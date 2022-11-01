20 звезд, которые успели засветиться в сериалах нашего детства и юности. Но мы их помним совсем по другим ролям
«Зачарованные», «Секретные материалы», «Беверли-Хиллз, 90210» — все эти сериалы были частью нашего детства и юности. Мы внимательно следили за перипетиями сюжета и не обращали особого внимания на второстепенных персонажей. А между тем некоторые актеры, их сыгравшие, со временем стали известнее тех, кто исполнил роли главных героев.
Эми Адамс — «Прибытие», «Зачарованные»
Норман Ридус — «Ходячие мертвецы», «Зачарованные»
Джон Хэмм — «Безумцы», «Зачарованные»
Закари Куинто — «Стартрек: Возмездие», «Зачарованные»
Леонардо Ди Каприо — «Титаник», «Санта-Барбара»
Коби Смолдерс — «Как я встретил вашу маму», «Тайны Смолвиля»
Кэт Деннингс — «Две девицы на мели», «Секс в большом городе»
Брэдли Купер — «Области тьмы», «Секс в большом городе»
Элизабет Бэнкс — «Голодные игры», «Секс в большом городе»
Брайан Крэнстон — «Во все тяжкие», «Сабрина — маленькая ведьма»
Шайа Лабаф — «Трансформеры», «Секретные материалы»
Райан Рейнольдс — «Дэдпул», «Секретные материалы»
Мишель Уильямс — «Остров проклятых», «Спасатели Малибу»
Эндрю Гарфилд — «Новый Человек-паук», «Доктор Кто»
Кэри Маллиган — «Великий Гэтсби», «Доктор Кто»
Зак Эфрон — «Красивый, плохой, злой», «Светлячок»
Ева Лонгория — «Отчаянные домохозяйки», «Беверли-Хиллз, 90210»
Хилари Суэнк — «Малышка на миллион», «Беверли-Хиллз, 90210»
Джессика Альба — «Город грехов», «Беверли-Хиллз, 90210»
Люси Лью — «Ангелы Чарли», «Беверли-Хиллз, 90210»
Какие сериалы были вашими любимыми в детстве?
AdMe/Кино/20 звезд, которые успели засветиться в сериалах нашего детства и юности. Но мы их помним совсем по другим ролям
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