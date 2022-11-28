20+ человек в пух и прах разнесли киноленты, о которых многие говорят с трепетным придыханием

Иногда мы смотрим фильм, о котором трубили из каждого утюга, и задаемся вопросом: как это может кому-то нравиться? Возможно, восторженные отзывы знакомых просто сформировали у нас завышенные ожидания, что не оправдались. Но не исключено, что картина обладает весомыми минусами, которых не заметили другие. Пользователи сети поделились, какие киноленты, по их мнению, незаслуженно купаются в народной любви.