7 актеров и актрис рассказали, что на самом деле думают о ролях, которые прославили их на весь мир

По статистике, только 2 % людей, получивших актерское образование, зарабатывают на жизнь своей профессией. Более того, мало кому удалось достичь всемирной славы и сняться в культовых сериалах и кассовых кинофраншизах. Однако и жизнь добившихся успеха артистов не так сладка, как кажется, и зачастую во многом отличается от показанной на экране. А полюбившиеся нам герои могут и вовсе быть противны тем, кто представил их многомиллионной публике. А все потому, что актерское ремесло — дело нелегкое, со своими преимуществами и недостатками, как и любая другая работа.

Мы в ADME обожаем глубоко копать, когда дело доходит до наших любимых фильмов и сериалов, и в этой статье собрали неожиданные откровения популярных голливудских звезд.

1. «Это была самая ужасная прическа из всех, что я видела»

Пожалуй, ни одна прическа не привлекала так много внимания, как каскадная стрижка Рэйчел Грин из сериала «Друзья». Для многих новость о том, что сама Дженнифер Энистон отнюдь не была поклонницей образа своей героини, будет шокирующей. Спустя годы после окончания съемок ситкома актриса призналась, что это была самая ужасная прическа из всех, что она когда-либо видела.

2. Должен был улыбаться чаще, чтобы не потерять роль

Роберт Паттинсон прославился благодаря роли вампира с томным взглядом в нашумевшей в свое время саге «Сумерки», основанной на одноименной серии романов. Британский актер говорил, что от него ждали более жизнерадостного изображения мрачного книжного персонажа. Однако он поступил иначе и выбрал еще более задумчивый и таинственный образ. Дошло до того, что агенты вынесли Паттинсону предупреждение: «Либо ты делаешь все с точностью да наоборот, либо сегодня тебя увольняют».

3. Чувствовала себя унизительно в «тучном» костюме

В 2001 году Гвинет Пэлтроу пришлось примерить «тучный» костюм, чтобы перевоплотиться в Розмари в киноленте «Любовь зла». Несколькими годами позднее актриса выразила большую неприязнь к фильму, назвав его полным провалом. Она рассказала, что начала испытывать неловкость уже в 1-й день съемок в костюме: «Это было печальное зрелище. Мне было не по себе. Никто не смотрел мне в глаза из-за моих форм. Я чувствовала себя унизительно».

4. У его накидки был отвратительный запах

На протяжении нескольких лет Кит Харингтон играл Джона Сноу, одного из главных персонажей получившего всемирную известность сериала «Игра престолов». Герой из холодных земель Винтерфелла часто появляется на экране в черной меховой накидке. Однако в одном из телеинтервью английский актер пожаловался на состояние одежды: «Она весила целую тонну и ужасно пахла. Казалось, что с каждым годом она становилась все тяжелее».

5. Актрису попросили красиво плакать

В 2007 году Джессика Альба сыграла одну из главных героинь в боевике «Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера». Спустя 3 года звезда рассказала, что ей не понравился опыт съемок, потому что режиссер все время критиковал ее выражение лица и даже попросил красиво плакать: «Так все выглядит слишком реалистично. А так — слишком удручающе. Можешь постараться выглядеть мило, когда плачешь? Не криви так лицо. Просто убавь эмоции».

6. Считает своего персонажа отталкивающим

С 2018 года актер Пенн Бэджли играет Джо Голдберга, главного героя сериала «Ты». Джо — молодой человек, одержимый девушками, от поступков которого волосы встают дыбом. Он собрал толпы фанатов по всему миру: настолько сериал приглянулся зрителям. Бэджли, в свою очередь, признался в отрицательных чувствах к персонажу: «Мне многое в нем не нравится. По правде говоря, меня практически ничего в нем не привлекает».

7. Красил волосы в платиновый блонд каждую неделю

Том Фелтон сыграл светловолосого отрицательного героя Драко Малфоя во франшизе о Гарри Поттере. У актера каштановые волосы, поэтому ему пришлось становиться платиновым блондином для роли, от чего он был не в восторге. В одном из интервью Фелтон рассказал, что обесцвечивал волосы каждую неделю, и именно поэтому выдохнул с облегчением, когда съемки франшизы подошли к концу.