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20 звезд, которые успели засветиться в сериалах нашего детства и юности. Но мы их помним совсем по другим ролям

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«Зачарованные», «Секретные материалы», «Беверли-Хиллз, 90210» — все эти сериалы были частью нашего детства и юности. Мы внимательно следили за перипетиями сюжета и не обращали особого внимания на второстепенных персонажей. А между тем некоторые актеры, их сыгравшие, со временем стали известнее тех, кто исполнил роли главных героев.

Эми Адамс — «Прибытие», «Зачарованные»

Норман Ридус — «Ходячие мертвецы», «Зачарованные»

Джон Хэмм — «Безумцы», «Зачарованные»

Закари Куинто — «Стартрек: Возмездие», «Зачарованные»

Леонардо Ди Каприо — «Титаник», «Санта-Барбара»

Коби Смолдерс — «Как я встретил вашу маму», «Тайны Смолвиля»

Кэт Деннингс — «Две девицы на мели», «Секс в большом городе»

Брэдли Купер — «Области тьмы», «Секс в большом городе»

Элизабет Бэнкс — «Голодные игры», «Секс в большом городе»

Брайан Крэнстон — «Во все тяжкие», «Сабрина — маленькая ведьма»

Шайа Лабаф — «Трансформеры», «Секретные материалы»

Райан Рейнольдс — «Дэдпул», «Секретные материалы»

Мишель Уильямс — «Остров проклятых», «Спасатели Малибу»

Эндрю Гарфилд — «Новый Человек-паук», «Доктор Кто»

Кэри Маллиган — «Великий Гэтсби», «Доктор Кто»

Зак Эфрон — «Красивый, плохой, злой», «Светлячок»

Ева Лонгория — «Отчаянные домохозяйки», «Беверли-Хиллз, 90210»

Хилари Суэнк — «Малышка на миллион», «Беверли-Хиллз, 90210»

Джессика Альба — «Город грехов», «Беверли-Хиллз, 90210»

Люси Лью — «Ангелы Чарли», «Беверли-Хиллз, 90210»

Какие сериалы были вашими любимыми в детстве?

Фото на превью Titanic / Twentieth Century Fox and co-producers, Santa Barbara / New World Television and co-producers
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AdMe/Кино/20 звезд, которые успели засветиться в сериалах нашего детства и юности. Но мы их помним совсем по другим ролям
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