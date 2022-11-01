20 звезд, которые успели засветиться в сериалах нашего детства и юности. Но мы их помним совсем по другим ролям

«Зачарованные», «Секретные материалы», «Беверли-Хиллз, 90210» — все эти сериалы были частью нашего детства и юности. Мы внимательно следили за перипетиями сюжета и не обращали особого внимания на второстепенных персонажей. А между тем некоторые актеры, их сыгравшие, со временем стали известнее тех, кто исполнил роли главных героев.