20+ высказываний несравненного Тома Харди, из которых можно сборник мудрых цитат составлять
В актерской среде Том Харди заработал репутацию опасного парня, потому что чаще всего играет злодеев. Однако сам он считает себя чувствительным человеком. А в интервью Том нередко выдает мудрые мысли о своей работе, мотивации и жизни в целом.
О работе актером
- Есть 2 вида актерской игры: убедительная и неубедительная. И если вы хотите, чтобы зрители вам поверили, то вам нужно делать в реальной жизни все то же самое, что и на экране, одеваться и поступать так же, как это делает ваш персонаж.
- На меня не обращали никакого внимания, пока я не «надел маску»: набрал массу и начал вести себя агрессивно. Проблема Голливуда в том, что там тебя хотят видеть в определенном амплуа, а потом считают, что ты и есть тот, кем они хотели тебя видеть.
- Я часто играю злодеев. По моему мнению, они намного интереснее главных героев, потому что те обычно скучные. А я не хотел бы ходить на работу и делать что-то скучное через силу.
- Занимайтесь тем, что вам нравится, и делайте это хорошо, тогда все пойдет как по маслу. И если вы заработаете на этом деньги, то вам повезло. Для меня нет разницы, сколько мне заплатят: от суммы гонорара моя работа никак не изменится.
- В актерской среде есть поговорка: «Если кто-то говорит, что он хочет роль Джеймса Бонда, то это значит, что он никогда не будет его играть». Поэтому я не буду говорить, хочу ли я перевоплотиться в этого персонажа.
О мотивации
- Страшные люди пугают меня, но я стараюсь подражать им.
- Мне всегда было страшно, но этот страх научил меня идти до конца. Бывает, что вы настолько напуганы или встревожены, что думаете: «Надо просто хоть что-нибудь сделать, потому что я не могу больше сидеть и бояться». Страх — это энергия, которую я не могу сдержать.
О женщинах
- Я считаю, что женщины имеют сильное влияние на мою жизнь. Считаете ли вы, что сегодня женщины достаточно представлены в кино, на телевидении, в театре? И должны ли у женщин быть роли важнее, чем просто девушка, жена или любовница? Потому что я считаю, тут еще есть над чем работать.
- Сегодня можно было бы делать гораздо больше фильмов для женщин с более глубоким смыслом. Например, в криминальном жанре заменить мужские роли на женские. И я считаю, это отлично сработало бы.
- Когда мне приходится в одиночку заботиться о своих детях, мне кажется, что это самая тяжелая работа в мире. Это настоящая миссия. Снимаю шляпу перед матерями.
Об отцовстве и детях
- Самое лучшее в отцовстве — это иметь возможность пойти в магазин игрушек со своим малышом и попытаться уговорить его купить то, что я хочу.
- Отцовство дает этакое блаженное чувство «особенности». Я не могу вспомнить, каково было не иметь детей. Раньше я много думал о себе. Основное внимание было направлено на самого себя, но все изменилось, когда я узнал, что буду папой.
- Я говорю своим мальчикам, что они должны вырастить в себе сильную личность, смотреть в лицо трудностям, задавать вопросы, учиться справляться с неудачами. А еще быть умными, но необязательно в академическом плане. Я рассказываю им, что было бы неплохо понимать людей, чувствовать опасность, знать, когда уйти и когда остаться. И любить.
- Существует множество людей разных профессий, и я их безмерно уважаю. Но воспитание детей — это больше чем просто работа.
О разном
- Собаки — это особенные существа. Я люблю всех животных, но собаки просто фантастические. У них есть чему поучиться: они общаются с помощью взгляда и языка тела. И еще один момент: вы никогда не сможете обмануть собаку, заставив ее думать, что вы кто-то другой.
- Вы верите в интуицию? Я да. Я считаю, что не существует совпадений.
- Я не хотел бы жить в каком-то закрытом от посторонних глаз месте Голливуда. Ведь в таком случае вы будете полностью изолированы в этом фантастическом пузыре, который не является реальностью.
- А я люблю людей. Мне нравится узнавать их, потому что я любопытный. А еще люди милые. Круто видеть их счастливыми.
- Тщеславие — это нормально. Это постоянно раздражает людей. Но в 9 из 10 случаев это говорит больше о них самих, чем о вас.
С каким высказыванием Тома Харди вы полностью согласны, а с каким готовы поспорить? Почему?
Фото на превью This Means War / Overbrook Entertainment and co-producers
AdMe/Кино/20+ высказываний несравненного Тома Харди, из которых можно сборник мудрых цитат составлять
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