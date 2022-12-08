7 актеров, которые потребовали внести изменения в образ своих персонажей. И это сделало их только круче

При создании фильма важные решения принимаются не только продюсерами и режиссерами. Зачастую в этом процессе участвует вся съемочная группа, включая актеров. Например, актеры могут внести некоторые изменения во внешность или манеру поведения своих персонажей, что в итоге делает фильм только лучше. Именно так поступила Анджелина Джоли во время съемок фильма «Малефисента».

1. Анджелина Джоли — «Малефисента»

Disney/Photoshot/East News

Анджелина Джоли предложила изменить форму своего носа при помощи специальных накладок, чтобы ее героиня в фильме «Малефисента» выглядела устрашающе. Также вместе с командой гримеров они решили сделать скулы актрисы более выступающими. Не всем понравилась эта идея, но Анджелина посчитала, что это именно то, что нужно. Кстати, вдохновили ее скулы Леди Гага в клипе «Born This Way». Помимо всего прочего, актриса захотела носить линзы, которые делали ее глаза похожими на козьи.

2. Кэтрин О’Хара — «Шиттс Крик»

Вначале Кэтрин О’Хара не знала точно, какой акцент в речи должен быть у ее героини Мойры Роуз. Однако в понимании актрисы Мойра была «человеком, который учит новое слово каждый день и старается вставлять его в разговоры при каждом удобном случае». Дело в том, что героиня в прошлом много путешествовала по миру, в результате ее акцент стал определенным «звуковым сувениром из ее путешествий». Все диалектизмы, которые попадались ей на пути, она вплетала в свою речь.

3. Скарлетт Йоханссон — «Черная Вдова»

Черная Вдова — таинственная женщина, и Йоханссон не хотела, чтобы фильм, посвященный этой героине, был всего лишь историей ее становления. «Я не хотела, чтобы моя героиня получилась поверхностной. Я согласилась сниматься в этом фильме при условии, что мы копнем глубже и покажем, кем Черная Вдова является на самом деле». Картина поднимает много непростых вопросов, таких как психологическая травма и боль, а героиня Йоханссон — Наташа — получилась по-настоящему сильной и самоотверженной женщиной. Скарлетт хотела показать ее как простого человека, а не как суперженщину, у которой нет никаких чувств. «Делая жанр супергеройского кино более серьезным, я хочу затронуть вопросы неуверенности в себе, психологических комплексов, стыда и разочарования», — говорит актриса.

4. Эмма Коррин — «Корона»

Эмма Коррин рассказала, что в сериале «Корона» она хотела затронуть такую щепетильную тему, как булимия, от которой страдала принцесса Диана. Целая команда работала над языком тела актрисы, чтобы в достоверной манере показать в фильме особенности, связанные с расстройством пищевого поведения Дианы. В противном случае люди с такой же проблемой могли бы посчитать воплощение принцессы на экране оскорбительным для себя. «Мне кажется, нам не стоит избегать подобных разговоров. Диана никогда не скрывала, что страдала от булимии, и я восхищаюсь ей», — сказала актриса.

5. Дуэйн Скала Джонсон — «Рэмпейдж»

В оригинальном сценарии горилла Джордж должен был мужественно умереть в конце фильма, но Скала (который по совместительству был и продюсером этой картины) сразу же заявил, что такую концовку придется изменить. «Мне не нравится, когда фильм заканчивается на печальной ноте. Этого и в реальной жизни предостаточно. Когда начинаются финальные титры, я хочу испытывать только положительные эмоции». А вот режиссер Брэд Пейтон не был согласен с таким решением. «На мой взгляд, смерть Джорджа в конце сделала бы фильм более драматичным», — сказал режиссер.

6. Кейт Бланшетт — «8 подруг Оушена»

В фильме героиню Кейт Бланшетт зовут Лу, но изначально ей планировали дать такое же имя, как у актрисы: Кейт. Но Бланшетт была категорически против. Она сказала: «Друзья, мне кажется, это не совсем правильно. Мы не можем назвать персонажа в честь меня». Сценаристы посчитали ее возражения разумными и согласились. Несмотря на схожие черты между актрисой и ее персонажем, Кейт хотела сделать акцент на различиях, поэтому киноделы остановились на имени Лу.

7. Дейкр Монтгомери — «Очень странные дела»

Во время съемок 2-го сезона Монгомери уговорил создателей сериала — братьев Даффер — сделать образ его персонажа Билли более глубоким, показав зрителям, что тот рос с токсичным отцом. А в 3-м сезоне в сценарий включили нового персонажа — биологическую мать Билли. Благодаря этому зрители смогли узнать, какую боль герой испытал, когда она бросила его. «В прошлом сезоне мать Билли осталась за кадром, в отличие от его отца. Но мне очень хотелось узнать и о ней побольше. Я хочу поблагодарить братьев Даффер за то, что они согласились включить этого персонажа и даже приняли во внимание несколько моих идей», — сказал Монгомери.

А вы смотрели эти фильмы и сериалы? Как думаете, изменения сделали картины лучше или можно было обойтись и без них?

Фото на превью Disney/Photoshot/East News