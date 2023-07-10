7 актеров, которые так и не получили роль мечты, хотя обивали пороги кастингов

К сожалению, режиссеры часто видят актеров в ограниченном амплуа. Даже именитым артистам не всегда удается заполучить роль мечты. Давайте посмотрим, кто не прошел кастинг в известные фильмы и сериалы.

Зои Дойч — Китнисс Эвердин, «Голодные игры»

На место Дженнифер Лоуренс в «Голодных играх» претендовала Зои Дойч. Зои призналась, что уже на прослушивании поняла, что ее не возьмут, и это было болезненно, потому что девушка очень хотела попасть в эту франшизу.

Скарлетт Йоханссон — Фантина, «Отверженные»

, © Les Misérables / Universal Pictures and co-producers face to face aktuell/Reporter/EAST NEWS

Энн Хэтэуэй получила множество премий за роль Фантины в «Отверженных». Скарлетт Йоханссон также пробовалась на эту роль. В интервью Скарлетт говорила, что была в восторге от мысли сыграть в этом проекте. Но, увы, во время прослушивания она была простужена и в итоге роль получила Энн. Скарлетт считает, что ее соперница сыграла безупречно.



Боб Оденкирк — Майкл Скотт, «Офис»

Стив Карелл стал тем самым Майклом Скоттом, которого знают поклонники сериала. Однако этого персонажа мог сыграть актер из «Лучше звоните Солу» Боб Оденкирк. После прослушивания Карелл был первым претендентом на роль, но ушел в другое шоу, которое завершилось после четырех серий. Карелл успел вернуться в проект.



Мерил Стрип — Эллен Рипли, «Чужой»

Трудно представить кого-то, кроме Сигурни Уивер, в образе Эллен Рипли. Однако изначально роль ключевого персонажа была предложена Мерил Стрип. Почему в итоге в кадре появилась Уивер, доподлинно не известно, но есть версия, что создатель фильма Ридли Скотт посчитал, что Уивер лучше подходит на эту роль.

Мерил Стрип — Дуэн, «Кинг-Конг»

Мерил Стрип участвовала в кастинге на главную женскую роль в фильме «Кинг-Конг» 1976 года. Продюсер киноленты, обсуждая актрису, сказал на итальянском: «Она такая уродливая». Тут Мерил здорово всех удивила, ответив на итальянском: «Мне очень жаль, что я разочаровала вас». Можно представить, насколько Мерил неприятно было слышать о себе такие вещи. А роль в итоге ушла к Джессике Лэнг.

Натали Портман — Джульетта, «Ромео + Джульетта»

Натали Портман утвердили на роль Джульетты в фильме «Ромео + Джульетта» 1996 года. Но начались съемки, и режиссер Баз Лурманн увидел, как молодо выглядит Портман по сравнению с Леонардо ДиКаприо, который играл Ромео. Увы, разница в возрасте была слишком заметной (Лео был 21 год, а Натали — 14 лет), поэтому Портман заменили на Клэр Дэйнс.

Кейт Уинслет — Джульетта, «Ромео + Джульетта»

, © Romeo + Juliet / Twentieth Century Fox and co-producers AF Archive/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East News

Многие актрисы, ставшие впоследствии популярными, боролись за роль Джульетты. Кстати, это именно Ди Каприо попросил режиссера остановить выбор на Клэр Дэйнс, потому что она хорошо играла и не пыталась кокетничать с Лео. Кейт Уинслет также не прошла кастинг, но примерно через год она все равно снялась с Ди Каприо — в «Титанике». Если бы Кейт взяли на Джульетту, то, скорее всего, второй раз так быстро в пару с Лео ее бы не поставили. Как говорится, нет худа без добра.

Удивляет, как складывается жизнь, когда актеры отказываются от «плохих» ролей, а потом кусают локти, как те же Мэтт Деймон и Дженнифер Лопес.