой. Но никакой художественной ценности в них нет. © UniqueTadpole / Reddit
- Вот вам мое непопулярное мнение: «Человек-паук: Нет пути домой». Я думаю, что сценарий был очень сырым и вся идея фильма сводилась к одной фразе: «Давайте предадимся ностальгии». Это сделано плохо. Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд не вытягивают киноленту. © The_Fabulous_One242 / Reddit
- Всего лишь один раз посмотрела «Криминальное чтиво», потому что все ахали и говорили о шедевре кинематографа. Алло, несколько слабо связанных между собой историй не могут быть шедевром кинематографа. Только персонаж Сэмюэла Л. Джексона понравился. © noimportante / Reddit
- «Выживший». Было невероятно скучно смотреть, как Леонардо Ди Каприо только и делает, что кряхтит и страдает весь фильм. И за это он получил свой первый «Оскар»? © TheNameless00 / Reddit
- «Аватар». Да-да, тот самый, с синими инопланетянами. По-моему, его значение преувеличено, потому что я не знаю ни одного человека, который любил бы эту историю. © Ok_Elephant_8319 / Reddit
- «Джокер» снят очень красиво, и актеры сыграли хорошо, но на этом плюсы заканчиваются. Главный герой симпатии не вызывает. Многие думают, что смотрят фильм с глубоким смыслом, но это всего лишь история психопата, который отнюдь не заслуживает сочувствия. © BendersBlender / Reddit
- «Форма воды». Я вообще не понимаю, как мог выиграть «Оскар» фильм о немой уборщице, которая крутит роман с каким-то водяным. © savageo6 / Reddit
- «Дневник памяти». Кроме поцелуя под дождем, и вспомнить больше нечего. © cingulate_gyrus / Reddit
- В «Вечном сиянии чистого разума» настолько огромные сюжетные дыры, что через них можно пролететь на имперском звездном разрушителе. © ImpartialHawk / Reddit
- В «Матрице» интересная задумка и крутые персонажи, но я ни разу не посмотрел этот фильм целиком, потому что засыпал. © TheGasMask513 / Reddit
- Новую «Дюну» я позабыл сразу же после просмотра. Это был лишь набор эффектных кадров. Персонажи не развивались. Напряжения не было. Давным-давно я читал книгу и старый фильм тоже смотрел. Мне пришлось поднапрячь память и вспомнить, что к чему в этой вселенной. Потому что в свежей экранизации мало что можно понять. © GoldenBunion / Reddit
- «Трудности перевода». Гениальный режиссер, отличный актерский состав. Но уж слишком претенциозно. © loveandrubyshoes / Reddit
- «50 оттенков серого». Какой же отвратительный фильм. Приятнее к стоматологу пойти вырвать зуб, чем смотреть это. © Distinct-Educator-52 / Reddit
- «Помни». Все в восторге: «Ох, какие сюжетные повороты!» Подождите. Парень, который изначально выглядит злодеем, в финале оказывается... кто бы мог подумать — злодеем! Мучительно медленное кино с претензией на интеллектуальность. © spacefaceclosetomine / Reddit
- Фильмы о Гарри Поттере включали в себя все, что мне нравится: магию, необычных существ и кучу всякой крутотени. Но меня постигло разочарование. Вся история очень предсказуема, а потому скучна. © Far-Classic-4637 / Reddit
- Я думаю, переоценены некоторые ленты М. Найта Шьямалана. Например, «Шестое чувство». Этот же фильм не годится для многократного просмотра. © dayman763 / Reddit
- Мое мнение: «Ребенок Розмари». 2 часа ничего не происходит, а затем выясняется, что ребенок — демон. Просто вау, какой поворот! Вы даже не увидите, как этот малыш что-то делает. Просто он рождается, а потом финальные титры. © davewtameloncamp / Reddit
- Я презираю фильм «Грязные танцы». Парень с девушкой влюбляются друг в друга, но ее отец не одобряет эти отношения. А потом пара зажигательно танцует, и родитель понимает, что был неправ. © Wannagetsober / Reddit
- Отзывы о ленте «Мулен Руж» были преимущественно восторженными. Я решил посмотреть ее, когда летел на самолете. Это был так ужасно, что мне хотелось дернуть ручку аварийного выхода. © LosPadres-R2-D2 / Reddit
- «Гражданин Кейн». Возможно, я считаю его переоцененным, так как принадлежу к другому поколению. Ведь фильм вышел в 40-х годах. Но знаете, есть много лент той эпохи, которые я по-настоящему люблю. © FearMarbhAgSiul / Reddit
- Мне слишком разрекламировали фильм «Интерстеллар», но никогда я еще не была так разочарована. Я люблю научную фантастику, но для этого жанра кино сделано из рук вон плохо. Это скорее просто драма. © luisfili100 / Reddit
- Я назову «Драйв». Потому что у героя Райана Гослинга эмоциональный диапазон как у одноразовой тарелки с нарисованным на ней лицом. © T5-R / Reddit
А какие фильмы считаете переоцененными вы?
AdMe/Кино/20+ человек в пух и прах разнесли киноленты, о которых многие говорят с трепетным придыханием
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